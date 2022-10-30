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Круиз на поезде "Крымский вояж" отменили до Нового года - РИА Новости Крым, 30.10.2022
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Круиз на поезде "Крымский вояж" отменили до Нового года
Круиз на поезде "Крымский вояж" отменили до Нового года - РИА Новости Крым, 30.10.2022
Круиз на поезде "Крымский вояж" отменили до Нового года
Поезда в Крым, запланированные в рамках железнодорожного круиза "Крымский вояж", отменены на ближайшие три даты. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 30.10.2022
2022-10-30T14:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Поезда в Крым, запланированные в рамках железнодорожного круиза "Крымский вояж", отменены на ближайшие три даты. Об этом сообщили в пресс-службе оператора-перевозчика "Гранд сервис экспресс".Как пояснили в компании, это связано с назначением дополнительных поездов в Крым в условиях закрытого неба на юге России.Ранее планировалось, что программа железнодорожных круизов "Крымский вояж" стартует 31 октября. Поездки были запланированы также на 28 ноября, 12, 29 декабря 2022 года, 5 января, 20 февраля, 6 марта, 3, 10, 17 апреля 2023 года.
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туризм в крыму, транспорт, железные дороги крыма
Круиз на поезде "Крымский вояж" отменили до Нового года

Поезда железнодорожного круиза "Крымский вояж" отменены на ближайшие три даты

14:03 30.10.2022
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Поезда в Крым, запланированные в рамках железнодорожного круиза "Крымский вояж", отменены на ближайшие три даты. Об этом сообщили в пресс-службе оператора-перевозчика "Гранд сервис экспресс".
Как пояснили в компании, это связано с назначением дополнительных поездов в Крым в условиях закрытого неба на юге России.
"В связи с продлением режима ограничения полетов в аэропорт Симферополя АО ТК "Гранд сервис экспресс" уже назначил два дополнительных поезда в Симферополь: из Москвы (165/166) и из Санкт-Петербурга (169/170). Кроме того, рассматривается вопрос о дальнейшем назначении дополнительных поездов или пополнения схем курсирующих поездов. В этой связи, для обеспечения необходимого количества подвижного состава, поезд "Крымский вояж" отменяется на три даты, в том числе 31 октября", - цитирует сообщении пресс-службы РИА Новости.
Ранее планировалось, что программа железнодорожных круизов "Крымский вояж" стартует 31 октября. Поездки были запланированы также на 28 ноября, 12, 29 декабря 2022 года, 5 января, 20 февраля, 6 марта, 3, 10, 17 апреля 2023 года.
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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