Рейтинг@Mail.ru
Ученые назвали алкоголь от деменции - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220928/uchenye-nazvali-alkogol-ot-dementsii-1124652538.html
Ученые назвали алкоголь от деменции
Ученые назвали алкоголь от деменции - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Ученые назвали алкоголь от деменции
Риск развития деменции снимает умеренное употребление пива. К такому выводу пришли исследователи из Университета Нового Южного Уэльса, изучив 15 исследований на РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T21:31
2022-09-28T21:31
общество
совет эксперта
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111534/70/1115347080_0:0:2937:1652_1920x0_80_0_0_685a0c1fcdb07535e2932226a3e8034d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Риск развития деменции снимает умеренное употребление пива. К такому выводу пришли исследователи из Университета Нового Южного Уэльса, изучив 15 исследований на эту тему и проанализировав показатели слабоумия у 25 тыс. человек старше 60 лет, пишет издание Everning Standart.Всех участников исследования ученые разделили на трезвенников, малопьющих, умеренно пьющих, постоянно выпивающих и сильно пьющих. При этом учитывались виды алкоголя, которые предпочитал тот или иной участник. В итоге оказалось, что риск развития деменции на 22% снижает умеренное употребление алкоголя – до 25 граммов спирта в день, что равняется рюмке водки или бокалу пива. При этом именно любители пенного напитка оказались наименее подвержены старческому слабоумию.Вместе с тем авторы исследования не призывают пить больше, поскольку признают вред алкоголя для организма, но и не запрещают выпивать понемногу, поскольку уверены в способности небольшого количества алкоголя стимулировать работу мозга.Ранее гастроэнтеролог Екатерина Заботина обозначила максимальную недельную дозу, превышение которой смертельно опасно, поскольку с высокой вероятностью в случае регулярного употребления приведет к развитию цирроза печени: для мужчин это 14 доз этанола или 400 граммов виски, для женщин - вдвое меньше. Минимум 2-3 дня в неделю обязательно должны быть безалкогольными.
https://crimea.ria.ru/20220902/tyaga-k-sladkomu-i-sousam--priznak-nachala-dementsii-1124380537.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111534/70/1115347080_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_dfcb9b452633a2da3ba93a23a99be23b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, совет эксперта, здоровье
Ученые назвали алкоголь от деменции

Австралийские ученые выяснили, сколько и что нужно пить для профилактики деменции

21:31 28.09.2022
 
© РИА Новости . Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкПосетители на открытии традиционного пивного фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене
Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Alexey Vitvitsky
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Риск развития деменции снимает умеренное употребление пива. К такому выводу пришли исследователи из Университета Нового Южного Уэльса, изучив 15 исследований на эту тему и проанализировав показатели слабоумия у 25 тыс. человек старше 60 лет, пишет издание Everning Standart.
Всех участников исследования ученые разделили на трезвенников, малопьющих, умеренно пьющих, постоянно выпивающих и сильно пьющих. При этом учитывались виды алкоголя, которые предпочитал тот или иной участник. В итоге оказалось, что риск развития деменции на 22% снижает умеренное употребление алкоголя – до 25 граммов спирта в день, что равняется рюмке водки или бокалу пива. При этом именно любители пенного напитка оказались наименее подвержены старческому слабоумию.
Печенье - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 21:31
Тяга к сладкому и соусам – признак начала деменции
Вместе с тем авторы исследования не призывают пить больше, поскольку признают вред алкоголя для организма, но и не запрещают выпивать понемногу, поскольку уверены в способности небольшого количества алкоголя стимулировать работу мозга.
Ранее гастроэнтеролог Екатерина Заботина обозначила максимальную недельную дозу, превышение которой смертельно опасно, поскольку с высокой вероятностью в случае регулярного употребления приведет к развитию цирроза печени: для мужчин это 14 доз этанола или 400 граммов виски, для женщин - вдвое меньше. Минимум 2-3 дня в неделю обязательно должны быть безалкогольными.
 
ОбществоСовет экспертаЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:49Киноа для здоровья: чем полезен продукт
21:31Ученые назвали алкоголь от деменции
21:08Что скрывается за маской трудоголизма – психотерапевт
20:57Лоза о Семенович: что ждет "грозу" нацбезопасности Украины
20:29Подрывы газопровода "Северный поток": кому и зачем это надо
20:07В этом году Крым сможет продать больше зерна внутри страны и на экспорт
19:54Психотерапевт назвала самые "модные" психические заболевания у подростков
19:40ВСУ обстреляли университет в центре Херсона – здание разрушено
19:29Когда пьешь с ворами: в Ялте пенсионерка лишилась ювелирки после застолья
19:13Четыре села Бахчисарайского района на день отключат от водоснабжения
19:07Мобилизация в России: что положено призванным и их семьям
18:57Когда освобожденные регионы войдут в состав России
18:33В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности
18:13Кому повысят пенсии в октябре
18:00МИД России сделал заявление по поводу прошедших референдумов
17:49Детонация боеприпаса в Белгородской области: 14 раненых
17:48Экватор стройки: какой станет площадь в центре Ялты после ремонта
17:31После стрельбы в школе Ижевска арестован глава ЧОПа
17:07Расстрелявший военкома в Усть-Илимске признал свою вину частично
16:55Украина объявила Анну Семенович угрозой национальной безопасности
Лента новостейМолния