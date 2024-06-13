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Путь в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"

Путь в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон" - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Путь в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"

Госкомпания "Автодор" завершила комплексное обустройство 130 километров трассы М-4 "Дон" в Ростовской области, это сделает поездки к Черному морю еще быстрее и... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T10:22

2024-06-13T10:22

2024-06-13T11:24

трасса м-4 "дон"

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Госкомпания "Автодор" завершила комплексное обустройство 130 километров трассы М-4 "Дон" в Ростовской области, это сделает поездки к Черному морю еще быстрее и комфортнее. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин отметил, что трасса М-4 "Дон" является важным маршрутом на Черноморское и Азовское побережья, поэтому работы по обустройству участка "сделают поездки к Черному морю еще быстрее и комфортнее, что особенно актуально летом, во время туристического сезона".Вице-премьер уточнил, что на 130-километровом участке работает служба аварийных комиссаров, готовых оперативно оказать помощь автомобилистам в любое время суток. Пользователи смогут экономить время в пути, добираться до пункта назначения за заранее прогнозируемое время и с комфортом.Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко отметил, что дорога оснащена электроосвещением и автоматизированной системой управления дорожным движением. Также в рамках работ специалисты установили барьерное ограждение, информационные щиты и дорожные знаки.По словам Петушенко, работы проведены за счет заемных средств, которые в дальнейшем нужно будет вернуть, в том числе за счет сбора платы за проезд по трассе.Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Крыму, обратив особое внимание на организацию съездов с автомобильной дороги "Таврида" к побережьям Черного и Азовского морей.Кроме того, при участии исполнительных органов Запорожской и Ростовской областей поручено разработать предложения по обеспечению транспортной доступности курорта "Приморск".Читайте также на РИА Новости Крым:Из Керчи в Ялту налегке: как идет строительство дороги в обход АлуштыОткрыто движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к ФеодосииСерпантина не будет: дорогу на Ялту выпрямляют и "сглаживают"

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трасса м-4 "дон", марат хуснуллин, крым, черное море, азовское море, логистика, новости