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Путь в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"
Путь в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон" - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Путь в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"
Госкомпания "Автодор" завершила комплексное обустройство 130 километров трассы М-4 "Дон" в Ростовской области, это сделает поездки к Черному морю еще быстрее и... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T10:22
2024-06-13T10:22
2024-06-13T11:24
трасса м-4 "дон"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Госкомпания "Автодор" завершила комплексное обустройство 130 километров трассы М-4 "Дон" в Ростовской области, это сделает поездки к Черному морю еще быстрее и комфортнее. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин отметил, что трасса М-4 "Дон" является важным маршрутом на Черноморское и Азовское побережья, поэтому работы по обустройству участка "сделают поездки к Черному морю еще быстрее и комфортнее, что особенно актуально летом, во время туристического сезона".Вице-премьер уточнил, что на 130-километровом участке работает служба аварийных комиссаров, готовых оперативно оказать помощь автомобилистам в любое время суток. Пользователи смогут экономить время в пути, добираться до пункта назначения за заранее прогнозируемое время и с комфортом.Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко отметил, что дорога оснащена электроосвещением и автоматизированной системой управления дорожным движением. Также в рамках работ специалисты установили барьерное ограждение, информационные щиты и дорожные знаки.По словам Петушенко, работы проведены за счет заемных средств, которые в дальнейшем нужно будет вернуть, в том числе за счет сбора платы за проезд по трассе.Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Крыму, обратив особое внимание на организацию съездов с автомобильной дороги "Таврида" к побережьям Черного и Азовского морей.Кроме того, при участии исполнительных органов Запорожской и Ростовской областей поручено разработать предложения по обеспечению транспортной доступности курорта "Приморск".Читайте также на РИА Новости Крым:Из Керчи в Ялту налегке: как идет строительство дороги в обход АлуштыОткрыто движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к ФеодосииСерпантина не будет: дорогу на Ялту выпрямляют и "сглаживают"
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трасса м-4 "дон", марат хуснуллин, крым, черное море, азовское море, логистика, новости
Путь в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"
Обустройство 130 км трассы "Дон" сделает поездки в Крым быстрее и комфортнее – Хуснуллин
10:22 13.06.2024 (обновлено: 11:24 13.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Госкомпания "Автодор" завершила комплексное обустройство 130 километров трассы М-4 "Дон" в Ростовской области, это сделает поездки к Черному морю еще быстрее и комфортнее. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"В Ростовской области госкомпания "Автодор" завершила масштабные работы по комплексному обустройству 130 км трассы М-4 "Дон" от села Алексеево-Лозовского до города Каменска-Шахтинского. Обновленный участок с 804-го км по 933-й км первой технической категории увеличил пропускную способность трассы в Ростовской области", - написал зампредседателя правительства в своем Telegram-канале.
Хуснуллин отметил, что трасса М-4 "Дон" является важным маршрутом на Черноморское и Азовское побережья, поэтому работы по обустройству участка "сделают поездки к Черному морю еще быстрее и комфортнее, что особенно актуально летом, во время туристического сезона".
Вице-премьер уточнил, что на 130-километровом участке работает служба аварийных комиссаров, готовых оперативно оказать помощь автомобилистам в любое время суток. Пользователи смогут экономить время в пути, добираться до пункта назначения за заранее прогнозируемое время и с комфортом.
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко отметил, что дорога оснащена электроосвещением и автоматизированной системой управления дорожным движением. Также в рамках работ специалисты установили барьерное ограждение, информационные щиты и дорожные знаки.
По словам Петушенко, работы проведены за счет заемных средств, которые в дальнейшем нужно будет вернуть, в том числе за счет сбора платы за проезд по трассе.
Он добавил, что для местных жителей планируется ввести абонементы, позволяющие существенно экономить на проезде. При этом поездки внутри участка без пересечения пунктов оплаты тарифицироваться не будут.
Президент России Владимир Путин ранее поручил
правительству представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Крыму, обратив особое внимание на организацию съездов с автомобильной дороги "Таврида" к побережьям Черного и Азовского морей.
Кроме того, при участии исполнительных органов Запорожской и Ростовской областей поручено разработать предложения по обеспечению транспортной доступности курорта "Приморск".
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