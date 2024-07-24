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Сверхплановый результат - Путин о жилье и дорогах в новых регионах - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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Сверхплановый результат - Путин о жилье и дорогах в новых регионах
Сверхплановый результат - Путин о жилье и дорогах в новых регионах - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Сверхплановый результат - Путин о жилье и дорогах в новых регионах
В новых регионах уже построено 62 многоквартирных дома, отремонтировано более трех тысяч километров автомобильных дорог. Об этом сообщил президент России... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T16:14
2024-07-24T16:14
россия
владимир путин (политик)
новости
марат хуснуллин
программа социально-экономического развития херсонской области
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В новых регионах уже построено 62 многоквартирных дома, отремонтировано более трех тысяч километров автомобильных дорог. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.Кроме того, в новых регионах открыто свыше 500 банковских отделений и офисов, в целях поддержки бизнеса создан широкий спектр инструментов - от программ кредитования до свободной экономической зоны, напомнил российский лидер. Он подчеркнул, что важно строго выдерживать поставленные сроки и не сбавлять темпы развития.В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что к 2030 году ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны достичь общероссийского уровня жизни.И уточнил, что ключевые задачи по развитию исторических регионов страны вписаны в утвержденную программу их социально-экономического развития.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин призвал активнее привлекать застройщиков в Запорожскую областьЧто дает Херсонской области свободная экономическая зонаХуснуллин оценил работу Бердянского морского порта
россия
новые регионы россии
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россия, владимир путин (политик), новости, марат хуснуллин, программа социально-экономического развития херсонской области, новые регионы россии
Сверхплановый результат - Путин о жилье и дорогах в новых регионах

Путин: плановые и сверхплановые задачи по строительству в новых регионах выполнены

16:14 24.07.2024
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаВ Херсонской области отремонтировали 100 километров дороги в Крым
В Херсонской области отремонтировали 100 километров дороги в Крым
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В новых регионах уже построено 62 многоквартирных дома, отремонтировано более трех тысяч километров автомобильных дорог. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.
"За прошедшее с 2022 года время плановые и сверхплановые задачи выполнены более чем на 19-ти тысячах различных объектов. Федеральными заказчиками завершены работы на 11262 объектах, в том числе, построено 62 многоквартирных дома, восстановлено 2140 многоквартирных дома и 321 объект образования, здравоохранения, культуры спорта", - привел статистику президент.
Кроме того, в новых регионах открыто свыше 500 банковских отделений и офисов, в целях поддержки бизнеса создан широкий спектр инструментов - от программ кредитования до свободной экономической зоны, напомнил российский лидер. Он подчеркнул, что важно строго выдерживать поставленные сроки и не сбавлять темпы развития.
В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что к 2030 году ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны достичь общероссийского уровня жизни.

"Программа утверждена до 2030 года. Это дополнительно еще около 30 тысяч объектов , которые будут построены, восстановлены, и целый ряд программных мероприятий, которые должны вывести новые регионы на общероссийский уровень", - подчеркнул Хуснуллин.

И уточнил, что ключевые задачи по развитию исторических регионов страны вписаны в утвержденную программу их социально-экономического развития.
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РоссияВладимир Путин (политик)НовостиМарат ХуснуллинПрограмма социально-экономического развития Херсонской областиНовые регионы России
 
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