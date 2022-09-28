https://crimea.ria.ru/20220928/uchenye-nazvali-alkogol-ot-dementsii-1124652538.html

Ученые назвали алкоголь от деменции

Ученые назвали алкоголь от деменции - РИА Новости Крым, 28.09.2022

Ученые назвали алкоголь от деменции

Риск развития деменции снимает умеренное употребление пива. К такому выводу пришли исследователи из Университета Нового Южного Уэльса, изучив 15 исследований на РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T21:31

2022-09-28T21:31

2022-09-28T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Риск развития деменции снимает умеренное употребление пива. К такому выводу пришли исследователи из Университета Нового Южного Уэльса, изучив 15 исследований на эту тему и проанализировав показатели слабоумия у 25 тыс. человек старше 60 лет, пишет издание Everning Standart.Всех участников исследования ученые разделили на трезвенников, малопьющих, умеренно пьющих, постоянно выпивающих и сильно пьющих. При этом учитывались виды алкоголя, которые предпочитал тот или иной участник. В итоге оказалось, что риск развития деменции на 22% снижает умеренное употребление алкоголя – до 25 граммов спирта в день, что равняется рюмке водки или бокалу пива. При этом именно любители пенного напитка оказались наименее подвержены старческому слабоумию.Вместе с тем авторы исследования не призывают пить больше, поскольку признают вред алкоголя для организма, но и не запрещают выпивать понемногу, поскольку уверены в способности небольшого количества алкоголя стимулировать работу мозга.Ранее гастроэнтеролог Екатерина Заботина обозначила максимальную недельную дозу, превышение которой смертельно опасно, поскольку с высокой вероятностью в случае регулярного употребления приведет к развитию цирроза печени: для мужчин это 14 доз этанола или 400 граммов виски, для женщин - вдвое меньше. Минимум 2-3 дня в неделю обязательно должны быть безалкогольными.

https://crimea.ria.ru/20220902/tyaga-k-sladkomu-i-sousam--priznak-nachala-dementsii-1124380537.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, здоровье