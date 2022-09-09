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Ходьба помогает от деменции – ученые посчитали нужное число шагов - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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Ходьба помогает от деменции – ученые посчитали нужное число шагов
Ходьба помогает от деменции – ученые посчитали нужное число шагов - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Ходьба помогает от деменции – ученые посчитали нужное число шагов
Препаратов от деменции пока не существует, однако риски ее развития можно снизить с помощью правильного рациона, отказа от вредных привычек и ходьбы. Сколько... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T07:38
2022-09-09T07:38
общество
здоровье
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Препаратов от деменции пока не существует, однако риски ее развития можно снизить с помощью правильного рациона, отказа от вредных привычек и ходьбы. Сколько шагов нужно проходить в день, чтобы "уйти" от этого заболевания, выяснили специалисты школы медицинских наук Сиднейского университета, пишет журнал JAMA.Чтоб определить нужное число шагов, ученые в среднем в течение семи лет наблюдали за поведением 43 тыс. женщин и 35 тыс. мужчин в возрасте около 60 лет.К концу опытной семилетки 866 участников исследования столкнулись с деменцией – они проходили менее 3826 шагов в день. Именно столько нужно, чтобы снизить риски хотя бы минимально. Оптимальное же число шагов – 9826.Кроме того, ученые советуют хотя бы в течение получаса в день ходить быстро – до 112 шагов в минуту. Отмечается, что в последние годы с деменцией сталкиваются все больше людей по всему миру, поэтому пренебрегать советами ученые не рекомендуют.Ранее невролог Екатерина Козлова назвала необычные признаки развития деменции, связанные с пищевыми привычками. В частности это тяга к сладкому и соусам.
https://crimea.ria.ru/20220902/tyaga-k-sladkomu-i-sousam--priznak-nachala-dementsii-1124380537.html
https://crimea.ria.ru/20220602/kakie-formy-dementsii-budut-izlechimy-v-blizhayshem-buduschem--geriatr-1123424037.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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общество, здоровье, совет эксперта
Ходьба помогает от деменции – ученые посчитали нужное число шагов

Австралийские ученые рекомендуют совершать пешие прогулки для профилактики деменции

07:38 09.09.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПенсионер
Пенсионер - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Препаратов от деменции пока не существует, однако риски ее развития можно снизить с помощью правильного рациона, отказа от вредных привычек и ходьбы. Сколько шагов нужно проходить в день, чтобы "уйти" от этого заболевания, выяснили специалисты школы медицинских наук Сиднейского университета, пишет журнал JAMA.
Чтоб определить нужное число шагов, ученые в среднем в течение семи лет наблюдали за поведением 43 тыс. женщин и 35 тыс. мужчин в возрасте около 60 лет.
Печенье - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 21:31
Тяга к сладкому и соусам – признак начала деменции
К концу опытной семилетки 866 участников исследования столкнулись с деменцией – они проходили менее 3826 шагов в день. Именно столько нужно, чтобы снизить риски хотя бы минимально. Оптимальное же число шагов – 9826.
Кроме того, ученые советуют хотя бы в течение получаса в день ходить быстро – до 112 шагов в минуту. Отмечается, что в последние годы с деменцией сталкиваются все больше людей по всему миру, поэтому пренебрегать советами ученые не рекомендуют.
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2 июня, 21:15
Какие формы деменции будут излечимы в ближайшем будущем – гериатр
Ранее невролог Екатерина Козлова назвала необычные признаки развития деменции, связанные с пищевыми привычками. В частности это тяга к сладкому и соусам.
 
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