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Над Севастополем сбито несколько воздушных целей – где упали обломки

Над Севастополем сбито несколько воздушных целей – где упали обломки - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Над Севастополем сбито несколько воздушных целей – где упали обломки

В Севастополе части сбитой ракеты и обломки беспилотников упали на улицы города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T01:46

2024-08-02T01:46

2024-08-02T01:57

севастополь

михаил развожаев

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

происшествия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе части сбитой ракеты и обломки беспилотников упали на улицы города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что силы ПВО продолжают отражать атаку на город. На данный момент сбито несколько воздушных целей.И добавил, что на данный момент информация о пострадавших уточняется.Развожаев призвал горожан не приближаться к обломкам и сразу сообщать о находках по номеру 112. "Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", - написал он.В городе в 01:28 была объявлена воздушная тревога. В 01:38 Развожаев предупредил об угрозе баллистики.

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, новости крыма