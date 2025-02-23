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Системы ПВО отработали над Крымом

Системы ПВО отработали над Крымом - РИА Новости Крым, 23.02.2025

Системы ПВО отработали над Крымом

Днем в воскресенье над Крымом уничтожен беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T12:43

2025-02-23T12:43

2025-02-23T12:52

новости крыма

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крым

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пво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Днем в воскресенье над Крымом уничтожен беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.По данным Минобороны, очередная вражеская атака отражена около 12:00 по московскому времени.Три беспилотника были сбиты над территорией Крыма в субботу вечером. Также 22 февраля средства ПВО уничтожили девять беспилотников над регионами России, в том числе над полуостровом. За ночь над шестью регионами России сбили 20 украинских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два украинских беспилотника сбили над КрымомНовая атака ВСУ на регионы России: дроны сбиты над двумя областямиБеспилотник сбит над Азовским морем

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)