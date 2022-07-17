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Без ума от колбасы: ученые назвали продукты, вызывающие деменцию
Без ума от колбасы: ученые назвали продукты, вызывающие деменцию - РИА Новости Крым, 17.07.2022
Без ума от колбасы: ученые назвали продукты, вызывающие деменцию
Неправильное питание может провоцировать не только ожирение или расстройства физического здоровья, но и проблемы с памятью и мышлением. О том, какие продукты... РИА Новости Крым, 17.07.2022
2022-07-17T18:07
2022-07-17T18:07
2022-07-17T18:07
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Неправильное питание может провоцировать не только ожирение или расстройства физического здоровья, но и проблемы с памятью и мышлением. О том, какие продукты нужно исключить, чтобы снизить риск или затормозить развитие деменции и болезни Альцгеймера, со ссылкой на врачей-диетологов пишет издание ETNT.По мнению специалистов, опасными являются колбасы, бекон и другая мясная продукция. Это связано с добавлением нитритов, а также животными белками и жирами, которые могут провоцировать образование бляшек в головном мозге. Кроме того, диетологи советуют не злоупотреблять насыщенными жирами.Также отказаться следует от продуктов с добавленным сахаром. Если хочется сладкого, съешьте фрукт, который гораздо полезнее пончика или конфеты, поскольку содержит витамины и клетчатку.Еще один верный шаг к деменции - пропуск завтраков. По мнению диетологов, это плохая привычка, поскольку завтрак не только дает энергию, но и позволяет человеку сосредоточиться на работе или любых других процессах, не отвлекаясь на чувство голода.Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгения Арзамасцева рассказала, какие продукты вредны для завтрака.
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здоровье, совет эксперта
Без ума от колбасы: ученые назвали продукты, вызывающие деменцию
Врачи назвали продукты, усиливающие риск развития деменции
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым.
Неправильное питание может провоцировать не только ожирение или расстройства физического здоровья, но и проблемы с памятью и мышлением. О том, какие продукты нужно исключить, чтобы снизить риск или затормозить развитие деменции и болезни Альцгеймера, со ссылкой на врачей-диетологов пишет издание ETNT.
По мнению специалистов, опасными являются колбасы, бекон и другая мясная продукция. Это связано с добавлением нитритов, а также животными белками и жирами, которые могут провоцировать образование бляшек в головном мозге. Кроме того, диетологи советуют не злоупотреблять насыщенными жирами.
"Если есть возможность, откажитесь от сырного омлета с беконом, картофеля фри, сливочного масла. Исследования показывают, что насыщенные жиры играют большую роль в ухудшении когнитивного здоровья и деменции, увеличении риска болезни Альцгеймера", — цитирует ресурс диетолога Энн Данахи.
Также отказаться следует от продуктов с добавленным сахаром. Если хочется сладкого, съешьте фрукт, который гораздо полезнее пончика или конфеты, поскольку содержит витамины и клетчатку.
Еще один верный шаг к деменции - пропуск завтраков. По мнению диетологов, это плохая привычка, поскольку завтрак не только дает энергию, но и позволяет человеку сосредоточиться на работе или любых других процессах, не отвлекаясь на чувство голода.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгения Арзамасцева рассказала, какие продукты вредны для завтрака.