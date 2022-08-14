https://crimea.ria.ru/20220814/kak-poymat-mesta-na-poezd-iz-kryma---ator-1124161754.html
Как "поймать" места на поезд из Крыма - АТОР
Как "поймать" места на поезд из Крыма - АТОР - РИА Новости Крым, 14.08.2022
Как "поймать" места на поезд из Крыма - АТОР
До четверти пассажиров регулярно отказываются от поездок и сдают билеты, которые позже поступают в открытую продажу, сообщает Ассоциация туроператоров России со РИА Новости Крым, 14.08.2022
2022-08-14T17:17
2022-08-14T17:17
2022-08-14T17:17
железные дороги крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567240_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c57ccce0f3a2ce2b71c8d79dcfc1bb08.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. До четверти пассажиров регулярно отказываются от поездок и сдают билеты, которые позже поступают в открытую продажу, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В этой связи, тем, кто планирует ехать в Крым или же возвращаться из крымского отпуска в домашний регион, рекомендуют следить за сайтом компании, поскольку "поймать" билет можно в любой момент.Тем, кто в поиске вариантов обратного отправления, также советуют рассматривать варианты выезда из Керчи:Еще один вариант - следить за добавлением вагонов, которое происходит регулярно:"Так, к поезду №563/564/597/598 Москва – Симферополь добавлено несколько вагонов в августе. 3 плацкартных вагона добавлены с отправлением из Симферополя на даты 16, 21, 26, 31 августа, и 2 плацкартных вагона на даты 17, 22, 27 августа", - уточняет компания-перевозчик.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567240_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c66cd641b90e1953a4e42965e304f990.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
железные дороги крыма, общество
Как "поймать" места на поезд из Крыма - АТОР
В АТОР привели лайфхаки от перевозчика по поиску билетов из Крыма в конце лета
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым.
До четверти пассажиров регулярно отказываются от поездок и сдают билеты, которые позже поступают в открытую продажу, сообщает
Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
В этой связи, тем, кто планирует ехать в Крым или же возвращаться из крымского отпуска в домашний регион, рекомендуют следить за сайтом компании, поскольку "поймать" билет можно в любой момент.
Тем, кто в поиске вариантов обратного отправления, также советуют рассматривать варианты выезда из Керчи:
"Например, можно уехать в Москву на новом поезде №587/588 из Керчи. Он отправляется с полуострова в 01.50 и прибывает в Москву на следующий день в 15.55.Билеты на этот поезд пока есть", - сказано в сообщении.
Еще один вариант - следить за добавлением вагонов, которое происходит регулярно:
"Так, к поезду №563/564/597/598 Москва – Симферополь добавлено несколько вагонов в августе. 3 плацкартных вагона добавлены с отправлением из Симферополя на даты 16, 21, 26, 31 августа, и 2 плацкартных вагона на даты 17, 22, 27 августа", - уточняет компания-перевозчик.