Ученые установили связь между кофе и здоровьем мозга

2022-08-04T08:33

здоровье

совет эксперта

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Кофе оказывает положительное влияние на мозг, его здоровье и когнитивные функции. К такому выводу пришли исследователи, сообщает издание Eat This, Not That, цитируя американских экспертов.По словам диетолога Тристы Бест, употребление кофе способствует улучшению настроения и способности концентрировать внимание, а также сокращению времени реакции. Это обеспечивает кофеин, который высвобождает в организме полезные нейромедиаторы (биологически активные вещества, передающее мозгу сигналы от нервных клеток – ред.), в том числе дофамин, серотонин и норадреналин, объяснила эксперт.В то же время большое количество антиоксидантов помогают сохранять в целости и сохранности артерии и сосуды, уточнила диетолог Моргин Клэр.В этой связи кофе может быть полезным для профилактики заболеваний головного мозга, так как содержащиеся в нем антиоксиданты ведут борьбу со свободными радикалами – разрушителями клеток.В то же врем эксперты обращают внимание на то, что употребление кофе во второй половине дня может приводить к нарушению сна. Это связано с конкуренцией между кофеином в напитке и присутствующим во всех клетках организма аденозином."Этот нейромедиатор, накапливающийся в течение дня, играет важную роль в улучшении сна. Однако по молекулярной структуре он похож на кофеин, а это означает, что они конкурируют за рецепторные участки в мозгу. Кофеин побеждает, подавляя действие аденозина", – объяснила Триста Бест.Эксперты рекомендуют следить за временем употребления кофе в течение суток, а также за тем, с каким количеством сахара и сливок напиток употребляется, чтобы не навредить.Ранее невролог Лев Камышев рассказал, как побороть зависимость от кофе и зачем это нужно.

