https://crimea.ria.ru/20240911/po-zakonam-gollivuda-v-ramkakh-krymskoy-platformy-demoniziruyut-rossiyu-1140277612.html
По законам Голливуда: в рамках "Крымской платформы" демонизируют Россию
По законам Голливуда: в рамках "Крымской платформы" демонизируют Россию - РИА Новости Крым, 11.09.2024
По законам Голливуда: в рамках "Крымской платформы" демонизируют Россию
Саммит "Крымской платформы" создан по законам голливудских шоу для демонизации России и "выбивания" денег из спонсоров. Такое мнение РИА Новости Крым выразил... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T16:11
2024-09-11T16:11
2024-09-11T16:11
мнения
крымская платформа
семен уралов
крым
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Саммит "Крымской платформы" создан по законам голливудских шоу для демонизации России и "выбивания" денег из спонсоров. Такое мнение РИА Новости Крым выразил публицист и политолог Семен Уралов.11 сентября на Украине стартует третий саммит "Крымской платформы", участие в котором примут глава сената Чехии, премьеры Хорватии и Латвии, президент Литвы и представители других стран. Также в Киев прибыл Госсекретаря США Энтони Блинкен.По мнению политолога, на "Крымской платформе" Киев пытается "освежать" крымскую повестку, однако у этого шоу есть еще и прагматическая составляющая – выманить очередные транши финансирования на поддержку режима."На этот саммит надо реагировать, как и на любое шоу: смотреть, анализировать, делать выводы относительно главных сценарных ходов и разъяснять для тех, кому это интересно", – подытожил политолог.Вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда и это отлично понимают как в Киеве, так и в Вашингтоне, а так называемый саммит "Крымской платформы" – всего лишь площадка для оправдания финансирования киевского режима, заявил ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.Так называемый саммит "Крымская платформа" проводят по инициативе Украины с 2021 года. Традиционно в повестке вопрос "возвращения контроля" над Крымом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что проведение саммита нелогично и лишено здравого смысла. Вопрос принадлежности Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно, никакие усилия коллективного Запада не изменят эту позицию Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров назвал шабашем форум "Крымской платформы" в КиевеЭкс-депутат Рады о Крымской платформе: "соберутся просто поговорить"Захарова остроумно высказалась о нехватке денег на Крымскую платформу
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения, крымская платформа, семен уралов, крым, россия, украина, владимир зеленский
По законам Голливуда: в рамках "Крымской платформы" демонизируют Россию
Саммит "Крымской платформы" создан по законам голливудских шоу и демонизирует Россию
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым.
Саммит "Крымской платформы" создан по законам голливудских шоу для демонизации России и "выбивания" денег из спонсоров. Такое мнение РИА Новости Крым
выразил публицист и политолог Семен Уралов.
11 сентября на Украине стартует третий саммит "Крымской платформы", участие в котором примут глава сената Чехии, премьеры Хорватии и Латвии, президент Литвы и представители других стран. Также в Киев прибыл Госсекретаря США Энтони Блинкен.
"В рамках этого шоу проводится демонизация России, и на мировом медийном рынке происходит позиционирование Зеленского как своего рода царя Леонида из "300 спартанцев". Там работают по всем правилам Голливуда", – заявил Уралов.
По мнению политолога, на "Крымской платформе" Киев пытается "освежать" крымскую повестку, однако у этого шоу есть еще и прагматическая составляющая – выманить очередные транши финансирования на поддержку режима.
"На этот саммит надо реагировать, как и на любое шоу: смотреть, анализировать, делать выводы относительно главных сценарных ходов и разъяснять для тех, кому это интересно", – подытожил политолог.
Вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда
и это отлично понимают как в Киеве, так и в Вашингтоне, а так называемый саммит "Крымской платформы" – всего лишь площадка для оправдания финансирования киевского режима, заявил ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Так называемый саммит "Крымская платформа" проводят по инициативе Украины с 2021 года. Традиционно в повестке вопрос "возвращения контроля" над Крымом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что проведение саммита нелогично
и лишено здравого смысла. Вопрос принадлежности Крыма закрыт
для России окончательно и бесповоротно, никакие усилия коллективного Запада не изменят эту позицию Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
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