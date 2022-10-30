https://crimea.ria.ru/20221030/kruiz-na-poezde-krymskiy-voyazh-otmenili-do-novogo-goda-1125161399.html

Круиз на поезде "Крымский вояж" отменили до Нового года

Круиз на поезде "Крымский вояж" отменили до Нового года - РИА Новости Крым, 30.10.2022

Круиз на поезде "Крымский вояж" отменили до Нового года

Поезда в Крым, запланированные в рамках железнодорожного круиза "Крымский вояж", отменены на ближайшие три даты. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 30.10.2022

2022-10-30T14:03

2022-10-30T14:03

2022-10-30T14:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Поезда в Крым, запланированные в рамках железнодорожного круиза "Крымский вояж", отменены на ближайшие три даты. Об этом сообщили в пресс-службе оператора-перевозчика "Гранд сервис экспресс".Как пояснили в компании, это связано с назначением дополнительных поездов в Крым в условиях закрытого неба на юге России.Ранее планировалось, что программа железнодорожных круизов "Крымский вояж" стартует 31 октября. Поездки были запланированы также на 28 ноября, 12, 29 декабря 2022 года, 5 января, 20 февраля, 6 марта, 3, 10, 17 апреля 2023 года.

https://crimea.ria.ru/20221026/rezhim-zakrytogo-neba-nad-krymom-prodlili-1125087785.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, транспорт, железные дороги крыма