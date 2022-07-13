https://crimea.ria.ru/20220713/tyazheloe-utro-kakie-produkty-vredny-dlya-zavtraka-1123822992.html
Тяжелое утро: какие продукты вредны для завтрака
Тяжелое утро: какие продукты вредны для завтрака - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Тяжелое утро: какие продукты вредны для завтрака
Тяжелые продукты и сложные блюда стоит исключить из завтрака, предпочтение лучше отдавать комфортным для пищеварения продуктам. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T07:45
2022-07-13T07:45
2022-07-13T07:45
вкусно и полезно
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Тяжелые продукты и сложные блюда стоит исключить из завтрака, предпочтение лучше отдавать комфортным для пищеварения продуктам. Об этом со ссылкой на врача-диетолога, нутрициолога Евгения Арзамасцева сообщает "Москва 24".Он рекомендует отказаться от многокомпонетных блюд, например, макарон с грибами, сыром и маслом. Также лучше не есть сало и не увлекаться большим количеством жиров. Эти продукты тяжело перевариваются и дают достаточно большую нагрузку на ЖКТ, обеспечивая тяжесть в организме в течение всего дня.Врач назвал нежелательными для завтрака полуфабрикаты и любые блюда фастфуда. Более того, даже привычная россиянам яичница не всегда может быть полезна, добавляет диетолог.Хорошо подойдут для завтрака крупы, которые нужно долго варить - например, гречка или геркулес. Потому как каши быстрого приготовления содержат простые углеводы и не годятся для комфортного пищеварения. Также отличным вариантом для утреннего приема пищи станет творог и омлет из двух-трех яиц. Такая еда не будет тяжелой для организма и даст заряд бодрости и энергии на день.Ранее врач-эндокринолог Мария Калошина выразила мнение, что беседы за трапезой продлевают ее продолжительность и способствуют похудению.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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вкусно и полезно, здоровье
Тяжелое утро: какие продукты вредны для завтрака
Врач Арзамасцев советует исключить из завтрака жирное мясо и сложные блюда
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Тяжелые продукты и сложные блюда стоит исключить из завтрака, предпочтение лучше отдавать комфортным для пищеварения продуктам. Об этом со ссылкой на врача-диетолога, нутрициолога Евгения Арзамасцева сообщает "Москва 24".
"Самыми вредными стоит назвать продукты, которые достаточно сложно перевариваются и очень тяжелые. Это любое жирное мясо, свинина, даже жирная говядина. Их лучше не использовать", – говорит врач.
Он рекомендует отказаться от многокомпонетных блюд, например, макарон с грибами, сыром и маслом. Также лучше не есть сало и не увлекаться большим количеством жиров. Эти продукты тяжело перевариваются и дают достаточно большую нагрузку на ЖКТ, обеспечивая тяжесть в организме в течение всего дня.
Врач назвал нежелательными для завтрака полуфабрикаты и любые блюда фастфуда. Более того, даже привычная россиянам яичница не всегда может быть полезна, добавляет диетолог.
"Если она пережарена, в шкварках темного цвета, то такой продукт есть в общем-то можно, но пользы от него будет немного", – уточнил Арзамасцев.
Хорошо подойдут для завтрака крупы, которые нужно долго варить - например, гречка или геркулес. Потому как каши быстрого приготовления содержат простые углеводы и не годятся для комфортного пищеварения. Также отличным вариантом для утреннего приема пищи станет творог и омлет из двух-трех яиц. Такая еда не будет тяжелой для организма и даст заряд бодрости и энергии на день.
Ранее врач-эндокринолог Мария Калошина выразила мнение
, что беседы за трапезой продлевают ее продолжительность и способствуют похудению.