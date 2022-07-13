https://crimea.ria.ru/20220713/tyazheloe-utro-kakie-produkty-vredny-dlya-zavtraka-1123822992.html

Тяжелое утро: какие продукты вредны для завтрака

Тяжелое утро: какие продукты вредны для завтрака - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Тяжелое утро: какие продукты вредны для завтрака

Тяжелые продукты и сложные блюда стоит исключить из завтрака, предпочтение лучше отдавать комфортным для пищеварения продуктам. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T07:45

2022-07-13T07:45

2022-07-13T07:45

вкусно и полезно

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Тяжелые продукты и сложные блюда стоит исключить из завтрака, предпочтение лучше отдавать комфортным для пищеварения продуктам. Об этом со ссылкой на врача-диетолога, нутрициолога Евгения Арзамасцева сообщает "Москва 24".Он рекомендует отказаться от многокомпонетных блюд, например, макарон с грибами, сыром и маслом. Также лучше не есть сало и не увлекаться большим количеством жиров. Эти продукты тяжело перевариваются и дают достаточно большую нагрузку на ЖКТ, обеспечивая тяжесть в организме в течение всего дня.Врач назвал нежелательными для завтрака полуфабрикаты и любые блюда фастфуда. Более того, даже привычная россиянам яичница не всегда может быть полезна, добавляет диетолог.Хорошо подойдут для завтрака крупы, которые нужно долго варить - например, гречка или геркулес. Потому как каши быстрого приготовления содержат простые углеводы и не годятся для комфортного пищеварения. Также отличным вариантом для утреннего приема пищи станет творог и омлет из двух-трех яиц. Такая еда не будет тяжелой для организма и даст заряд бодрости и энергии на день.Ранее врач-эндокринолог Мария Калошина выразила мнение, что беседы за трапезой продлевают ее продолжительность и способствуют похудению.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вкусно и полезно, здоровье