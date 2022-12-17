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Поезд "Таврия" привезет на Крымский полуостров 7-миллионного пассажира
Поезд "Таврия" привезет на Крымский полуостров 7-миллионного пассажира - РИА Новости Крым, 17.12.2022
Поезд "Таврия" привезет на Крымский полуостров 7-миллионного пассажира
Семимиллионный пассажир поезда "Таврия" приедет на крымский полуостров 25 декабря и всадится на севастопольском железнодорожном вокзале. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.12.2022
2022-12-17T08:47
2022-12-17T08:47
2022-12-17T08:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Семимиллионный пассажир поезда "Таврия" приедет на крымский полуостров 25 декабря и всадится на севастопольском железнодорожном вокзале. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Год бесплатных поездокПо данным пресс-службы, юбилейный пассажир приедет на поезде №7 Санкт-Петербург – Севастополь в 7 часов 25 минут. На перроне его встретят севастопольские чиновники от туризма и и представители перевозчика, которые вручат счастливчику памятный подарок и сертификат на в совершать бесплатные поездки в Крым и обратно в течение всего 2023 года для него и членов его семьи.Вычислить счастливчикаОтмечается, что отчет ведется с момента отправки первого поезда "Таврия" на Крымский полуостров, который вышел из Санкт-Петербурга 23 декабря 2019 года и достиг Севастополя через два дня. Также сообщается, что состав, на котором приедет семимиллионный пассажир, включает совершенно новые вагоны, которые заметны по ливрее в сине-голубых цветах. Если пассажирам понравится новый дизайн, то так будут выглядеть все новые вагоны поездов "Таврия".С 11 декабря поезда, следующие в Крым, курсируют по зимнему расписанию. За счет увеличения скорости движения удалось сократить продолжительность поездки для пассажиров поездов № 373/374 Симферополь – Смоленск, № 316 Симферополь – Адлер, № 184 Севастополь – Мурманск, № 28 Симферополь – Москва. С 12 декабря до середины марта назначен дополнительный состав Москва – Симферополь. Читайте также на РИА Новости КрымЖдать ли россиянам повышения цен на проезд в поездахКруиз на поезде "Крымский вояж" отменили до Нового годаКрымскими поездами "Таврия" за лето воспользовались 1,5 млн пассажиров
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Поезд "Таврия" привезет на Крымский полуостров 7-миллионного пассажира
Семимиллионный пассажир прибудет на поезде "Таврия" в Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Семимиллионный пассажир поезда "Таврия" приедет на крымский полуостров 25 декабря и всадится на севастопольском железнодорожном вокзале. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Год бесплатных поездок
По данным пресс-службы, юбилейный пассажир приедет на поезде №7 Санкт-Петербург – Севастополь в 7 часов 25 минут. На перроне его встретят севастопольские чиновники от туризма и и представители перевозчика, которые вручат счастливчику памятный подарок и сертификат на в совершать бесплатные поездки в Крым и обратно в течение всего 2023 года для него и членов его семьи.
Вычислить счастливчика
"Чтобы определить семимиллионного пассажира были выгружены данные по отправлению пассажиров и вычислен нужный поезд. Перед его отправлением данные обновят и станет понятно, на какой станции зайдет пассажир. Среди остальных вошедших на этой станции, по времени посадки и определится счастливый обладатель сертификата", — пояснили в компании.
Отмечается, что отчет ведется с момента отправки первого поезда "Таврия" на Крымский полуостров, который вышел из Санкт-Петербурга 23 декабря 2019 года и достиг Севастополя через два дня. Также сообщается, что состав, на котором приедет семимиллионный пассажир, включает совершенно новые вагоны, которые заметны по ливрее в сине-голубых цветах. Если пассажирам понравится новый дизайн, то так будут выглядеть все новые вагоны поездов "Таврия".
С 11 декабря поезда, следующие в Крым, курсируют по зимнему расписанию
. За счет увеличения скорости движения удалось сократить продолжительность поездки для пассажиров поездов № 373/374 Симферополь – Смоленск, № 316 Симферополь – Адлер, № 184 Севастополь – Мурманск, № 28 Симферополь – Москва. С 12 декабря до середины марта назначен дополнительный состав Москва – Симферополь.
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