https://crimea.ria.ru/20240716/avtodor-spravitsya-na-otlichno-s-rabotoy-v-novykh-regionakh--putin-1138892744.html

"Автодор" справится на отлично с работой в новых регионах – Путин

"Автодор" справится на отлично с работой в новых регионах – Путин - РИА Новости Крым, 16.07.2024

"Автодор" справится на отлично с работой в новых регионах – Путин

Специалисты государственной компании "Автодор" на отлично справятся со всеми задачами по восстановлению транспортной инфраструктуры в новых регионах России,... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T11:52

2024-07-16T11:52

2024-07-16T11:52

владимир путин (политик)

ремонт дорог

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

херсонская область

новости

автодор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Специалисты государственной компании "Автодор" на отлично справятся со всеми задачами по восстановлению транспортной инфраструктуры в новых регионах России, выразил уверенность президент страны Владимир Путин.Глава государства отметил, что во многом благодаря труду специалистов "Автодора" и их профессионализму в сфере дорожного строительства реализован целый ряд масштабных проектов, в том числе трасса М-11 "Нева", М-12 "Восток", Центральная кольцевая автомобильная дорога.Российский лидер отметил, что надежные дороги являются одним из ключевых условий динамичного роста всей экономики России."Они позволяют инвестировать в привлекательность регионов по всем другим направлениям, улучшают качество жизни людей, дают мощный импульс развитию городов и поселков, способствуют росту внутреннего туризма", – указал президент.Во вторник Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на М-11 "Нева". Строительство стартовало весной 2022 года, объект вводится с опережением графика на год. Сдан участок от 149-го км М-11 до пересечения с Бежецким шоссе протяженностью 28,6 километра. Новый участок стал последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани. Это 1520 км по скоростным дорогам, без единого светофора и перекрестка.

https://crimea.ria.ru/20240626/traffik-po-dorogam-vokrug-azovskogo-morya-vyrastet-v-tri-raza---khusnullin-1138384251.html

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), ремонт дорог, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область, новости, автодор