https://crimea.ria.ru/20220926/missiya-vypolnima-kak-pit-alkogol-i-ne-vredit-pecheni-1124591870.html

Миссия выполнима: как пить алкоголь и не вредить печени

Миссия выполнима: как пить алкоголь и не вредить печени - РИА Новости Крым, 26.09.2022

Миссия выполнима: как пить алкоголь и не вредить печени

Абсолютно безопасной дозы спиртного не существует, однако есть оптимально допустимая - одна рюмка в день, если речь идет о водке, коньяке и других крепких... РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T08:45

2022-09-26T08:45

2022-09-26T08:45

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Абсолютно безопасной дозы спиртного не существует, однако есть оптимально допустимая - одна рюмка в день, если речь идет о водке, коньяке и других крепких напитках. Об этом пишет "Доктор Питер" со ссылкой на гастроэнтеролога Екатерину Заботину."Вредить печени мы начинаем после трех стандартных порций для мужчин и после двух — для женщин. Но это нормы для здоровых людей", - предупреждает Заботина.При этом доктор обозначила и максимальную недельную дозу, превышение которой смертельно опасно, поскольку с высокой вероятностью в случае регулярного употребления приведет к развитию цирроза печени: для мужчин это 14 доз этанола или 400 граммов виски, для женщин - вдвое меньше. Минимум 2-3 дня в неделю обязательно должны быть безалкогольными, настаивает врач.Ранее врач-диетолог, член Национального общества диетологов РФ Анна Алехина назвала самое вредное сочетание напитков.

https://crimea.ria.ru/20220418/ostorozhno--vino-komu-i-kogda-stoit-otkazatsya-ot-napitka-1122975692.html

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здоровье, совет эксперта