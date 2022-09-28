Ученые назвали алкоголь от деменции
Австралийские ученые выяснили, сколько и что нужно пить для профилактики деменции
© РИА Новости . Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкПосетители на открытии традиционного пивного фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Риск развития деменции снимает умеренное употребление пива. К такому выводу пришли исследователи из Университета Нового Южного Уэльса, изучив 15 исследований на эту тему и проанализировав показатели слабоумия у 25 тыс. человек старше 60 лет, пишет издание Everning Standart.
Всех участников исследования ученые разделили на трезвенников, малопьющих, умеренно пьющих, постоянно выпивающих и сильно пьющих. При этом учитывались виды алкоголя, которые предпочитал тот или иной участник. В итоге оказалось, что риск развития деменции на 22% снижает умеренное употребление алкоголя – до 25 граммов спирта в день, что равняется рюмке водки или бокалу пива. При этом именно любители пенного напитка оказались наименее подвержены старческому слабоумию.
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Вместе с тем авторы исследования не призывают пить больше, поскольку признают вред алкоголя для организма, но и не запрещают выпивать понемногу, поскольку уверены в способности небольшого количества алкоголя стимулировать работу мозга.
Ранее гастроэнтеролог Екатерина Заботина обозначила максимальную недельную дозу, превышение которой смертельно опасно, поскольку с высокой вероятностью в случае регулярного употребления приведет к развитию цирроза печени: для мужчин это 14 доз этанола или 400 граммов виски, для женщин - вдвое меньше. Минимум 2-3 дня в неделю обязательно должны быть безалкогольными.