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Тяга к сладкому и соусам – признак начала деменции - РИА Новости Крым, 02.09.2022
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Тяга к сладкому и соусам – признак начала деменции
Тяга к сладкому и соусам – признак начала деменции - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Тяга к сладкому и соусам – признак начала деменции
Не всегда деменция, которую связывают с потерей памяти и способности концентрировать внимание, заявляет о себе обычными способами. Об этом в интервью изданию... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T21:31
2022-09-02T21:31
общество
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Не всегда деменция, которую связывают с потерей памяти и способности концентрировать внимание, заявляет о себе обычными способами. Об этом в интервью изданию "Доктор Питер" рассказала врач-невролог Екатерина Козлова.По словам специалиста, о начале деменции может свидетельствовать не только утрата человеком способности анализировать и планировать, вспомнить названия давно знакомых предметов, недавние события и людей, но и пищевые привычки и особенности приема пищи.Так, медик выделяет несколько признаков, которые могут являться неприятными звоночками.В числе первых Козлова называет "упрощение пищи". Если раньше человек готовил сам довольно сложные блюда, то при развитии деменции в тех же самых условиях и обстоятельствах жизни он начинает переходить на готовые блюда из супермаркета либо простую еду (макароны, гречка, бутерброд и пр.), с которой не придется возиться."Ему сложно вспомнить, как он готовил раньше, поэтому действия становятся такими простыми", – объясняет врач.Еще один признак – внезапное появление тяги к сладкому и различным соусам."Человек начинает есть много сладкого, даже если раньше он был равнодушен к таким продуктам. В ход идет все: печенье, шоколад, зефир, пирожные, варенье, мед, мармелад. Появляется тяга к различным соусам. Так и хочется добавить в блюдо майонез, кетчуп, соевый соус, да побольше", – рассказала Козлова.Одним из ярких признаков начинающейся деменции, по словам врача, является "фиксация на определенной пище"."При некоторых видах деменции ... человек решает, что теперь ест только гречку, картошку и шоколад", – пояснила она.Также среди признаков: резкое и ничем не объяснимое повышение или понижение аппетита, тяга к продуктам, которые заведомо могут быть опасны, например просроченные и гнилые, и даже несъедобные вещи."Также появляются сложности при сервировке стола, могут меняться привычные место и время приема пищи. Меняются и манеры поведения за столом: человек может начать есть руками или брать еду из тарелок других людей", – рассказала невролог.Ранее ученые навали продукты, вызывающие деменцию.
https://crimea.ria.ru/20220717/bez-uma-ot-kolbasy-uchenye-nazvali-produkty-vyzyvayuschie-dementsiyu-1123873572.html
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РИА Новости Крым
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общество, совет эксперта, здоровье
Тяга к сладкому и соусам – признак начала деменции

Невролог назвала необычные признаки развития деменции, связанные с пищевыми привычками

21:31 02.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПеченье
Печенье - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Не всегда деменция, которую связывают с потерей памяти и способности концентрировать внимание, заявляет о себе обычными способами. Об этом в интервью изданию "Доктор Питер" рассказала врач-невролог Екатерина Козлова.
По словам специалиста, о начале деменции может свидетельствовать не только утрата человеком способности анализировать и планировать, вспомнить названия давно знакомых предметов, недавние события и людей, но и пищевые привычки и особенности приема пищи.
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Так, медик выделяет несколько признаков, которые могут являться неприятными звоночками.
В числе первых Козлова называет "упрощение пищи". Если раньше человек готовил сам довольно сложные блюда, то при развитии деменции в тех же самых условиях и обстоятельствах жизни он начинает переходить на готовые блюда из супермаркета либо простую еду (макароны, гречка, бутерброд и пр.), с которой не придется возиться.
"Ему сложно вспомнить, как он готовил раньше, поэтому действия становятся такими простыми", – объясняет врач.
Еще один признак – внезапное появление тяги к сладкому и различным соусам.
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"Человек начинает есть много сладкого, даже если раньше он был равнодушен к таким продуктам. В ход идет все: печенье, шоколад, зефир, пирожные, варенье, мед, мармелад. Появляется тяга к различным соусам. Так и хочется добавить в блюдо майонез, кетчуп, соевый соус, да побольше", – рассказала Козлова.
Одним из ярких признаков начинающейся деменции, по словам врача, является "фиксация на определенной пище".
"При некоторых видах деменции ... человек решает, что теперь ест только гречку, картошку и шоколад", – пояснила она.
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Также среди признаков: резкое и ничем не объяснимое повышение или понижение аппетита, тяга к продуктам, которые заведомо могут быть опасны, например просроченные и гнилые, и даже несъедобные вещи.
"Также появляются сложности при сервировке стола, могут меняться привычные место и время приема пищи. Меняются и манеры поведения за столом: человек может начать есть руками или брать еду из тарелок других людей", – рассказала невролог.
Ранее ученые навали продукты, вызывающие деменцию.
 
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