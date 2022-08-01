https://crimea.ria.ru/20220801/nevrolog-rasskazal-kak-poborot-zavisimost-ot-kofe-1124017196.html

Невролог рассказал, как побороть зависимость от кофе

Невролог рассказал, как побороть зависимость от кофе - РИА Новости Крым, 01.08.2022

Невролог рассказал, как побороть зависимость от кофе

Частое употребление кофе приводит к зависимости, чтобы снизить дискомфортные ощущения при отказе от этого напитка, количество чашек в день нужно снижать... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T08:02

2022-08-01T08:02

2022-08-01T08:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Частое употребление кофе приводит к зависимости, чтобы снизить дискомфортные ощущения при отказе от этого напитка, количество чашек в день нужно снижать постепенно. Таким советом поделился врач-невролог Лев Камышев, в эфире радио "Говорит Москва".По словам врача, при зависимости от кофе организм перестает сам вырабатывать необходимые гормоны-стимуляторы и требует больше кофеина. Резкий отказ в таком случае приведет к головным болям и вялости."Кофе стимулирует дофаминергическую систему головного мозга, стимулирует ЦНС. Если человек часто употребляет этот стимулятор, то дофаминергическая система начинает работать хуже. Постоянно поступает необходимый стимулятор извне, собственные гормоны начинают вырабатываться хуже. Человеку, чтобы почувствовать прилив сил, каждый раз нужно все больше и больше", — пояснил невролог.Он посоветовал постепенно снижать дозировку при желании совсем отказаться от напитков с кофеином."Сонливость также возникает, это связано с тем, что организм разучивается поддерживать рабочее состояние без поступления внешних нейростимуляторов. Когда их не поступает, грубо говоря, человек испытывает какое-то время ломку, вялость, слабость. Лучше постепенно снижать дозу и стараться не употреблять кофе после 2-3 часов дня", — порекомендовал эксперт.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по мнению специалиста, употребление напитков с высоким содержанием алкоголя или сахара приводит к обезвоживанию и головным болям.

https://crimea.ria.ru/20220120/uchenye-rasskazali-o-sposobnosti-kofe-predotvratit-rak-matki-1122105045.html

https://crimea.ria.ru/20220516/skolko-chashek-kofe-v-den-pyut-rossiyane---opros-1121605032.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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