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Хуснуллин призвал активнее привлекать застройщиков в Запорожскую область - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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Хуснуллин призвал активнее привлекать застройщиков в Запорожскую область
Хуснуллин призвал активнее привлекать застройщиков в Запорожскую область - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Хуснуллин призвал активнее привлекать застройщиков в Запорожскую область
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обратил внимание на недостаточные темпы жилищного строительства в Запорожской области и призвал власти региона активнее... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T15:23
2024-07-12T15:23
марат хуснуллин
запорожская область
россия
новости
новые регионы россии
строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обратил внимание на недостаточные темпы жилищного строительства в Запорожской области и призвал власти региона активнее привлекать застройщиков. Об этом он сообщил по итогам совещания с председателем правительства Запорожской области Ириной Гехт по участию региона в национальных проектах.Вице-премьер РФ также сообщил, что на днях в реестр участников свободной экономической зоны в Запорожской области внесено очередное предприятие, которое наладит переработку старых автошин в резиновую крошку.По информации Хуснуллина, на сегодняшний день в СЭЗ вошли 22 запорожских компании с общим объемом инвестиций в размере 2,7 млрд рублей. Один из крупнейших участников – Днепрорудненский железорудный комбинат.В рамках СЭЗ планируется обеспечит более 7200 человек, из которых почти 3000 – это новые рабочие места.Как сообщалось ранее, в ходе визита Хуснуллин в ходе командировки в Запорожскую область посетил Бердянский морской порт. По его словам, большая часть инфраструктуры порта восстановлена, работают 6 причалов и 26 кранов, зернопогрузочные комплексы и зерновые склады, элеваторный терминал.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда газифицируют Херсонскую областьНовые регионы получат 300 млн рублей на поддержку бизнесаЧто дает Херсонской области свободная экономическая зона
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марат хуснуллин, запорожская область, россия, новости, новые регионы россии, строительство
Хуснуллин призвал активнее привлекать застройщиков в Запорожскую область

Объемы строительства жилья в Запорожской области оставляют желать лучшего – Хуснуллин

15:23 12.07.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обратил внимание на недостаточные темпы жилищного строительства в Запорожской области и призвал власти региона активнее привлекать застройщиков. Об этом он сообщил по итогам совещания с председателем правительства Запорожской области Ириной Гехт по участию региона в национальных проектах.
"Обратил внимание, что пока объемы жилищного строительства в регионе оставляют желать лучшего, хотя потребность в новом жилье большая. Необходимо активнее привлекать застройщиков, больше работать с Росреестром", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Вице-премьер РФ также сообщил, что на днях в реестр участников свободной экономической зоны в Запорожской области внесено очередное предприятие, которое наладит переработку старых автошин в резиновую крошку.
По информации Хуснуллина, на сегодняшний день в СЭЗ вошли 22 запорожских компании с общим объемом инвестиций в размере 2,7 млрд рублей. Один из крупнейших участников – Днепрорудненский железорудный комбинат.
В рамках СЭЗ планируется обеспечит более 7200 человек, из которых почти 3000 – это новые рабочие места.
Как сообщалось ранее, в ходе визита Хуснуллин в ходе командировки в Запорожскую область посетил Бердянский морской порт. По его словам, большая часть инфраструктуры порта восстановлена, работают 6 причалов и 26 кранов, зернопогрузочные комплексы и зерновые склады, элеваторный терминал.
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Марат ХуснуллинЗапорожская областьРоссияНовостиНовые регионы РоссииСтроительство
 
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