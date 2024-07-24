https://crimea.ria.ru/20240724/sverkhplanovyy-rezultat---putin-o-zhile-i-dorogakh-v-novykh-regionakh-1139100457.html

Сверхплановый результат - Путин о жилье и дорогах в новых регионах

Сверхплановый результат - Путин о жилье и дорогах в новых регионах - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Сверхплановый результат - Путин о жилье и дорогах в новых регионах

В новых регионах уже построено 62 многоквартирных дома, отремонтировано более трех тысяч километров автомобильных дорог. Об этом сообщил президент России... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T16:14

2024-07-24T16:14

2024-07-24T16:14

россия

владимир путин (политик)

новости

марат хуснуллин

программа социально-экономического развития херсонской области

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В новых регионах уже построено 62 многоквартирных дома, отремонтировано более трех тысяч километров автомобильных дорог. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.Кроме того, в новых регионах открыто свыше 500 банковских отделений и офисов, в целях поддержки бизнеса создан широкий спектр инструментов - от программ кредитования до свободной экономической зоны, напомнил российский лидер. Он подчеркнул, что важно строго выдерживать поставленные сроки и не сбавлять темпы развития.В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что к 2030 году ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны достичь общероссийского уровня жизни.И уточнил, что ключевые задачи по развитию исторических регионов страны вписаны в утвержденную программу их социально-экономического развития.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин призвал активнее привлекать застройщиков в Запорожскую областьЧто дает Херсонской области свободная экономическая зонаХуснуллин оценил работу Бердянского морского порта

россия

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), новости, марат хуснуллин, программа социально-экономического развития херсонской области, новые регионы россии