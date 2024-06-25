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Когда газифицируют Херсонскую область - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Когда газифицируют Херсонскую область
Когда газифицируют Херсонскую область - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Когда газифицируют Херсонскую область
Херсонская область нарастила подачу газа населению благодаря поставкам топлива через Крым. В регионе также строится магистральный газопровод и в этом году... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T16:54
2024-06-25T16:54
херсонская область
владимир сальдо
владимир путин (политик)
газ
газоснабжение
крым
жкх
общество
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Херсонская область нарастила подачу газа населению благодаря поставкам топлива через Крым. В регионе также строится магистральный газопровод и в этом году планируют полностью газифицировать один из районов. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил губернатор региона Владимир Сальдо.Он отметил, что на данный момент левобережье Херсонщины газифицировано на 27 процентов, для полной газификации области по поручению российского лидера строятся компенсирующие мощности газопроводов. Власти региона надеются, что в этом году Геническая агломерация будет полностью обеспечена газоснабжением.Кроме того, Владимир Сальдо доложил президенту о реализации инвестпроектов в области развития сельского хозяйства.По его словам, регион богат виноградом, грушами, яблоками. Херсонская черешня и томаты продаются в Москве. Но крупные овощехранилища сейчас находятся на берегу Днепра и пользоваться ими нельзя, так как они частично повреждены. Однако, когда фронт двинется дальше, их удастся восстановить, заверил Сальдо."Пока запланировано строительство логистических центров, ведется проектирование и, когда они будут готовы, значительно больше можно будет сохранить фруктов, овощей, бахчи", - добавил Владимир Сальдо.В конце мая Минэнерго РФ сообщило, что единым оператором по газу в Запорожской и Херсонской областях станет ООО "Черноморнефтегаз".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил поднимать уровень газификации Херсонской областиРоссия и Крым обеспечивают Херсонскую область углем и газомСельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь Крыма
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херсонская область, владимир сальдо, владимир путин (политик), газ, газоснабжение, крым, жкх, общество, новые регионы россии, новости
Когда газифицируют Херсонскую область

Генический район Херсонской области планируют газифицировать до конца года – Сальдо

16:54 25.06.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо
Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Херсонская область нарастила подачу газа населению благодаря поставкам топлива через Крым. В регионе также строится магистральный газопровод и в этом году планируют полностью газифицировать один из районов. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил губернатор региона Владимир Сальдо.
Он отметил, что на данный момент левобережье Херсонщины газифицировано на 27 процентов, для полной газификации области по поручению российского лидера строятся компенсирующие мощности газопроводов. Власти региона надеются, что в этом году Геническая агломерация будет полностью обеспечена газоснабжением.
"Протянута ветка в районе Геническа, баланс подачи газа увеличен на 100 тысяч кубометров. Теперь мы получаем газ через Крым, но в скором будущем газ пойдет и с северной части области, когда будет введен в эксплуатацию магистральный газопровод", - сказал Сальдо.
Кроме того, Владимир Сальдо доложил президенту о реализации инвестпроектов в области развития сельского хозяйства.
"Это хранилища для зерна, элеваторное хозяйство, логистические центры по хранению овощей и фруктов, их много тоже у нас – и мощностей не хватает. Потому что при Украине это было большей частью в частных руках, бизнес занимался, локально построил несколько холодильных объектов и все", - отметил губернатор.
По его словам, регион богат виноградом, грушами, яблоками. Херсонская черешня и томаты продаются в Москве. Но крупные овощехранилища сейчас находятся на берегу Днепра и пользоваться ими нельзя, так как они частично повреждены. Однако, когда фронт двинется дальше, их удастся восстановить, заверил Сальдо.
"Пока запланировано строительство логистических центров, ведется проектирование и, когда они будут готовы, значительно больше можно будет сохранить фруктов, овощей, бахчи", - добавил Владимир Сальдо.
В конце мая Минэнерго РФ сообщило, что единым оператором по газу в Запорожской и Херсонской областях станет ООО "Черноморнефтегаз".
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Херсонская областьВладимир СальдоВладимир Путин (политик)ГазГазоснабжениеКрымЖКХОбществоНовые регионы РоссииНовости
 
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