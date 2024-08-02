https://crimea.ria.ru/20240802/ugroza-ballistiki-v-sevastopole-snyata-1139305626.html

Угроза баллистики в Севастополе снята

Угроза баллистики в Севастополе снята - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Угроза баллистики в Севастополе снята

В Севастополе отменили угрозу баллистики, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T02:01

2024-08-02T02:01

2024-08-02T02:13

севастополь

атаки всу на крым

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

происшествия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили угрозу баллистики, сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе в 01:28 была объявлена воздушная тревога. В 01:38 Развожаев предупредил об угрозе баллистики.По данным губернатора, обломки сбитой ракеты упали в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе. Зафиксировано падение и возгорание частей БПЛА в районе улицы Острякова,. Элементы сбитых воздушных целей обнаружены также в районе улицы Симонка и Учкуевки.1 июля Развожаев сообщил о введении в Севастополе дополнительного сигнала "Баллистика!". Он будет появляться при угрозе удара со стороны ВСУ баллистическими ракетами, в частности ATACMS с кассетными суббоеприпасами.Для маневра в этом случае остается крайне мало времени: на то, чтобы укрыться в безопасном месте есть 1-2 минуты. С целью максимально обезопасить жителей и гостей региона власти приняли решение о строительстве более 600 бетонных укрытий блиндажного типа в дополнение к тем убежищам, которые имеются в городе.Соответствующие решения были приняты на чрезвычайном пленарном заседании Заксобрания после того, как в результате атаки ВСУ на город погибли люди на пляже.Также Развожаев сообщил, что власти доработают систему оповещения с учетом новых угроз.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, атаки всу на крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, новости крыма