https://crimea.ria.ru/20220914/v-kruiz-na-poezde-programma-krymskiy-voyazh-startuet-v-oktyabre-1124502905.html
В круиз на поезде: программа "Крымский вояж" стартует в октябре
В круиз на поезде: программа "Крымский вояж" стартует в октябре - РИА Новости Крым, 14.09.2022
В круиз на поезде: программа "Крымский вояж" стартует в октябре
31 октября стартует программа железнодорожных круизов "Крымский вояж". Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T15:06
2022-09-14T15:06
2022-09-14T15:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. 31 октября стартует программа железнодорожных круизов "Крымский вояж". Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Бархатный сезон в Крыму: какие города популярны у туристов >>Поезд отправится из Москвы 31 октября и сделает остановки в Воронеже и Ростове-на-Дону.В составе - вагоны купе и СВ, оснащенные душевыми кабинками и туалетами. Также в поезд включен вагон-ресторан. Путин поручил создать новые всесезонные морские курорты в России >>В программе круиза - посещение пещеры Чатыр-Дага и Мраморной пещеры, экскурсии по Севастополю и Херсонесу Таврическому. К посещению запланированы Массандровский, Воронцовский, Ливадийский дворцы и Ласточкино гнездо. Будет возможность погулять по Никитскому ботаническому сад, подняться на Ай-Петри и увидеть водопад Учан-Су.Отмечается, что помимо октябрьского, по два круиза запланированы на ноябрь и декабрь, на 5 января, 20 февраля, 6 марта, и три – на апрель 2023 года. Продажа билетов на осенние рейсы уже открыта на сайте транспортной компании.
https://crimea.ria.ru/20220903/sevastopol-krasivyy-marshrut-i-sposob-sekonomit-na-morskoy-progulke-1124394861.html
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туризм в крыму, крым
В круиз на поезде: программа "Крымский вояж" стартует в октябре
31 октября стартует программа железнодорожных круизов "Крымский вояж"
15:06 14.09.2022 (обновлено: 15:43 14.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. 31 октября стартует программа железнодорожных круизов "Крымский вояж". Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Поезд отправится из Москвы 31 октября и сделает остановки в Воронеже и Ростове-на-Дону.
"Отдыхающие проведут семь дней и шесть ночей в путешествии по маршруту "Москва/Воронеж/Ростов-на-Дону – Керчь –Феодосия – Бахчисарай – Севастополь – Евпатория – Симферополь – Тамань – Ростов-на-Дону/Воронеж/Москва"", – говорится в сообщении.
В составе - вагоны купе и СВ, оснащенные душевыми кабинками и туалетами. Также в поезд включен вагон-ресторан.
В программе круиза - посещение пещеры Чатыр-Дага и Мраморной пещеры, экскурсии по Севастополю и Херсонесу Таврическому. К посещению запланированы Массандровский, Воронцовский, Ливадийский дворцы и Ласточкино гнездо. Будет возможность погулять по Никитскому ботаническому сад, подняться на Ай-Петри и увидеть водопад Учан-Су.
Отмечается, что помимо октябрьского, по два круиза запланированы на ноябрь и декабрь, на 5 января, 20 февраля, 6 марта, и три – на апрель 2023 года. Продажа билетов на осенние рейсы уже открыта на сайте транспортной компании.