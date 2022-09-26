Миссия выполнима: как пить алкоголь и не вредить печени
Сколько алкоголя можно пить, чтобы сохранить здоровье печени
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Абсолютно безопасной дозы спиртного не существует, однако есть оптимально допустимая - одна рюмка в день, если речь идет о водке, коньяке и других крепких напитках. Об этом пишет "Доктор Питер" со ссылкой на гастроэнтеролога Екатерину Заботину.
По словам врача, именно такое количество крепкого алкоголя содержит 10 граммов чистого этанола, что соответствует "стандартной дозе" для жителей России. В пересчете на пиво речь идет о 250 мл в день - это обычный стакан, предпочитающие вино могут позволить себе 100-граммовый бокал в день.
"Вредить печени мы начинаем после трех стандартных порций для мужчин и после двух — для женщин. Но это нормы для здоровых людей", - предупреждает Заботина.
При этом доктор обозначила и максимальную недельную дозу, превышение которой смертельно опасно, поскольку с высокой вероятностью в случае регулярного употребления приведет к развитию цирроза печени: для мужчин это 14 доз этанола или 400 граммов виски, для женщин - вдвое меньше. Минимум 2-3 дня в неделю обязательно должны быть безалкогольными, настаивает врач.
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