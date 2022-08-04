Рейтинг@Mail.ru
Ученые установили связь между кофе и здоровьем мозга - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220804/uchenye-ustanovili-svyaz-mezhdu-kofe-i-zdorovem-mozga--1124050064.html
Ученые установили связь между кофе и здоровьем мозга
Ученые установили связь между кофе и здоровьем мозга - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Ученые установили связь между кофе и здоровьем мозга
Кофе оказывает положительное влияние на мозг, его здоровье и когнитивные функции. К такому выводу пришли исследователи, сообщает издание Eat This, Not That,... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T08:33
2022-08-04T08:33
здоровье
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/14/1119174480_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_65c2fde6c7c43bfb6db89b6fbb7a5edb.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Кофе оказывает положительное влияние на мозг, его здоровье и когнитивные функции. К такому выводу пришли исследователи, сообщает издание Eat This, Not That, цитируя американских экспертов.По словам диетолога Тристы Бест, употребление кофе способствует улучшению настроения и способности концентрировать внимание, а также сокращению времени реакции. Это обеспечивает кофеин, который высвобождает в организме полезные нейромедиаторы (биологически активные вещества, передающее мозгу сигналы от нервных клеток – ред.), в том числе дофамин, серотонин и норадреналин, объяснила эксперт.В то же время большое количество антиоксидантов помогают сохранять в целости и сохранности артерии и сосуды, уточнила диетолог Моргин Клэр.В этой связи кофе может быть полезным для профилактики заболеваний головного мозга, так как содержащиеся в нем антиоксиданты ведут борьбу со свободными радикалами – разрушителями клеток.В то же врем эксперты обращают внимание на то, что употребление кофе во второй половине дня может приводить к нарушению сна. Это связано с конкуренцией между кофеином в напитке и присутствующим во всех клетках организма аденозином."Этот нейромедиатор, накапливающийся в течение дня, играет важную роль в улучшении сна. Однако по молекулярной структуре он похож на кофеин, а это означает, что они конкурируют за рецепторные участки в мозгу. Кофеин побеждает, подавляя действие аденозина", – объяснила Триста Бест.Эксперты рекомендуют следить за временем употребления кофе в течение суток, а также за тем, с каким количеством сахара и сливок напиток употребляется, чтобы не навредить.Ранее невролог Лев Камышев рассказал, как побороть зависимость от кофе и зачем это нужно.
https://crimea.ria.ru/20220601/nepravilnoe-prigotovlenie-chaya-mozhet-vyzvat-rak-1123397259.html
https://crimea.ria.ru/20220429/yad-dlya-mozga-uchenye-rasskazali-o-lekarstvakh-vyzyvayuschikh-otupenie-1123085338.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/14/1119174480_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_ca2a003b5c4ee7322ddc305f8d8156e3.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, совет эксперта
Ученые установили связь между кофе и здоровьем мозга

Ученые рассказали о влиянии кофе на здоровье мозга и когнитивные функции

08:33 04.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Кофе оказывает положительное влияние на мозг, его здоровье и когнитивные функции. К такому выводу пришли исследователи, сообщает издание Eat This, Not That, цитируя американских экспертов.
По словам диетолога Тристы Бест, употребление кофе способствует улучшению настроения и способности концентрировать внимание, а также сокращению времени реакции. Это обеспечивает кофеин, который высвобождает в организме полезные нейромедиаторы (биологически активные вещества, передающее мозгу сигналы от нервных клеток – ред.), в том числе дофамин, серотонин и норадреналин, объяснила эксперт.
В то же время большое количество антиоксидантов помогают сохранять в целости и сохранности артерии и сосуды, уточнила диетолог Моргин Клэр.
"Антиоксиданты и более 100 биологически активных веществ в кофе предотвращают повреждение сосудов и артерий и, в свою очередь, могут улучшать перфузию крови (движение крови в организме, сила потока – ред.), то есть обеспечивать бесперебойный приток крови к мозгу", – пояснила Клэр.
В этой связи кофе может быть полезным для профилактики заболеваний головного мозга, так как содержащиеся в нем антиоксиданты ведут борьбу со свободными радикалами – разрушителями клеток.
Горячий чай
1 июня, 07:49
Неправильное приготовление чая может вызвать рак
В то же врем эксперты обращают внимание на то, что употребление кофе во второй половине дня может приводить к нарушению сна. Это связано с конкуренцией между кофеином в напитке и присутствующим во всех клетках организма аденозином.
"Этот нейромедиатор, накапливающийся в течение дня, играет важную роль в улучшении сна. Однако по молекулярной структуре он похож на кофеин, а это означает, что они конкурируют за рецепторные участки в мозгу. Кофеин побеждает, подавляя действие аденозина", – объяснила Триста Бест.
Эксперты рекомендуют следить за временем употребления кофе в течение суток, а также за тем, с каким количеством сахара и сливок напиток употребляется, чтобы не навредить.
Ранее невролог Лев Камышев рассказал, как побороть зависимость от кофе и зачем это нужно.
Таблетки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 08:22
Яд для мозга: ученые рассказали о лекарствах, вызывающих отупение
 
ЗдоровьеСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:48Две машины выгорели дотла после ДТП в Массандре
09:38Для Запорожской области разработают трехлетний дорожный план
09:37В Ялте крымчанин пытался перерезать горло собутыльнику "розочкой"
09:27Михайловский театр открыл фестиваль оперы и балета в Херсонесе
09:00Китай начал учения с боевыми стрельбами возле Тайваня
08:45Гармонии рынка США и Китая с визитом Пелоси пришел конец – мнение
08:33Ученые установили связь между кофе и здоровьем мозга
08:11Представители каких профессий привлекают россиян – опрос
07:56В каких регионах больше всего курят
07:24Востоковед объяснил сдержанную реакцию Китая на провокации США
07:02Какую часть российских туристов привлекает Крым – опрос
03:30Запад использует украинскую армию как подопытных кроликов – эксперт
00:01Прогноз погоды для Крыма на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 4 августа
22:05Главные события и комментарии дня: 3 августа
21:55Как пиво разрушает организм - нарколог
21:18О каких проблемах со здоровьем сигнализируют отеки – эксперт
20:48Как правильное питание поможет ребенку – диетолог
20:27Власти Симферополя заявили о нехватке учителей в школах
19:47Как российским айтишникам получить осеннюю отсрочку от армии
Лента новостейМолния