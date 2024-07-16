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"Автодор" справится на отлично с работой в новых регионах – Путин - РИА Новости Крым, 16.07.2024
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"Автодор" справится на отлично с работой в новых регионах – Путин
"Автодор" справится на отлично с работой в новых регионах – Путин - РИА Новости Крым, 16.07.2024
"Автодор" справится на отлично с работой в новых регионах – Путин
Специалисты государственной компании "Автодор" на отлично справятся со всеми задачами по восстановлению транспортной инфраструктуры в новых регионах России,... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T11:52
2024-07-16T11:52
владимир путин (политик)
ремонт дорог
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
херсонская область
новости
автодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Специалисты государственной компании "Автодор" на отлично справятся со всеми задачами по восстановлению транспортной инфраструктуры в новых регионах России, выразил уверенность президент страны Владимир Путин.Глава государства отметил, что во многом благодаря труду специалистов "Автодора" и их профессионализму в сфере дорожного строительства реализован целый ряд масштабных проектов, в том числе трасса М-11 "Нева", М-12 "Восток", Центральная кольцевая автомобильная дорога.Российский лидер отметил, что надежные дороги являются одним из ключевых условий динамичного роста всей экономики России."Они позволяют инвестировать в привлекательность регионов по всем другим направлениям, улучшают качество жизни людей, дают мощный импульс развитию городов и поселков, способствуют росту внутреннего туризма", – указал президент.Во вторник Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на М-11 "Нева". Строительство стартовало весной 2022 года, объект вводится с опережением графика на год. Сдан участок от 149-го км М-11 до пересечения с Бежецким шоссе протяженностью 28,6 километра. Новый участок стал последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани. Это 1520 км по скоростным дорогам, без единого светофора и перекрестка.
https://crimea.ria.ru/20240626/traffik-po-dorogam-vokrug-azovskogo-morya-vyrastet-v-tri-raza---khusnullin-1138384251.html
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
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владимир путин (политик), ремонт дорог, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область, новости, автодор
"Автодор" справится на отлично с работой в новых регионах – Путин

"Автодор" отлично справится с восстановлением инфраструктуры новых регионов – Путин

11:52 16.07.2024
 
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Дорога Новотроицкое — Чаплынка в Херсонской области готова на 90%
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Специалисты государственной компании "Автодор" на отлично справятся со всеми задачами по восстановлению транспортной инфраструктуры в новых регионах России, выразил уверенность президент страны Владимир Путин.
"Специалисты "Автодора" активно включились в восстановление транспортной инфраструктуры Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Не сомневаюсь нисколько, что со всеми задачами и в этих регионах, и по всей России вы справитесь только на отлично", - сказал Путин на церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти на трассе М-11 "Нева".
Глава государства отметил, что во многом благодаря труду специалистов "Автодора" и их профессионализму в сфере дорожного строительства реализован целый ряд масштабных проектов, в том числе трасса М-11 "Нева", М-12 "Восток", Центральная кольцевая автомобильная дорога.
Российский лидер отметил, что надежные дороги являются одним из ключевых условий динамичного роста всей экономики России.
"Они позволяют инвестировать в привлекательность регионов по всем другим направлениям, улучшают качество жизни людей, дают мощный импульс развитию городов и поселков, способствуют росту внутреннего туризма", – указал президент.
Во вторник Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на М-11 "Нева". Строительство стартовало весной 2022 года, объект вводится с опережением графика на год. Сдан участок от 149-го км М-11 до пересечения с Бежецким шоссе протяженностью 28,6 километра. Новый участок стал последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани. Это 1520 км по скоростным дорогам, без единого светофора и перекрестка.
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Владимир Путин (политик)Ремонт дорогНовые регионы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьХерсонская областьНовостиАвтодор
 
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