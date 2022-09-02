https://crimea.ria.ru/20220902/tyaga-k-sladkomu-i-sousam--priznak-nachala-dementsii-1124380537.html

Тяга к сладкому и соусам – признак начала деменции

Тяга к сладкому и соусам – признак начала деменции - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Тяга к сладкому и соусам – признак начала деменции

Не всегда деменция, которую связывают с потерей памяти и способности концентрировать внимание, заявляет о себе обычными способами. Об этом в интервью изданию... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T21:31

2022-09-02T21:31

2022-09-02T21:31

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здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Не всегда деменция, которую связывают с потерей памяти и способности концентрировать внимание, заявляет о себе обычными способами. Об этом в интервью изданию "Доктор Питер" рассказала врач-невролог Екатерина Козлова.По словам специалиста, о начале деменции может свидетельствовать не только утрата человеком способности анализировать и планировать, вспомнить названия давно знакомых предметов, недавние события и людей, но и пищевые привычки и особенности приема пищи.Так, медик выделяет несколько признаков, которые могут являться неприятными звоночками.В числе первых Козлова называет "упрощение пищи". Если раньше человек готовил сам довольно сложные блюда, то при развитии деменции в тех же самых условиях и обстоятельствах жизни он начинает переходить на готовые блюда из супермаркета либо простую еду (макароны, гречка, бутерброд и пр.), с которой не придется возиться."Ему сложно вспомнить, как он готовил раньше, поэтому действия становятся такими простыми", – объясняет врач.Еще один признак – внезапное появление тяги к сладкому и различным соусам."Человек начинает есть много сладкого, даже если раньше он был равнодушен к таким продуктам. В ход идет все: печенье, шоколад, зефир, пирожные, варенье, мед, мармелад. Появляется тяга к различным соусам. Так и хочется добавить в блюдо майонез, кетчуп, соевый соус, да побольше", – рассказала Козлова.Одним из ярких признаков начинающейся деменции, по словам врача, является "фиксация на определенной пище"."При некоторых видах деменции ... человек решает, что теперь ест только гречку, картошку и шоколад", – пояснила она.Также среди признаков: резкое и ничем не объяснимое повышение или понижение аппетита, тяга к продуктам, которые заведомо могут быть опасны, например просроченные и гнилые, и даже несъедобные вещи."Также появляются сложности при сервировке стола, могут меняться привычные место и время приема пищи. Меняются и манеры поведения за столом: человек может начать есть руками или брать еду из тарелок других людей", – рассказала невролог.Ранее ученые навали продукты, вызывающие деменцию.

https://crimea.ria.ru/20220717/bez-uma-ot-kolbasy-uchenye-nazvali-produkty-vyzyvayuschie-dementsiyu-1123873572.html

https://crimea.ria.ru/20211124/chto-mozhet-privesti-k-ranney-dementsii---preduprezhdenie-uchenykh-1121533068.html

https://crimea.ria.ru/20220602/kakie-formy-dementsii-budut-izlechimy-v-blizhayshem-buduschem--geriatr-1123424037.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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