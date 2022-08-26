https://crimea.ria.ru/20220826/skalnaya-arkhitektura-kryma-novye-otkrytiya-na-mangupe-1124296918.html

Скальная архитектура Крыма: новые открытия на Мангупе

Скальная архитектура Крыма: новые открытия на Мангупе - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Скальная архитектура Крыма: новые открытия на Мангупе

Ученые в Крыму сделали новые открытия, исследуя памятник средневековой скальной архитектуры Крыма – пещерную церковь Кильсе-тубю. Заявление с просьбой включить... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T08:10

2022-08-26T08:10

2022-08-26T08:10

радио "спутник в крыму"

археология в крыму

крым в истории: секреты, факты, фото

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Ученые в Крыму сделали новые открытия, исследуя памятник средневековой скальной архитектуры Крыма – пещерную церковь Кильсе-тубю. Заявление с просьбой включить ее в перечень выявленных объектов культурного наследия направят в Минкульт в ближайшее время. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали сотрудники КФУ им. В. И. Вернадского.Пещерная церковь Кильсе-тубю, расположенная на одноименной поляне в округе средневекового города-крепости Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе Крыма, исследовалась и ранее, но недостаточно, как и многие подобные ей уникальные памятники скальной архитектуры Крыма.По словам участника археологической экспедиции, доцента кафедры истории древнего мира и средних веков Таврической академии Валерия Науменко, нынешним летом здесь впервые были проведены комплексные археологические раскопки. Их результат поразил ученых."Раскоп был заложен снаружи памятника, и это дало результаты: появились остатки построек – капитальных, с каменными стенами, что говорит о том, что вблизи церкви не было пустоты, как мы раньше представляли. И первая гипотеза, которая напрашивается, что это святое место входило в состав монастырского комплекса, – отметил ученый. – Чтобы это понять, нужно продолжать исследования. Если это будет доказано, то это будет первый комбинированный монастырь – скальной и наземной архитектуры, – который будет раскопан в Крыму".Кроме того, дополнительное исследование имеющейся внутри пещерной церкви фресковой росписи с так называемой сценой Деисуса доказывает, что объект относится не к 14-15 веку, как считалось прежде, а гораздо более раннему периоду.Он подчеркнул, что аналогов этой фрески в скальном Крыму на сегодня не выявлено.По словам председателя Совета КРО Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Натальи Кармазиной, заявление в Минкульт о необходимости включить Кильсе-тубю в перечень выявленных объектов культурного наследия уже готовится.Она отметила, что предметно исследовать объект в этом году удалось благодаря финансированию в рамках программы федерального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура". Именно на этот путь получения ресурсов для работы научных экспедиций стоит рассчитывать в деле сохранения подобных объектов в Крыму.Всего их около тысячи. Самых уникальных – десятки. И каждый требует углубленного исследования с привлечением профильных специалистов и под охраной государства."Поскольку места это уникальные, достопримечательности действительно такие, которых в другом регионе нет, а у нас они насчитываются десятками, – есть шансы на успех", – считает Кармазина.Ранее археолог, научный сотрудник НИЦ истории и археологии Крыма КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Мульд назвал причины, по которым уникальные артефакты в Крыму стремительно утрачиваются.

https://crimea.ria.ru/20220427/chto-nashli-v-skifskom-kurgane-na-meste-stroitelstva-obezdnoy-v-krymu-1123060808.html

https://crimea.ria.ru/20220627/v-sevastopole-arkheologi-soobschili-o-unikalnoy-nakhodke-ii-veka-v-khersonese-1123673960.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология в крыму, крым в истории: секреты, факты, фото