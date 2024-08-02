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Над Севастополем сбито несколько воздушных целей – где упали обломки - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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Над Севастополем сбито несколько воздушных целей – где упали обломки
Над Севастополем сбито несколько воздушных целей – где упали обломки - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Над Севастополем сбито несколько воздушных целей – где упали обломки
В Севастополе части сбитой ракеты и обломки беспилотников упали на улицы города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T01:46
2024-08-02T01:57
севастополь
михаил развожаев
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе части сбитой ракеты и обломки беспилотников упали на улицы города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что силы ПВО продолжают отражать атаку на город. На данный момент сбито несколько воздушных целей.И добавил, что на данный момент информация о пострадавших уточняется.Развожаев призвал горожан не приближаться к обломкам и сразу сообщать о находках по номеру 112. "Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", - написал он.В городе в 01:28 была объявлена воздушная тревога. В 01:38 Развожаев предупредил об угрозе баллистики.
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севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, новости крыма
Над Севастополем сбито несколько воздушных целей – где упали обломки

Обломки сбитой ракеты и беспилотника упали в Севастополе и Учкуевке – Развожаев

01:46 02.08.2024 (обновлено: 01:57 02.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевНочные дороги Севастополя
Ночные дороги Севастополя - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе части сбитой ракеты и обломки беспилотников упали на улицы города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он отметил, что силы ПВО продолжают отражать атаку на город. На данный момент сбито несколько воздушных целей.

"На данный момент зафиксировано сообщение о том, что в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты. Также обломки упали в районе улицы Острякова, по предварительной информации горят части сбитого БПЛА. Обломки сбитых воздушных целей упали в районе улицы Симонка и Учкуевки", - написал губернатор в Telegram.

И добавил, что на данный момент информация о пострадавших уточняется.
Развожаев призвал горожан не приближаться к обломкам и сразу сообщать о находках по номеру 112.
"Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", - написал он.
В городе в 01:28 была объявлена воздушная тревога. В 01:38 Развожаев предупредил об угрозе баллистики.
 
СевастопольМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяПроисшествияНовости Крыма
 
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