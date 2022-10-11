Рейтинг@Mail.ru
Выбирай себе любой: нейробилоги назвали цвета для достижения успеха - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221011/vybiray-sebe-lyuboy-neyrobilogi-nazvali-tsveta-dlya-dostizheniya-uspekha-1124817164.html
Выбирай себе любой: нейробилоги назвали цвета для достижения успеха
Выбирай себе любой: нейробилоги назвали цвета для достижения успеха - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Выбирай себе любой: нейробилоги назвали цвета для достижения успеха
Если окружить себя определенным набором цветов, можно скорее добиться успеха в любом деле. К такому выводу пришли ученые Института нейробиологии Эрнста... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T21:44
2022-10-11T21:44
совет эксперта
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/07/1121077643_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_03c712975bfb887e9d0149dca23ef247.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Если окружить себя определенным набором цветов, можно скорее добиться успеха в любом деле. К такому выводу пришли ученые Института нейробиологии Эрнста Струнгмана и Общества Макса Планка в Германии, пишет "Доктор Питер".Чтобы сделать такие выводы, исследователи пригласили 30 добровольцев и изучили влияние цветов на деятельность их мозга с помощью магнитоэнцефалографии. Оказалось, красный и ярко-зеленый стимулируют мозговую деятельность и творческую активность. Это значит, такие цвета уместны в оформлении рабочего места, но не должны использоваться в спальных комнатах, поскольку не выспавшийся человек рискует не достичь намеченных планов.Также работе мозга помогает сапфирово-синий. Кроме того, синий повышает уровень доверия.Влияют на восприятие и оттенки - теплые создают дружелюбную атмосферу в помещении, холодные заставляют насторожиться. А вот расслабляют персиковый, бледно-зеленый и пыльно-голубой.
https://crimea.ria.ru/20210513/Kak-tsvet-napitkov-vliyaet-na-sportivnye-uspekhi--uchenye-1119574920.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/07/1121077643_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_7731fc8912f9269ecaa9cebb2e58ba71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, общество
Выбирай себе любой: нейробилоги назвали цвета для достижения успеха

Немецкие ученые перечислили цвета, помогающие добиться успеха

21:44 11.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПокраска стены
Покраска стены - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Если окружить себя определенным набором цветов, можно скорее добиться успеха в любом деле. К такому выводу пришли ученые Института нейробиологии Эрнста Струнгмана и Общества Макса Планка в Германии, пишет "Доктор Питер".
Чтобы сделать такие выводы, исследователи пригласили 30 добровольцев и изучили влияние цветов на деятельность их мозга с помощью магнитоэнцефалографии. Оказалось, красный и ярко-зеленый стимулируют мозговую деятельность и творческую активность. Это значит, такие цвета уместны в оформлении рабочего места, но не должны использоваться в спальных комнатах, поскольку не выспавшийся человек рискует не достичь намеченных планов.
Также работе мозга помогает сапфирово-синий. Кроме того, синий повышает уровень доверия.
"Синяя стена идеально подходит, если вы работаете из дома и участвуете в Zoom-конференциях. Это расположит к вам собеседников", - советуют авторы исследования.
Влияют на восприятие и оттенки - теплые создают дружелюбную атмосферу в помещении, холодные заставляют насторожиться. А вот расслабляют персиковый, бледно-зеленый и пыльно-голубой.
Фестиваль О, Да! Еда! - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая 2021, 09:07
Как цвет напитков влияет на спортивные успехи – ученые
 
Совет экспертаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:46На Кубани очереди на паром в Крым ждут более 900 грузовиков
21:44Выбирай себе любой: нейробилоги назвали цвета для достижения успеха
21:25Топ самых угоняемых в РФ авто от экспертов страхового рынка
21:08О чем договорились Шойгу и его турецкий коллега
20:57В Белом доме высказались о возможности войны с Россией
20:41В Крыму фактически работает только половина управляющих компаний
20:20На сколько задерживается доставка почты в Севастополь
20:18Аксенов ввел режим высокой опасности в Керчи и Ленинском районе
19:55Чем россиянам грозит внесение Meta* в список террористов – эксперт
19:21Пойдет ли НАТО на прямой конфликт с Россией – мнения экспертов
19:14НАТО удвоила присутствие в Балтийском и Северном морях
18:58Что осталось от энергосистемы Украины
18:31МВФ сделал прогноз для российской экономики на 2022 – 2023 годы
18:17ВСУ обстреляли Белгородскую область: снаряды попали в цистерны
18:04В Симферополе ребенок получил травмы в ДТП с такси и автобусом
17:52Новые взрывы в Энергодаре и районе ЗАЭС – обстрел ведется из гаубиц США
17:48США не исключают поставок дальнобойных ракет на Украину – СМИ
17:38В Севастополе подрядчик пойдет под суд за мошенничество на госконтракте
16:57Стало известно о последствиях обстрела Курской области
16:53Министры туризма новых субъектов РФ впервые приедут в Крым на форум
Лента новостейМолния