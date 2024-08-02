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Угроза баллистики в Севастополе снята - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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Угроза баллистики в Севастополе снята
Угроза баллистики в Севастополе снята - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Угроза баллистики в Севастополе снята
В Севастополе отменили угрозу баллистики, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T02:01
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севастополь
атаки всу на крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили угрозу баллистики, сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе в 01:28 была объявлена воздушная тревога. В 01:38 Развожаев предупредил об угрозе баллистики.По данным губернатора, обломки сбитой ракеты упали в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе. Зафиксировано падение и возгорание частей БПЛА в районе улицы Острякова,. Элементы сбитых воздушных целей обнаружены также в районе улицы Симонка и Учкуевки.1 июля Развожаев сообщил о введении в Севастополе дополнительного сигнала "Баллистика!". Он будет появляться при угрозе удара со стороны ВСУ баллистическими ракетами, в частности ATACMS с кассетными суббоеприпасами.Для маневра в этом случае остается крайне мало времени: на то, чтобы укрыться в безопасном месте есть 1-2 минуты. С целью максимально обезопасить жителей и гостей региона власти приняли решение о строительстве более 600 бетонных укрытий блиндажного типа в дополнение к тем убежищам, которые имеются в городе.Соответствующие решения были приняты на чрезвычайном пленарном заседании Заксобрания после того, как в результате атаки ВСУ на город погибли люди на пляже.Также Развожаев сообщил, что власти доработают систему оповещения с учетом новых угроз.
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, атаки всу на крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, новости крыма
Угроза баллистики в Севастополе снята

В Севастополе снята угроза баллистики

02:01 02.08.2024 (обновлено: 02:13 02.08.2024)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили угрозу баллистики, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой опасности по баллистике!" - написал он в Telegram.
В городе в 01:28 была объявлена воздушная тревога. В 01:38 Развожаев предупредил об угрозе баллистики.
По данным губернатора, обломки сбитой ракеты упали в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе. Зафиксировано падение и возгорание частей БПЛА в районе улицы Острякова,. Элементы сбитых воздушных целей обнаружены также в районе улицы Симонка и Учкуевки.
1 июля Развожаев сообщил о введении в Севастополе дополнительного сигнала "Баллистика!". Он будет появляться при угрозе удара со стороны ВСУ баллистическими ракетами, в частности ATACMS с кассетными суббоеприпасами.
Для маневра в этом случае остается крайне мало времени: на то, чтобы укрыться в безопасном месте есть 1-2 минуты. С целью максимально обезопасить жителей и гостей региона власти приняли решение о строительстве более 600 бетонных укрытий блиндажного типа в дополнение к тем убежищам, которые имеются в городе.
Соответствующие решения были приняты на чрезвычайном пленарном заседании Заксобрания после того, как в результате атаки ВСУ на город погибли люди на пляже.
Также Развожаев сообщил, что власти доработают систему оповещения с учетом новых угроз.
 
СевастопольАтаки ВСУ на КрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяПроисшествияНовости Крыма
 
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01:46Над Севастополем сбито несколько воздушных целей – где упали обломки
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