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Над Крымом сбили украинский беспилотник
Над Крымом сбили украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Над Крымом сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО сбили за ночь 22 украинских беспилотника над регионами РФ, в том числе один – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T07:20
2025-02-24T07:20
2025-02-24T07:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили за ночь 22 украинских беспилотника над регионами РФ, в том числе один – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, 16 дронов сбиты над территорией Орловской области, три беспилотника – над Брянской областью, два БПЛА – над территорией Рязанской области.Накануне днем дежурные средства ПВО уничтожили над Крымом один беспилотник. Три беспилотника были сбиты над территорией полуострова в субботу вечером. Также 22 февраля средства ПВО уничтожили девять беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От злости и обиды: усилят ли ВСУ атаки на Крым из-за риторики СШАГерой России оценил уровень защищенности Крыма от дроновМассированный налет на Крым и еще пять регионов - ПВО сбила 90 дронов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Над Крымом сбили украинский беспилотник
Над Крымом в ночь на понедельник уничтожили беспилотник ВСУ – Минобороны
07:20 24.02.2025 (обновлено: 07:23 24.02.2025)