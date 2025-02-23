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Системы ПВО отработали над Крымом
Системы ПВО отработали над Крымом - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Системы ПВО отработали над Крымом
Днем в воскресенье над Крымом уничтожен беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T12:43
2025-02-23T12:43
2025-02-23T12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Днем в воскресенье над Крымом уничтожен беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.По данным Минобороны, очередная вражеская атака отражена около 12:00 по московскому времени.Три беспилотника были сбиты над территорией Крыма в субботу вечером. Также 22 февраля средства ПВО уничтожили девять беспилотников над регионами России, в том числе над полуостровом. За ночь над шестью регионами России сбили 20 украинских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два украинских беспилотника сбили над КрымомНовая атака ВСУ на регионы России: дроны сбиты над двумя областямиБеспилотник сбит над Азовским морем
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новости крыма, министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Системы ПВО отработали над Крымом
Над Крымом отработали системы ПВО
12:43 23.02.2025 (обновлено: 12:52 23.02.2025)