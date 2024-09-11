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Политический фарс ради денег от США: что стоит за "Крымской платформой"

Политический фарс ради денег от США: что стоит за "Крымской платформой" - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Политический фарс ради денег от США: что стоит за "Крымской платформой"

Вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда и это отлично понимают как в Киеве, так и в Вашингтоне, а так называемый саммит "Крымской платформы" – всего лишь... РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T12:57

2024-09-11T12:57

2024-09-11T13:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда и это отлично понимают как в Киеве, так и в Вашингтоне, а так называемый саммит "Крымской платформы" – всего лишь площадка для оправдания финансирования киевского режима. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.11 сентября на Украине стартует третий саммит "Крымской платформы", участие в котором примут глава сената Чехии, премьеры Хорватии и Латвии, президент Литвы и представители других стран. Ожидается также прибытие Госсекретаря США Энтони Блинкена.Парламентарий подчеркивает: при том, что участие в так называемом саммите ни к чему не обязывает ни одного из его участников, каждый из них все же преследует свою цель."Это площадка, чтобы выдавить очередной транш у Америки. Все заинтересованы: США в продолжении конфликта и в том, чтобы оправдать необоснованное выделение денег на поддержание незаконного киевского режима, Киев – в продолжении этого финансирования, поскольку в противном случае возможность существования недогосударства Украина закончится в течение месяца", – констатирует депутат.Так называемый саммит "Крымская платформа" проводят по инициативе Украины с 2021 года. Традиционно в повестке вопрос "возвращения контроля" над Крымом. Глава МИД РФ Сергей Лавров называл ранее мероприятие шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что проведение саммита "Крымская платформа" нелогично и лишено здравого смысла.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму описали пословицей заявления Зеленского на "Крымской платформе"Сатанинская и античеловеческая: Мурадов о "Крымской платформе"Артист в иллюзорном мире: в Крыму оценили спич Зеленского о полуострове

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павел шеремет, мнения, новости, крым, россия, украина, крымская платформа