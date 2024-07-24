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В программу восстановления новых регионов включат еще 30 тысяч объектов
В программу восстановления новых регионов включат еще 30 тысяч объектов - РИА Новости Крым, 24.07.2024
В программу восстановления новых регионов включат еще 30 тысяч объектов
В программу социально-экономического развития Донбасса и Новороссии дополнительно включат восстановление и строительство 30 тысяч объектов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T17:13
2024-07-24T17:13
2024-07-24T17:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В программу социально-экономического развития Донбасса и Новороссии дополнительно включат восстановление и строительство 30 тысяч объектов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию новых регионов под руководством президента Владимира Путина.Хуснуллин добавил, что в рамках программы "Инфраструктура для жизни" 91 населенный пункт в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях получит статус приоритетного. Для выполнения этой задачи составлены планы строительства и восстановления жилья, в том числе программа строительства жилья с привлечением внебюджетных источников.Вице-премьер также сообщил, что до 2030 года в новых регионах планируется построить 12 миллионов квадратных метров жилья с привлечением внебюджетных средств.Говоря о функционировании режима свободной экономической зоны в четырех субъектах, Хуснуллин сообщил, что на сегодняшний день ее резидентами стала 171 организация. Планируется создать 66 тысяч рабочих мест. Общий объем вложения в рамках СЭЗ составляет более 74 млрд рублей.Комплексная программа социально-экономического развития новых регионов разработана по поручению президента РФ. Она рассчитана на 2023–2025 годы и содержит порядка 300 приоритетных мероприятий, реализация которых позволит обеспечить повышение уровня жизни граждан в новых регионах до среднероссийских показателей к 2030 году. Программа разрабатывалась при непосредственном участии всех отраслевых руководителей федерального уровня и направлена на эффективную реализацию потенциала новых субъектов России, их ускоренную интеграцию в единое экономическое, правовое, образовательное и культурное пространство страны.В 2023 году из всех источников на эти цели было выделено более 1 триллиона 260 миллиардов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Сверхплановый результат - Путин о жилье и дорогах в новых регионахПутин открыл важный участок сухопутного коридора в КрымВся страна поддерживает новые регионы в налаживании мирной жизни – Путин
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россия, марат хуснуллин, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, херсонская область, запорожская область, программа социально-экономического развития херсонской области, новости, экономика
В программу восстановления новых регионов включат еще 30 тысяч объектов
В программу восстановления Донбасса и Новороссии дополнительно включат 30 тысяч объектов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В программу социально-экономического развития Донбасса и Новороссии дополнительно включат восстановление и строительство 30 тысяч объектов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию новых регионов под руководством президента Владимира Путина.
"Программу социально-экономического развития новых регионов мы утвердили и отрабатываем сейчас до 2030 года. В нее вовлечены все 41 федеральное министерство и ведомство, все госкомпании, 82 региона-шефа. До конца августа планируем уже поименно ее утвердить – это дополнительно еще порядка 30 тысяч объектов, которые будут построены и восстановлены", - сказал зампредседателя правительства.
Хуснуллин добавил, что в рамках программы "Инфраструктура для жизни" 91 населенный пункт в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях получит статус приоритетного. Для выполнения этой задачи составлены планы строительства и восстановления жилья, в том числе программа строительства жилья с привлечением внебюджетных источников.
Вице-премьер также сообщил, что до 2030 года в новых регионах планируется построить 12 миллионов квадратных метров жилья с привлечением внебюджетных средств.
Говоря о функционировании режима свободной экономической зоны в четырех субъектах, Хуснуллин сообщил, что на сегодняшний день ее резидентами стала 171 организация. Планируется создать 66 тысяч рабочих мест. Общий объем вложения в рамках СЭЗ составляет более 74 млрд рублей.
Комплексная программа социально-экономического развития новых регионов разработана по поручению президента РФ. Она рассчитана на 2023–2025 годы и содержит порядка 300 приоритетных мероприятий, реализация которых позволит обеспечить повышение уровня жизни граждан в новых регионах до среднероссийских показателей к 2030 году. Программа разрабатывалась при непосредственном участии всех отраслевых руководителей федерального уровня и направлена на эффективную реализацию потенциала новых субъектов России, их ускоренную интеграцию в единое экономическое, правовое, образовательное и культурное пространство страны.
В 2023 году из всех источников на эти цели было выделено более 1 триллиона 260 миллиардов рублей.
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