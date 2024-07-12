https://crimea.ria.ru/20240712/khusnullin-prizval-aktivnee-privlekat-zastroyschikov-v-zaporozhskuyu-oblast-1138798645.html

Хуснуллин призвал активнее привлекать застройщиков в Запорожскую область

Хуснуллин призвал активнее привлекать застройщиков в Запорожскую область - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Хуснуллин призвал активнее привлекать застройщиков в Запорожскую область

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обратил внимание на недостаточные темпы жилищного строительства в Запорожской области и призвал власти региона активнее... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T15:23

2024-07-12T15:23

2024-07-12T15:23

марат хуснуллин

запорожская область

россия

новости

новые регионы россии

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/1f/1118889114_0:131:3176:1918_1920x0_80_0_0_327604f269dbdc46334167636c7e6667.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обратил внимание на недостаточные темпы жилищного строительства в Запорожской области и призвал власти региона активнее привлекать застройщиков. Об этом он сообщил по итогам совещания с председателем правительства Запорожской области Ириной Гехт по участию региона в национальных проектах.Вице-премьер РФ также сообщил, что на днях в реестр участников свободной экономической зоны в Запорожской области внесено очередное предприятие, которое наладит переработку старых автошин в резиновую крошку.По информации Хуснуллина, на сегодняшний день в СЭЗ вошли 22 запорожских компании с общим объемом инвестиций в размере 2,7 млрд рублей. Один из крупнейших участников – Днепрорудненский железорудный комбинат.В рамках СЭЗ планируется обеспечит более 7200 человек, из которых почти 3000 – это новые рабочие места.Как сообщалось ранее, в ходе визита Хуснуллин в ходе командировки в Запорожскую область посетил Бердянский морской порт. По его словам, большая часть инфраструктуры порта восстановлена, работают 6 причалов и 26 кранов, зернопогрузочные комплексы и зерновые склады, элеваторный терминал.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда газифицируют Херсонскую областьНовые регионы получат 300 млн рублей на поддержку бизнесаЧто дает Херсонской области свободная экономическая зона

https://crimea.ria.ru/20240712/khusnullin-otsenil-rabotu-berdyanskogo-morskogo-porta-1138793558.html

запорожская область

россия

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, запорожская область, россия, новости, новые регионы россии, строительство