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Как "поймать" места на поезд из Крыма - АТОР - РИА Новости Крым, 14.08.2022
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Как "поймать" места на поезд из Крыма - АТОР
Как "поймать" места на поезд из Крыма - АТОР - РИА Новости Крым, 14.08.2022
Как "поймать" места на поезд из Крыма - АТОР
До четверти пассажиров регулярно отказываются от поездок и сдают билеты, которые позже поступают в открытую продажу, сообщает Ассоциация туроператоров России со РИА Новости Крым, 14.08.2022
2022-08-14T17:17
2022-08-14T17:17
железные дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. До четверти пассажиров регулярно отказываются от поездок и сдают билеты, которые позже поступают в открытую продажу, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В этой связи, тем, кто планирует ехать в Крым или же возвращаться из крымского отпуска в домашний регион, рекомендуют следить за сайтом компании, поскольку "поймать" билет можно в любой момент.Тем, кто в поиске вариантов обратного отправления, также советуют рассматривать варианты выезда из Керчи:Еще один вариант - следить за добавлением вагонов, которое происходит регулярно:"Так, к поезду №563/564/597/598 Москва – Симферополь добавлено несколько вагонов в августе. 3 плацкартных вагона добавлены с отправлением из Симферополя на даты 16, 21, 26, 31 августа, и 2 плацкартных вагона на даты 17, 22, 27 августа", - уточняет компания-перевозчик.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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железные дороги крыма, общество
Как "поймать" места на поезд из Крыма - АТОР

В АТОР привели лайфхаки от перевозчика по поиску билетов из Крыма в конце лета

17:17 14.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. До четверти пассажиров регулярно отказываются от поездок и сдают билеты, которые позже поступают в открытую продажу, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
В этой связи, тем, кто планирует ехать в Крым или же возвращаться из крымского отпуска в домашний регион, рекомендуют следить за сайтом компании, поскольку "поймать" билет можно в любой момент.
Тем, кто в поиске вариантов обратного отправления, также советуют рассматривать варианты выезда из Керчи:
"Например, можно уехать в Москву на новом поезде №587/588 из Керчи. Он отправляется с полуострова в 01.50 и прибывает в Москву на следующий день в 15.55.Билеты на этот поезд пока есть", - сказано в сообщении.
Еще один вариант - следить за добавлением вагонов, которое происходит регулярно:
"Так, к поезду №563/564/597/598 Москва – Симферополь добавлено несколько вагонов в августе. 3 плацкартных вагона добавлены с отправлением из Симферополя на даты 16, 21, 26, 31 августа, и 2 плацкартных вагона на даты 17, 22, 27 августа", - уточняет компания-перевозчик.
 
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