https://crimea.ria.ru/20240911/po-zakonam-gollivuda-v-ramkakh-krymskoy-platformy-demoniziruyut-rossiyu-1140277612.html

По законам Голливуда: в рамках "Крымской платформы" демонизируют Россию

По законам Голливуда: в рамках "Крымской платформы" демонизируют Россию - РИА Новости Крым, 11.09.2024

По законам Голливуда: в рамках "Крымской платформы" демонизируют Россию

Саммит "Крымской платформы" создан по законам голливудских шоу для демонизации России и "выбивания" денег из спонсоров. Такое мнение РИА Новости Крым выразил... РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T16:11

2024-09-11T16:11

2024-09-11T16:11

мнения

крымская платформа

семен уралов

крым

россия

украина

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Саммит "Крымской платформы" создан по законам голливудских шоу для демонизации России и "выбивания" денег из спонсоров. Такое мнение РИА Новости Крым выразил публицист и политолог Семен Уралов.11 сентября на Украине стартует третий саммит "Крымской платформы", участие в котором примут глава сената Чехии, премьеры Хорватии и Латвии, президент Литвы и представители других стран. Также в Киев прибыл Госсекретаря США Энтони Блинкен.По мнению политолога, на "Крымской платформе" Киев пытается "освежать" крымскую повестку, однако у этого шоу есть еще и прагматическая составляющая – выманить очередные транши финансирования на поддержку режима."На этот саммит надо реагировать, как и на любое шоу: смотреть, анализировать, делать выводы относительно главных сценарных ходов и разъяснять для тех, кому это интересно", – подытожил политолог.Вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда и это отлично понимают как в Киеве, так и в Вашингтоне, а так называемый саммит "Крымской платформы" – всего лишь площадка для оправдания финансирования киевского режима, заявил ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.Так называемый саммит "Крымская платформа" проводят по инициативе Украины с 2021 года. Традиционно в повестке вопрос "возвращения контроля" над Крымом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что проведение саммита нелогично и лишено здравого смысла. Вопрос принадлежности Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно, никакие усилия коллективного Запада не изменят эту позицию Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров назвал шабашем форум "Крымской платформы" в КиевеЭкс-депутат Рады о Крымской платформе: "соберутся просто поговорить"Захарова остроумно высказалась о нехватке денег на Крымскую платформу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, крымская платформа, семен уралов, крым, россия, украина, владимир зеленский