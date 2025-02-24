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Над Крымом сбили украинский беспилотник

Над Крымом сбили украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Над Крымом сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО сбили за ночь 22 украинских беспилотника над регионами РФ, в том числе один – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T07:20

2025-02-24T07:20

2025-02-24T07:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили за ночь 22 украинских беспилотника над регионами РФ, в том числе один – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, 16 дронов сбиты над территорией Орловской области, три беспилотника – над Брянской областью, два БПЛА – над территорией Рязанской области.Накануне днем дежурные средства ПВО уничтожили над Крымом один беспилотник. Три беспилотника были сбиты над территорией полуострова в субботу вечером. Также 22 февраля средства ПВО уничтожили девять беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От злости и обиды: усилят ли ВСУ атаки на Крым из-за риторики СШАГерой России оценил уровень защищенности Крыма от дроновМассированный налет на Крым и еще пять регионов - ПВО сбила 90 дронов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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