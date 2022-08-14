https://crimea.ria.ru/20220814/kak-poymat-mesta-na-poezd-iz-kryma---ator-1124161754.html

Как "поймать" места на поезд из Крыма - АТОР

Как "поймать" места на поезд из Крыма - АТОР - РИА Новости Крым, 14.08.2022

Как "поймать" места на поезд из Крыма - АТОР

До четверти пассажиров регулярно отказываются от поездок и сдают билеты, которые позже поступают в открытую продажу, сообщает Ассоциация туроператоров России со РИА Новости Крым, 14.08.2022

2022-08-14T17:17

2022-08-14T17:17

2022-08-14T17:17

железные дороги крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. До четверти пассажиров регулярно отказываются от поездок и сдают билеты, которые позже поступают в открытую продажу, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В этой связи, тем, кто планирует ехать в Крым или же возвращаться из крымского отпуска в домашний регион, рекомендуют следить за сайтом компании, поскольку "поймать" билет можно в любой момент.Тем, кто в поиске вариантов обратного отправления, также советуют рассматривать варианты выезда из Керчи:Еще один вариант - следить за добавлением вагонов, которое происходит регулярно:"Так, к поезду №563/564/597/598 Москва – Симферополь добавлено несколько вагонов в августе. 3 плацкартных вагона добавлены с отправлением из Симферополя на даты 16, 21, 26, 31 августа, и 2 плацкартных вагона на даты 17, 22, 27 августа", - уточняет компания-перевозчик.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

железные дороги крыма, общество