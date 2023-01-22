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Как уровень образования, дружба и общение влияют на риск деменции - РИА Новости Крым, 22.01.2023
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Как уровень образования, дружба и общение влияют на риск деменции
Как уровень образования, дружба и общение влияют на риск деменции - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Как уровень образования, дружба и общение влияют на риск деменции
Низкий уровень образования и недостаточная умственная и познавательная активность в течение жизни повышают риск развития деменции. Об этом предупредила... РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T19:41
2023-01-22T19:41
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Низкий уровень образования и недостаточная умственная и познавательная активность в течение жизни повышают риск развития деменции. Об этом предупредила врач-невролог, врач-цефалголог Татьяна Щербакова, пишет "Прайм".Специалист пояснила, что при деменции происходит деградация памяти, мышления, а также способности человека выполнять ежедневные действия. Главный фактор риска возникновения заболевания – возраст, однако сам по себе он не столь критичен."Риск развития деменции повышается при низком уровне образования и недостаточной умственной и познавательной активности в течение жизни. Социальная изоляция – еще один фактор развития болезни", – сказала Щербакова. Поэтому постоянное обучение и изучение нового, а также позитивные общественные связи, дружба и общение снижают риск ее развития.По словам невролога, исследования выявили ряд факторов, снизив которые можно нивелировать вероятность развития синдрома у людей старшего возраста. В первую очередь необходима своевременная диагностика и коррекция артериального давления, сахарного диабета, нарушения обмена холестерина и депрессии. Поскольку полностью избежать стрессовых ситуаций достаточно сложно, необходимо научиться управлять реакцией на стресс и развивать стрессоустойчивость."Ряд исследований показали, что регулярная физическая активность не только снижает риск развития деменции, но и замедляет ее прогрессирование при уже развившемся состоянии", – добавила врач. К профилактическим мерам она также отнесла поддержание нормальной массы тела и соблюдение режима сна.Отказ от курения и употребления алкогольных напитков также снижает риск возможного заболевания, так как нивелируют развитие атеросклеротического поражения сосудов мозга.В свою очередь врач-невролог Екатерина Козлова отметила, что кроме утраты способности анализировать и планировать, на начало деменции может указывать изменение пищевых привычек. В частности, это отказ от приготовления сложных блюд и переход на готовую пищу из магазинов. Еще один сигнал – резкое увеличение сладкого, кондитерских изделий и различных соусов в рационе в случае, если ранее человек не питал привязанности к этим продуктам.По мнению ученых из Университета Нового Южного Уэльса, риск развития деменции можно снизить умеренным употреблением пива.Читайте также на РИА Новости Крым:Ходьба помогает от деменции – ученые посчитали нужное число шаговУченые нашли новый способ предотвратить болезнь АльцгеймераБез ума от колбасы: ученые назвали продукты, вызывающие деменцию
https://crimea.ria.ru/20220928/uchenye-nazvali-alkogol-ot-dementsii-1124652538.html
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общество, здоровье, совет эксперта, новости
Как уровень образования, дружба и общение влияют на риск деменции

Врач Щербакова: развитие деменции зависит от уровня образования и умственной активности

19:41 22.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Алена ХазинуроваПенсионеры играют в шахматы
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© РИА Новости Крым . Алена Хазинурова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Низкий уровень образования и недостаточная умственная и познавательная активность в течение жизни повышают риск развития деменции. Об этом предупредила врач-невролог, врач-цефалголог Татьяна Щербакова, пишет "Прайм".
Специалист пояснила, что при деменции происходит деградация памяти, мышления, а также способности человека выполнять ежедневные действия. Главный фактор риска возникновения заболевания – возраст, однако сам по себе он не столь критичен.
"Риск развития деменции повышается при низком уровне образования и недостаточной умственной и познавательной активности в течение жизни. Социальная изоляция – еще один фактор развития болезни", – сказала Щербакова. Поэтому постоянное обучение и изучение нового, а также позитивные общественные связи, дружба и общение снижают риск ее развития.
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По словам невролога, исследования выявили ряд факторов, снизив которые можно нивелировать вероятность развития синдрома у людей старшего возраста. В первую очередь необходима своевременная диагностика и коррекция артериального давления, сахарного диабета, нарушения обмена холестерина и депрессии. Поскольку полностью избежать стрессовых ситуаций достаточно сложно, необходимо научиться управлять реакцией на стресс и развивать стрессоустойчивость.
"Ряд исследований показали, что регулярная физическая активность не только снижает риск развития деменции, но и замедляет ее прогрессирование при уже развившемся состоянии", – добавила врач. К профилактическим мерам она также отнесла поддержание нормальной массы тела и соблюдение режима сна.
Отказ от курения и употребления алкогольных напитков также снижает риск возможного заболевания, так как нивелируют развитие атеросклеротического поражения сосудов мозга.
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В свою очередь врач-невролог Екатерина Козлова отметила, что кроме утраты способности анализировать и планировать, на начало деменции может указывать изменение пищевых привычек. В частности, это отказ от приготовления сложных блюд и переход на готовую пищу из магазинов. Еще один сигнал – резкое увеличение сладкого, кондитерских изделий и различных соусов в рационе в случае, если ранее человек не питал привязанности к этим продуктам.
По мнению ученых из Университета Нового Южного Уэльса, риск развития деменции можно снизить умеренным употреблением пива.
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