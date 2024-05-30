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"Черноморнефтегаз" догазифицирует Запорожскую и Херсонскую области
"Черноморнефтегаз" догазифицирует Запорожскую и Херсонскую области - РИА Новости Крым, 30.05.2024
"Черноморнефтегаз" догазифицирует Запорожскую и Херсонскую области
Единым оператором по газу в Запорожской и Херсонской областях станет ООО "Черноморнефтегаз". Об этом сообщает Минэнерго РФ со ссылкой на заявление заместителя... РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T20:03
2024-05-30T20:03
2024-05-30T20:04
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газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Единым оператором по газу в Запорожской и Херсонской областях станет ООО "Черноморнефтегаз". Об этом сообщает Минэнерго РФ со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики России Евгения Грабчака на совещании по вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса регионов во время рабочей поездки в Мелитополь."ООО "Черноморнефтегаз" станет единым оператором по газу и возьмет на себя ответственность по догазификации регионов", - заявил Грабчак.По информации Минэнерго РФ, поставлена задача в Запорожской и Херсонской областях выйти на уровень среднероссийских показателей по газификации."Сформированы программы по повышению защищенности энергообъектов для повышения устойчивости и надежности работы электросетевого комплекса", — добавил Евгений Грабчак.Накануне глава РК Сергей Аксенов встретился с Евгением Грабчаком. На повестку были вынесены вопросы совместной работы по модернизации топливно-энергетического комплекса региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация Крыма: что сделано и планируетсяПрограмма социальной газификации расширена на СНТНа востоке Крыма отремонтируют старые и построят новые ЛЭП
https://crimea.ria.ru/20240529/aksenov-nazval-istochnik-finansirovaniya-stroitelstva-lep-na-yuzhnom-beregu-1137695894.html
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черноморнефтегаз, газ, газоснабжение, запорожская область, херсон, херсонская область, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), новости
"Черноморнефтегаз" догазифицирует Запорожскую и Херсонскую области
"Черноморнефтегаз" станет единым оператором по газу в Запорожской и Херсонской областях
20:03 30.05.2024 (обновлено: 20:04 30.05.2024)