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Выбирай себе любой: нейробилоги назвали цвета для достижения успеха
Выбирай себе любой: нейробилоги назвали цвета для достижения успеха - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Выбирай себе любой: нейробилоги назвали цвета для достижения успеха
Если окружить себя определенным набором цветов, можно скорее добиться успеха в любом деле. К такому выводу пришли ученые Института нейробиологии Эрнста... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T21:44
2022-10-11T21:44
2022-10-11T21:44
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Если окружить себя определенным набором цветов, можно скорее добиться успеха в любом деле. К такому выводу пришли ученые Института нейробиологии Эрнста Струнгмана и Общества Макса Планка в Германии, пишет "Доктор Питер".Чтобы сделать такие выводы, исследователи пригласили 30 добровольцев и изучили влияние цветов на деятельность их мозга с помощью магнитоэнцефалографии. Оказалось, красный и ярко-зеленый стимулируют мозговую деятельность и творческую активность. Это значит, такие цвета уместны в оформлении рабочего места, но не должны использоваться в спальных комнатах, поскольку не выспавшийся человек рискует не достичь намеченных планов.Также работе мозга помогает сапфирово-синий. Кроме того, синий повышает уровень доверия.Влияют на восприятие и оттенки - теплые создают дружелюбную атмосферу в помещении, холодные заставляют насторожиться. А вот расслабляют персиковый, бледно-зеленый и пыльно-голубой.
https://crimea.ria.ru/20210513/Kak-tsvet-napitkov-vliyaet-na-sportivnye-uspekhi--uchenye-1119574920.html
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совет эксперта, общество
Выбирай себе любой: нейробилоги назвали цвета для достижения успеха
Немецкие ученые перечислили цвета, помогающие добиться успеха
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым
. Если окружить себя определенным набором цветов, можно скорее добиться успеха в любом деле. К такому выводу пришли ученые Института нейробиологии Эрнста Струнгмана и Общества Макса Планка в Германии, пишет "Доктор Питер".
Чтобы сделать такие выводы, исследователи пригласили 30 добровольцев и изучили влияние цветов на деятельность их мозга с помощью магнитоэнцефалографии. Оказалось, красный и ярко-зеленый стимулируют мозговую деятельность и творческую активность. Это значит, такие цвета уместны в оформлении рабочего места, но не должны использоваться в спальных комнатах, поскольку не выспавшийся человек рискует не достичь намеченных планов.
Также работе мозга помогает сапфирово-синий. Кроме того, синий повышает уровень доверия.
"Синяя стена идеально подходит, если вы работаете из дома и участвуете в Zoom-конференциях. Это расположит к вам собеседников", - советуют авторы исследования.
Влияют на восприятие и оттенки - теплые создают дружелюбную атмосферу в помещении, холодные заставляют насторожиться. А вот расслабляют персиковый, бледно-зеленый и пыльно-голубой.