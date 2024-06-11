Серпантина не будет: дорогу на Ялту выпрямляют и "сглаживают"
В Крыму строят новую дорогу на Ялту в объезд Алушты и Симферополя
© РИА Новости КрымСтроительство дороги на Ялту
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
– Сейчас она, конечно, на сафари похожа. Но там еще будет выемка грунта, будут эстакады, и она станет максимально прямой.
Ведущий инженер отдела организации строительства Михаил Ставицкий посмеивается над журналистами. Чтобы добраться сюда, нам пришлось преодолеть несколько крутых горок, которые водитель пару раз помянул крепким русским словом. Идти пришлось чуть ли не по приборам, сквозь густую дорожную пыль, поднятую журналистской колонной. Но зато удалось проехать там, где, кроме строителей, не ездил еще никто.
В Крыму строится дорога от границы с Херсонской областью до Ялты. Она будет проходить через поселок Мирный, Евпаторию, Симферополь и Алушту, при этом обходя все эти города. Где-то маршрут совпадет со старыми трассами, которые будут реконструированы, а где-то прокладывают новые пути. Мы проехали по участку дороги в обход Алушты, где до нас ходили только экскаваторы и самосвалы.
Путь от Керчи до Ялты сократится
По окончании строительства из Керчи до Ялты можно будет доехать на 1,5 часа быстрее: дорога Донское – Перевальное соединит федеральную трассу "Таврида" со старым Ялтинским шоссе, которое собираются расширить и местами "выпрямить", сгладив серпантин. Начиная от села Изобильное, трасса пройдет в объезд Алушты и снова выведет на старую Ялтинскую дорогу.
Путь от Симферополя до Ялты тоже сократится, сказал журналистам начальник Службы автомобильных дорог Республики Крым Максим Тарасов.
– Двигаясь из Симферополя по старой Ялтинской трассе, можно будет сократить путь в обход Алушты примерно на час, – рассказал он.
Работы здесь начали в прошлом году, стоимость этого участка протяженностью 7,8 км – около трех миллиардов рублей.
Что такое тоннель: учим матчасть
Участок от Изобильного до Алушты хотя и небольшой, но очень сложный из-за особенностей рельефа. Поэтому здесь на отрезке меньше восьми километров построят две разноуровневых транспортных развязки и девять искусственных сооружений: мост через реку Улу-Узень, два путепровода (мостовые сооружения на транспортных развязках), один виадук и пять путепроводов тоннельного типа.
– Это не тоннели, не путайте, – объясняет Дмитрий Москвичев, начальник отдела организации строительства. – Это обычный путепровод, а тоннельным он называется только лишь потому, что его длина относительно переезда немного больше. Вот, собственно, и все.
Специалисты объясняют простым языком: тоннель бурят в скале, а путепровод тоннельного типа – полностью искусственное сооружение. Это огромная труба, в которую будут въезжать автомобили, а сверху ее засыплют грунтом и тоже сделают там проезжую часть. Например, для сельскохозяйственных машин.
Виадук от моста отличается тем, что он ведет не через реку, а через овраги, обрывы или оползневые зоны. Протяженность виадука под Алуштой будет чуть более 178 метров.
– Дорога должна быть максимально выровнена как по высоте, так и в плане, поэтому мы максимально ее "спрямляем и срезаем". То есть крутого горного серпантина здесь не будет, – объясняет Дмитрий Москвичев.
При проектировании дороги учитывались оползни, рассказывает ведущий инженер отдела организации строительства Михаил Ставицкий.
– У нас первый этап строительства начинается в Перевальном, а дальше существующая дорога реконструируется, доводится до норматива первой технической категории, то есть до четырех полос. Где-то она уходит несколько ближе в лес с учетом выемки горного рельефа, где-то совпадает со старой дорогой. Где-то было необходимо уходить в сторону, чтобы максимально отодвинуться от оползневых участков и исключить просадку дороги. Кроме того, проект предусматривает строительство подпорных стен общей протяженностью 1,25 км.
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Строительство дороги ведется круглосуточно
© РИА Новости Крым
1 из 10
Журналисты первыми после строителей проехали по этой дороге
© РИА Новости Крым
2 из 10
Экскаватор готовит склоны под "рубашку"
© РИА Новости Крым
3 из 10
Такие трубы укладывают под дородным полотном для водоотведения
© РИА Новости Крым
4 из 10
"А вокруг крутые горы, а я маленький такой…"
© РИА Новости Крым
5 из 10
Скоро рельеф этой местности необратимо изменится
© РИА Новости Крым
6 из 10
Покрытие на склонах дороги называют "рубашкой"
© РИА Новости Крым
7 из 10
Ход строительства
© РИА Новости Крым
8 из 10
Ради строительства дороги пришлось снести часть виноградника
© РИА Новости Крым
9 из 10
В пределах населенных пунктов работы останавливают на ночь
© РИА Новости Крым
10 из 10
Строительство дороги ведется круглосуточно
© РИА Новости Крым
Учитывали опыт "Тавриды"
Из-за сложности рельефа в строительстве задействовано более 230 человек и много крупногабаритной техники – около 160 единиц.
– Работают круглосуточно, в три смены, учитывая, что здесь мы находимся не в границах населенного пункта, – рассказывает Дмитрий Москвичев. – Там, где мы проходим поближе к Изобильному, по ночам работы не ведутся, соблюдается закон о режиме тишины.
В работе учитывают опыт, полученный при строительстве федеральной трассы "Таврида". Например, применяли такую же асфальто-бетонную смесь, разработанную для жаркого крымского климата.
Сейчас на объекте ведут подготовительные работы: вырубают кусты и деревья, перекладывают инженерные сети и параллельно возводят опоры для мостовых сооружений. Взамен вырубленных деревьев уже посажен "компенсационный лес", рассказал Дмитрий Москвичев. А дрова после вырубки отправляются в зону СВО, для солдат.
– Да, здесь были вырублены деревья, при строительстве дорог без этого, к сожалению, не обойтись. Тут было немного краснокнижных кипарисов в начале дороги, но они были такие, стихийные, их было невозможно все пересадить. Мы получили разрешение на снос зеленых насаждений в министерстве экологии, согласовали с ними проект лесовосстановления и уже высадили этот лес.
Новые посадки появились в районе села Изобильное по Ялтинской трассе и в районе Грушевского перевала под Феодосией. Высадили в основном лиственные деревья, которые в этих районах Крыма чувствуют себя лучше всего.
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