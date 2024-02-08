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Под новую объездную Симферополя планируют изъять более 100 участков

Под новую объездную Симферополя планируют изъять более 100 участков - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Под новую объездную Симферополя планируют изъять более 100 участков

Для строительства второго этапа трассы Донское – Перевальное в объезд Симферополя у жителей села Заречное необходимо изъять более ста участков за которые... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T18:23

2024-02-08T18:23

2024-02-08T18:23

крым

симферопольский район

ремонт и строительство дорог в крыму

дороги крыма

служба автомобильных дорог республики крым

максим тарасов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Для строительства второго этапа трассы Донское – Перевальное в объезд Симферополя у жителей села Заречное необходимо изъять более ста участков за которые собственникам предоставят компенсацию. Эта работа еще продолжается, каждый объект предварительно оценивается по рыночной стоимости, заявил журналистам начальник службы автомобильных дорог Республики Крым Максим Тарасов.Объездная дорога будет "перехватывать" транспортный поток с федеральной трассы "Таврида" и вести в сторону Ялты, минуя Симферополь. Первый этап строительства – от села Донское до Заречного – проходит по незаселенной местности, что значительно упростило проведение работ."При реализации данного объекта будет возведено 11 мостов-путепроводов и семь развязок. На первом этапе необходимо завершить работы по обустройству, укладке верхнего слоя асфальта, работы по установке барьерных сооружений. На втором этапе ведутся сейчас работы по обустройству земляного полотна, переустройству коммуникаций, возведению искусственных сооружений", - уточнил начальник службы автомобильных дорог.Трасса строится по технологиям, аналогичным строительству "Тавриды", работы выполняет тот же подрядчик – "ВАД". Общая протяженность дороги – 25,2 километра, стоимость проекта – 35 миллиардов рублей. Первый этап строительства завершен уже на 80%, готовность второго участка – более 30%.Вдоль дороги установят уличное освещение в границах населенных пунктов, а также на мостах и развязках. Полностью объект должны сдать в эксплуатацию до конца 2025 года.Эта объездная дорога будет выводить на трассу Симферополь – Алушта, на которой после реконструкции организуют четырехполосное движение. Это позволит сократить путь из Керчи в Ялту на два часа, утверждает начальник службы автомобильных дорог.Строительство дороги в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное началось весной 2022 года. Новая четырехполосная дорога протяженностью 25,2 км будет соответствовать категории 1В с расчетной скоростью движения до 100 км/ч.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство дороги Донское - Перевальное в КрымуВ российском Крыму за 10 лет построили 300 км новых дорогКак идет строительство новой объездной в обход Алушты

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