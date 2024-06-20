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Сколько школ отремонтировано в новых регионах РФ
Сколько школ отремонтировано в новых регионах РФ - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Сколько школ отремонтировано в новых регионах РФ
В новых регионах Российской Федерации построили и отремонтировали уже 1300 учебных учреждений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T06:50
2024-06-20T06:50
2024-06-20T06:50
марат хуснуллин
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строительство
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новости
общество
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дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В новых регионах Российской Федерации построили и отремонтировали уже 1300 учебных учреждений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Так, профессиональный лицей в Мариуполе отремонтировали специалисты из Тульской области, уточнил вице-премьер. Учебный корпус, спортзал, мастерские и общежитие полностью привели в порядок."Работы продолжаем. В трех корпусах Мариупольского госуниверситета, например, уже устранили конструктивные повреждения. А в корпусе Херсонского технического университета в Геническе "Единый заказчик" приступил к отделке внутренних помещений", – уточнил вице-премьер.Чтобы создать достойные условия для обучения детей и молодежи, на прилегающих к образовательным учреждениям территориях развивается инфраструктура.Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что в Херсонской области отремонтировали 100 километров автодороги, ведущей к пунктам пропуска "Армянск" и "Перекоп" на админгранице с Крымом. Работы производятся в соответствии с поручением президента.Читайте также на РИА Новости Крым:Путь в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"Херсонская область получит более 8 млрд рублей на ремонт дорогПутин поручил повысить доступность Крыма и Приазовья для туристов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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марат хуснуллин, новые регионы россии, строительство, образование в россии, новости, общество, благоустройство, дети
Сколько школ отремонтировано в новых регионах РФ
1300 школ построили и отремонтировали в новых регионах России
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В новых регионах Российской Федерации построили и отремонтировали уже 1300 учебных учреждений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Это школы и детские сады, профессиональные лицеи и колледжи, техникумы, училища и высшие учебные заведения. Очень много делают при координации Минстроя регионы-шефы. Хочу сказать им спасибо за помощь", – написал он в своем ТГ-канале.
Так, профессиональный лицей в Мариуполе отремонтировали специалисты из Тульской области, уточнил вице-премьер. Учебный корпус, спортзал, мастерские и общежитие полностью привели в порядок.
"Работы продолжаем. В трех корпусах Мариупольского госуниверситета, например, уже устранили конструктивные повреждения. А в корпусе Херсонского технического университета в Геническе "Единый заказчик" приступил к отделке внутренних помещений", – уточнил вице-премьер.
Чтобы создать достойные условия для обучения детей и молодежи, на прилегающих к образовательным учреждениям территориях развивается инфраструктура.
Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что в Херсонской области отремонтировали 100 километров автодороги
, ведущей к пунктам пропуска "Армянск" и "Перекоп" на админгранице с Крымом. Работы производятся в соответствии с поручением
президента.
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