https://crimea.ria.ru/20220804/uchenye-ustanovili-svyaz-mezhdu-kofe-i-zdorovem-mozga--1124050064.html
Ученые установили связь между кофе и здоровьем мозга
Ученые установили связь между кофе и здоровьем мозга - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Ученые установили связь между кофе и здоровьем мозга
Кофе оказывает положительное влияние на мозг, его здоровье и когнитивные функции. К такому выводу пришли исследователи, сообщает издание Eat This, Not That,... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T08:33
2022-08-04T08:33
2022-08-04T08:33
здоровье
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/14/1119174480_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_65c2fde6c7c43bfb6db89b6fbb7a5edb.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Кофе оказывает положительное влияние на мозг, его здоровье и когнитивные функции. К такому выводу пришли исследователи, сообщает издание Eat This, Not That, цитируя американских экспертов.По словам диетолога Тристы Бест, употребление кофе способствует улучшению настроения и способности концентрировать внимание, а также сокращению времени реакции. Это обеспечивает кофеин, который высвобождает в организме полезные нейромедиаторы (биологически активные вещества, передающее мозгу сигналы от нервных клеток – ред.), в том числе дофамин, серотонин и норадреналин, объяснила эксперт.В то же время большое количество антиоксидантов помогают сохранять в целости и сохранности артерии и сосуды, уточнила диетолог Моргин Клэр.В этой связи кофе может быть полезным для профилактики заболеваний головного мозга, так как содержащиеся в нем антиоксиданты ведут борьбу со свободными радикалами – разрушителями клеток.В то же врем эксперты обращают внимание на то, что употребление кофе во второй половине дня может приводить к нарушению сна. Это связано с конкуренцией между кофеином в напитке и присутствующим во всех клетках организма аденозином."Этот нейромедиатор, накапливающийся в течение дня, играет важную роль в улучшении сна. Однако по молекулярной структуре он похож на кофеин, а это означает, что они конкурируют за рецепторные участки в мозгу. Кофеин побеждает, подавляя действие аденозина", – объяснила Триста Бест.Эксперты рекомендуют следить за временем употребления кофе в течение суток, а также за тем, с каким количеством сахара и сливок напиток употребляется, чтобы не навредить.Ранее невролог Лев Камышев рассказал, как побороть зависимость от кофе и зачем это нужно.
https://crimea.ria.ru/20220601/nepravilnoe-prigotovlenie-chaya-mozhet-vyzvat-rak-1123397259.html
https://crimea.ria.ru/20220429/yad-dlya-mozga-uchenye-rasskazali-o-lekarstvakh-vyzyvayuschikh-otupenie-1123085338.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/14/1119174480_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_ca2a003b5c4ee7322ddc305f8d8156e3.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, совет эксперта
Ученые установили связь между кофе и здоровьем мозга
Ученые рассказали о влиянии кофе на здоровье мозга и когнитивные функции
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Кофе оказывает положительное влияние на мозг, его здоровье и когнитивные функции. К такому выводу пришли исследователи, сообщает издание Eat This, Not That, цитируя американских экспертов.
По словам диетолога Тристы Бест, употребление кофе способствует улучшению настроения и способности концентрировать внимание, а также сокращению времени реакции. Это обеспечивает кофеин, который высвобождает в организме полезные нейромедиаторы (биологически активные вещества, передающее мозгу сигналы от нервных клеток – ред.), в том числе дофамин, серотонин и норадреналин, объяснила эксперт.
В то же время большое количество антиоксидантов помогают сохранять в целости и сохранности артерии и сосуды, уточнила диетолог Моргин Клэр.
"Антиоксиданты и более 100 биологически активных веществ в кофе предотвращают повреждение сосудов и артерий и, в свою очередь, могут улучшать перфузию крови (движение крови в организме, сила потока – ред.), то есть обеспечивать бесперебойный приток крови к мозгу", – пояснила Клэр.
В этой связи кофе может быть полезным для профилактики заболеваний головного мозга, так как содержащиеся в нем антиоксиданты ведут борьбу со свободными радикалами – разрушителями клеток.
В то же врем эксперты обращают внимание на то, что употребление кофе во второй половине дня может приводить к нарушению сна. Это связано с конкуренцией между кофеином в напитке и присутствующим во всех клетках организма аденозином.
"Этот нейромедиатор, накапливающийся в течение дня, играет важную роль в улучшении сна. Однако по молекулярной структуре он похож на кофеин, а это означает, что они конкурируют за рецепторные участки в мозгу. Кофеин побеждает, подавляя действие аденозина", – объяснила Триста Бест.
Эксперты рекомендуют следить за временем употребления кофе в течение суток, а также за тем, с каким количеством сахара и сливок напиток употребляется, чтобы не навредить.