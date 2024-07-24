Рейтинг@Mail.ru
Вся страна поддерживает новые регионы в налаживании мирной жизни – Путин - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240724/vsya-strana-podderzhivaet-novye-regiony-v-nalazhivanii-mirnoy-zhizni--putin-1139100045.html
Вся страна поддерживает новые регионы в налаживании мирной жизни – Путин
Вся страна поддерживает новые регионы в налаживании мирной жизни – Путин - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Вся страна поддерживает новые регионы в налаживании мирной жизни – Путин
В восстановлении и налаживании мирной жизни в Донбассе и Новороссии участвует вся страна – не только федеральные ведомства, но также 26 государственных... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T16:01
2024-07-24T16:05
владимир путин (политик)
россия
новые регионы россии
экономика
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0f/1138870452_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_469ab263067b1445dc0fe3deb587867a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В восстановлении и налаживании мирной жизни в Донбассе и Новороссии участвует вся страна – не только федеральные ведомства, но также 26 государственных компаний, 82 субъекта России, многие общественные организации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил, что вся Россия помогает новым регионам раскрыть свой "колоссальный потенциал созидания и роста, наладить мирную и благополучную жизнь на земле, которая на протяжении столетий была неотъемлемой частью Росси и теперь вновь воссоединилась со своей Родиной".Президент напомнил, что к 2030 году новые регионы должны достичь общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей. Для этого реализуется специальная комплексная программа социально-экономического развития четырех регионов.В 2023 году из всех источников на эти цели было выделено более 1 триллиона 260 миллиардов рублей."У нас солидные цифры запланированы до 2025 и до 2030 года. Необходимо ускоренными темпами ремонтировать жилье, социальные и транспортные объекты. Нужно создавать условия для динамичного развития промышленности, агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса, экономики в целом", - добавил российский лидер.Читайте также на РИА Новости Крым:Земские доктора в новых регионах РФ получат двойную компенсацию"Автодор" справится на отлично с работой в новых регионах – ПутинКрым заключил договоры с предприятиями Донбасса и Новороссии
https://crimea.ria.ru/20240628/vosstanovlenie-lnr-idet-bystrymi-tempami---putin-1138441286.html
россия
новые регионы россии
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0f/1138870452_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af757b935b571d6f3ae756e99366f1bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, новые регионы россии, экономика, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новости
Вся страна поддерживает новые регионы в налаживании мирной жизни – Путин

26 госкомпаний и 82 субъекта участвуют в налаживании мирной жизни в новых регионах – Путин

16:01 24.07.2024 (обновлено: 16:05 24.07.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в запуске ряда объектов металлургической промышленности
Президент Владимир Путин принял участие в запуске ряда объектов металлургической промышленности
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В восстановлении и налаживании мирной жизни в Донбассе и Новороссии участвует вся страна – не только федеральные ведомства, но также 26 государственных компаний, 82 субъекта России, многие общественные организации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"В этой работе участвуют не только федеральные ведомства, но и 26 государственных компаний, а также 82 субъекта Федерации, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами. Фактически вся страна, миллионы людей, волонтерские и другие общественные организации поддерживают Донбасс и Новороссию", – сказал глава государства на совещании по социально-экономическому развитию новых регионов.
Путин отметил, что вся Россия помогает новым регионам раскрыть свой "колоссальный потенциал созидания и роста, наладить мирную и благополучную жизнь на земле, которая на протяжении столетий была неотъемлемой частью Росси и теперь вновь воссоединилась со своей Родиной".
Президент напомнил, что к 2030 году новые регионы должны достичь общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей. Для этого реализуется специальная комплексная программа социально-экономического развития четырех регионов.
В 2023 году из всех источников на эти цели было выделено более 1 триллиона 260 миллиардов рублей.
"У нас солидные цифры запланированы до 2025 и до 2030 года. Необходимо ускоренными темпами ремонтировать жилье, социальные и транспортные объекты. Нужно создавать условия для динамичного развития промышленности, агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса, экономики в целом", - добавил российский лидер.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Земские доктора в новых регионах РФ получат двойную компенсацию
"Автодор" справится на отлично с работой в новых регионах – Путин
Крым заключил договоры с предприятиями Донбасса и Новороссии
Президент Владимир Путин провел встречу с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС
28 июня, 18:01
Восстановление ЛНР идет быстрыми темпами - Путин
 
Владимир Путин (политик)РоссияНовые регионы РоссииЭкономикаСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеЗапорожская областьХерсонская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:24Путин открыл важный участок сухопутного коридора в Крым
16:15Подозреваемый в подрыве иномарки в Москве сбежал в Турцию – ФСБ
16:14Сверхплановый результат - Путин о жилье и дорогах в новых регионах
16:01Вся страна поддерживает новые регионы в налаживании мирной жизни – Путин
15:29Пострадавшая в ДТП с фурой в Крыму женщина умерла в больнице
15:20Когда россияне смогут заселяться в гостиницы по водительским правам
15:14Горят склады и танки – ВСУ потеряли еще 2005 боевиков за сутки
15:09Путин поручил пересадить туристов на российские автобусы
14:57Установлена личность подозреваемого в подрыве авто в Москве
14:45В Севастополе участники СВО смогут вместо участка земли получить деньги
14:35Агента СБУ будут судить за покушение на военнослужащего в Джанкое
14:26Пункт управления и склад дронов уничтожены на Украине
14:18Силы ПВО уничтожили две ракеты "Точка-У" и больше 60 дронов
14:11Очередь на Крымский мост выросла втрое
14:07Скандал с активами Wildberries – реакция Кремля
14:00В Крыму прапорщик полиции обвиняется в жестоком убийстве жены
13:52Важны детали – в Кремле ответили на слова Кулебы о переговорах
13:33Зачем Кулеба заговорил о переговорах с Россией в Китае
13:22Трое россиян погибли в кораблекрушении у Фолклендских островов
13:12В ВСУ начали принимать женщин-заключенных
Лента новостейМолния