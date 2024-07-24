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Вся страна поддерживает новые регионы в налаживании мирной жизни – Путин

Вся страна поддерживает новые регионы в налаживании мирной жизни – Путин - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Вся страна поддерживает новые регионы в налаживании мирной жизни – Путин

В восстановлении и налаживании мирной жизни в Донбассе и Новороссии участвует вся страна – не только федеральные ведомства, но также 26 государственных... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T16:01

2024-07-24T16:01

2024-07-24T16:05

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В восстановлении и налаживании мирной жизни в Донбассе и Новороссии участвует вся страна – не только федеральные ведомства, но также 26 государственных компаний, 82 субъекта России, многие общественные организации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил, что вся Россия помогает новым регионам раскрыть свой "колоссальный потенциал созидания и роста, наладить мирную и благополучную жизнь на земле, которая на протяжении столетий была неотъемлемой частью Росси и теперь вновь воссоединилась со своей Родиной".Президент напомнил, что к 2030 году новые регионы должны достичь общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей. Для этого реализуется специальная комплексная программа социально-экономического развития четырех регионов.В 2023 году из всех источников на эти цели было выделено более 1 триллиона 260 миллиардов рублей."У нас солидные цифры запланированы до 2025 и до 2030 года. Необходимо ускоренными темпами ремонтировать жилье, социальные и транспортные объекты. Нужно создавать условия для динамичного развития промышленности, агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса, экономики в целом", - добавил российский лидер.Читайте также на РИА Новости Крым:Земские доктора в новых регионах РФ получат двойную компенсацию"Автодор" справится на отлично с работой в новых регионах – ПутинКрым заключил договоры с предприятиями Донбасса и Новороссии

https://crimea.ria.ru/20240628/vosstanovlenie-lnr-idet-bystrymi-tempami---putin-1138441286.html

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новые регионы россии

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