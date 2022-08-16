https://crimea.ria.ru/20220816/dietolog-nazvala-samoe-vrednoe-sochetanie-napitkov-1124170473.html

Диетолог назвала самое вредное сочетание напитков

Диетолог назвала самое вредное сочетание напитков - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Диетолог назвала самое вредное сочетание напитков

Кофе и энергетики нельзя сочетать с алкоголем, поскольку из-за этого организм получает очень серьезный стресс, рассказала врач-диетолог, член Национального... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T21:59

2022-08-16T21:59

2022-08-16T08:40

общество

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Кофе и энергетики нельзя сочетать с алкоголем, поскольку из-за этого организм получает очень серьезный стресс, рассказала врач-диетолог, член Национального общества диетологов РФ Анна Алехина, пишет "Москва 24".По словам Алехиной, банка энергетика и чашка кофе примерно равны по количеству кофеина, их регулярное употребление весьма опасно для сердца, также эти напитки нарушают сон, могут вызвать повышенную тревожность, поэтому особенно вредно пить их вечером.Но самые негативные последствия для организма эти напитки оказывают в сочетании с алкоголем. Дело в том, что кофеин возбуждает нервную систему и сужает сосуды, а алкоголь – наоборот. Одновременно получая такие разные сигналы, нервная система и весь организм оказывается в стрессе, последствия которого могут быть очень серьезными.Ранее ученые установили связь между кофе и здоровьем мозга. Его употребление способствует улучшению настроения и способности концентрировать внимание, а также сокращению времени реакции. Это обеспечивает кофеин, который высвобождает в организме полезные нейромедиаторы. В то же время эксперты обращают внимание на то, что употребление кофе во второй половине дня может приводить к нарушению сна.

https://crimea.ria.ru/20220801/nevrolog-rasskazal-kak-poborot-zavisimost-ot-kofe-1124017196.html

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общество, совет эксперта, здоровье