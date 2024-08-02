https://crimea.ria.ru/20240802/padenie-oblomkov-rakety-v-sevastopole-skhema-obezda-perekrytogo-uchastka-1139316684.html

Падение обломков ракеты в Севастополе: схема объезда перекрытого участка

Падение обломков ракеты в Севастополе: схема объезда перекрытого участка - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Падение обломков ракеты в Севастополе: схема объезда перекрытого участка

Правительство Севастополя предложило три варианта объезда перекрытого участка дороги на проспекте Генерала Острякова, где упали обломки сбитой ночью ракеты... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T12:35

2024-08-02T12:35

2024-08-02T12:35

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

ограничение движения

логистика

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя предложило три варианта объезда перекрытого участка дороги на проспекте Генерала Острякова, где упали обломки сбитой ночью ракеты ATACMS.После ночной атаки ВСУ в Севастополе на месте падения части сбитой ракеты и рассыпавшихся суббоеприпасов перекрыли движение на проспекте Генерала Острякова. На въезде в город образовались заторы.Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города предложил три альтернативных маршрута для въезда в город.Один из них – паромное сообщение. Через бухту курсируют два парома с интервалом движения 30 минут.Кроме того, объехать перекрытый участок можно через Максимову дачу (улицы Второй Обороны, Генерала Мельника - Героев Севастополя).В дептрансе также указали, что на заторовых участках работают сотрудники ГИБДД для регулирования дорожного движения.В ночь на пятницу, 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. В 1.26 мск была объявлена воздушная тревога, а затем и угроза баллистики. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили четыре воздушные цели.Информации о пострадавших не поступало. При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города, - на проспекте Генерала Острякова, а также в районе улицы Симонка и в поселке Учкуевка.Жильцов четырех многоэтажных домов эвакуировали на время уничтожения части сбитой ракеты.

https://crimea.ria.ru/20240802/raketnaya-ataka-na-sevastopol-atacms-2-avgusta---dannye-k-etomu-chasu-1139309339.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, ограничение движения, логистика, атаки всу на крым, новости крыма, крым