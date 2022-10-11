https://crimea.ria.ru/20221011/vybiray-sebe-lyuboy-neyrobilogi-nazvali-tsveta-dlya-dostizheniya-uspekha-1124817164.html

Выбирай себе любой: нейробилоги назвали цвета для достижения успеха

Выбирай себе любой: нейробилоги назвали цвета для достижения успеха - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Выбирай себе любой: нейробилоги назвали цвета для достижения успеха

Если окружить себя определенным набором цветов, можно скорее добиться успеха в любом деле. К такому выводу пришли ученые Института нейробиологии Эрнста... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T21:44

2022-10-11T21:44

2022-10-11T21:44

совет эксперта

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Если окружить себя определенным набором цветов, можно скорее добиться успеха в любом деле. К такому выводу пришли ученые Института нейробиологии Эрнста Струнгмана и Общества Макса Планка в Германии, пишет "Доктор Питер".Чтобы сделать такие выводы, исследователи пригласили 30 добровольцев и изучили влияние цветов на деятельность их мозга с помощью магнитоэнцефалографии. Оказалось, красный и ярко-зеленый стимулируют мозговую деятельность и творческую активность. Это значит, такие цвета уместны в оформлении рабочего места, но не должны использоваться в спальных комнатах, поскольку не выспавшийся человек рискует не достичь намеченных планов.Также работе мозга помогает сапфирово-синий. Кроме того, синий повышает уровень доверия.Влияют на восприятие и оттенки - теплые создают дружелюбную атмосферу в помещении, холодные заставляют насторожиться. А вот расслабляют персиковый, бледно-зеленый и пыльно-голубой.

https://crimea.ria.ru/20210513/Kak-tsvet-napitkov-vliyaet-na-sportivnye-uspekhi--uchenye-1119574920.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, общество