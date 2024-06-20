https://crimea.ria.ru/20240620/skolko-shkol-otremontirovano-v-novykh-regionakh-rf-1138224733.html

Сколько школ отремонтировано в новых регионах РФ

Сколько школ отремонтировано в новых регионах РФ - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Сколько школ отремонтировано в новых регионах РФ

В новых регионах Российской Федерации построили и отремонтировали уже 1300 учебных учреждений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T06:50

2024-06-20T06:50

2024-06-20T06:50

марат хуснуллин

новые регионы россии

строительство

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новости

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дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В новых регионах Российской Федерации построили и отремонтировали уже 1300 учебных учреждений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Так, профессиональный лицей в Мариуполе отремонтировали специалисты из Тульской области, уточнил вице-премьер. Учебный корпус, спортзал, мастерские и общежитие полностью привели в порядок."Работы продолжаем. В трех корпусах Мариупольского госуниверситета, например, уже устранили конструктивные повреждения. А в корпусе Херсонского технического университета в Геническе "Единый заказчик" приступил к отделке внутренних помещений", – уточнил вице-премьер.Чтобы создать достойные условия для обучения детей и молодежи, на прилегающих к образовательным учреждениям территориях развивается инфраструктура.Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что в Херсонской области отремонтировали 100 километров автодороги, ведущей к пунктам пропуска "Армянск" и "Перекоп" на админгранице с Крымом. Работы производятся в соответствии с поручением президента.Читайте также на РИА Новости Крым:Путь в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"Херсонская область получит более 8 млрд рублей на ремонт дорогПутин поручил повысить доступность Крыма и Приазовья для туристов

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, новые регионы россии, строительство, образование в россии, новости, общество, благоустройство, дети