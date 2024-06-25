https://crimea.ria.ru/20240625/kogda-gazifitsiruyut-khersonskuyu-oblast-1138352709.html

Когда газифицируют Херсонскую область

Когда газифицируют Херсонскую область - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Когда газифицируют Херсонскую область

Херсонская область нарастила подачу газа населению благодаря поставкам топлива через Крым. В регионе также строится магистральный газопровод и в этом году... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T16:54

2024-06-25T16:54

2024-06-25T16:54

херсонская область

владимир сальдо

владимир путин (политик)

газ

газоснабжение

крым

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Херсонская область нарастила подачу газа населению благодаря поставкам топлива через Крым. В регионе также строится магистральный газопровод и в этом году планируют полностью газифицировать один из районов. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил губернатор региона Владимир Сальдо.Он отметил, что на данный момент левобережье Херсонщины газифицировано на 27 процентов, для полной газификации области по поручению российского лидера строятся компенсирующие мощности газопроводов. Власти региона надеются, что в этом году Геническая агломерация будет полностью обеспечена газоснабжением.Кроме того, Владимир Сальдо доложил президенту о реализации инвестпроектов в области развития сельского хозяйства.По его словам, регион богат виноградом, грушами, яблоками. Херсонская черешня и томаты продаются в Москве. Но крупные овощехранилища сейчас находятся на берегу Днепра и пользоваться ими нельзя, так как они частично повреждены. Однако, когда фронт двинется дальше, их удастся восстановить, заверил Сальдо."Пока запланировано строительство логистических центров, ведется проектирование и, когда они будут готовы, значительно больше можно будет сохранить фруктов, овощей, бахчи", - добавил Владимир Сальдо.В конце мая Минэнерго РФ сообщило, что единым оператором по газу в Запорожской и Херсонской областях станет ООО "Черноморнефтегаз".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил поднимать уровень газификации Херсонской областиРоссия и Крым обеспечивают Херсонскую область углем и газомСельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, владимир путин (политик), газ, газоснабжение, крым, жкх, общество, новые регионы россии, новости