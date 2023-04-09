https://crimea.ria.ru/20230409/polomki-i-khalatnost-kogda-ozhidat-vosstaniya-mashin-1128067344.html

Поломки и халатность: когда ожидать восстания машин

Поломки и халатность: когда ожидать восстания машин - РИА Новости Крым, 09.04.2023

Поломки и халатность: когда ожидать восстания машин

Согласно данным ВЦИОМ, около 30% россиян верят в восстание машин в ближайшие 50 лет. По мнению инженера подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" РИА Новости Крым, 09.04.2023

2023-04-09T08:36

2023-04-09T08:36

2023-04-09T08:36

радио "спутник в крыму"

общество

мнения

крым

юрий артамонов

психология

наука и технологии

искусственный интеллект

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Согласно данным ВЦИОМ, около 30% россиян верят в восстание машин в ближайшие 50 лет. По мнению инженера подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму Юрия Артамонова, выйти из-под контроля человека роботы могут из-за поломок, халатности программистов и окрепшего искусственного интеллекта.От поломок никто не застрахован"Сами машины могут и не выйти из-под контроля, и программа может в них заложена правильная, но от поломки никто не застрахован. Так, многие живут в многоквартирных в домах с этажностью больше пяти, где есть лифт. Лифт – это простейший пример робота: машина, которая выполняет рутинную работу по заложенной программе. Но случаются страшные трагедии. Не сама программа, а именно неисправность механизмов, которые нас окружают, если они выйдут из строя, могут причинить какой-то вред", - сказал он в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам инженера, роботы вошли в жизнь человека "давно и прочно". Ведь это механизм, который выполняет какую-то задачу по установленной человеком программе. Робот – это и кофемашина, и пылесос, и мультиварка."Робота изначально придумали для выполнения каких-то рутинных операций за человека, чтобы он думал, а машина работала", - считает Артамонов.Специалист напоминает: во время работы робота может выйти из строя какой-то сервопривод. Кроме того, важно учитывать и то, как человек, который работает над созданием робота, относится к своей задаче."Программисты, которые пишут программы для роботов, могут это делать по-разному: одни могут предусмотреть неблагоприятное развитие ситуации, а другие напишут просто заложенный алгоритм, а аварийной ситуации не предусмотрят. И проверить это можно только на практике. И здесь нет доверия уже не к машинам, а к программистам", - продолжает эксперт.Угроза искусственного интеллектаПо его словам, события могут развиться и по сценарию, описанному фантастами прошлого: "через поколения окажется, что нейросеть разовьется, а люди деградируют и придется искусственному интеллекту брать шефство над людьми"."Благодаря искусственному интеллекту человечество стало писать дипломы, программы. Человечество семимильными шагами идет к собственной деградации. Почему? Социализация нынешней молодежи происходит в основном в компьютерных играх. И там уже другие ценности. Неоднократно повторял своей дочери: не страшно, что ваше поколение станет взрослыми, страшно, что взрослым не станет ваше поколение", - говорит Артамонов.По его мысли, развитие искусственного интеллекта выгодно кому-то в финансовых целях и может привести к деградации общества в целом, когда новое поколение, за которое все будут делать роботы, вдруг "перестанет бороться за свое существование"."Нельзя полагаться только на искусственный интеллект, нужно самим к чему-то стремиться, а не ждать, что завтра за тебя что-то нарисуют, споют, напишут стихи. Нельзя забывать, что мы тоже интеллект и не подменять свой искусственным", - считает инженер. И добавляет: роботы - это инструмент, который нужно использовать во благо.Ранее директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин заявил, что технологии искусственного интеллекта в какой-то степени даже более опасны, чем ядерные, однако восстания машин бояться ненужно. Необходимо внедрять и развивать государственное регулирование их применения.Более того, ученые все чаще приходят к выводам, что в будущем нейросети могут перерасти человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирурга"Цифровые виноградники": что это такое и зачем они РоссииКак выжить в эпоху технологий и искусственного интеллекта

https://crimea.ria.ru/20230404/iskusstvennyy-intellekt-i-vosstanie-mashin-ekspert-o-pravde-i-mifakh-1127945197.html

https://crimea.ria.ru/20230202/iskusstvennyy-intellekt-mozhet-povzroslet---eksperty-1126734261.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мнения, крым, юрий артамонов, психология, наука и технологии, искусственный интеллект