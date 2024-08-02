Падение обломков ракеты в Севастополе: схема объезда перекрытого участка
Схема объезда участка дороги в зоне падения ракеты ATACMS в Севастополе
© Правительство СевастополяСпецслужбы работают на месте падения осколков сбитой ракеты ATACMS в Севастополе
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя предложило три варианта объезда перекрытого участка дороги на проспекте Генерала Острякова, где упали обломки сбитой ночью ракеты ATACMS.
После ночной атаки ВСУ в Севастополе на месте падения части сбитой ракеты и рассыпавшихся суббоеприпасов перекрыли движение на проспекте Генерала Острякова. На въезде в город образовались заторы.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города предложил три альтернативных маршрута для въезда в город.
Один из них – паромное сообщение. Через бухту курсируют два парома с интервалом движения 30 минут.
Также можно проехать вдоль железнодорожных путей от улицы Дениса Ракицкого (вдоль садовых товарищество "Медик-3", "Медик-3а", "Весна", "Овощевод") и далее – на Монастырское шоссе.
Кроме того, объехать перекрытый участок можно через Максимову дачу (улицы Второй Обороны, Генерала Мельника - Героев Севастополя).
© Правительство СевастополяСхема объезда участка дороги в зоне падения ракеты ATACMS в Севастополе
© Правительство Севастополя
В дептрансе также указали, что на заторовых участках работают сотрудники ГИБДД для регулирования дорожного движения.
В ночь на пятницу, 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. В 1.26 мск была объявлена воздушная тревога, а затем и угроза баллистики. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили четыре воздушные цели.
Информации о пострадавших не поступало. При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города, - на проспекте Генерала Острякова, а также в районе улицы Симонка и в поселке Учкуевка.
Жильцов четырех многоэтажных домов эвакуировали на время уничтожения части сбитой ракеты.