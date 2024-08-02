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Падение обломков ракеты в Севастополе: схема объезда перекрытого участка - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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Падение обломков ракеты в Севастополе: схема объезда перекрытого участка
Падение обломков ракеты в Севастополе: схема объезда перекрытого участка - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Падение обломков ракеты в Севастополе: схема объезда перекрытого участка
Правительство Севастополя предложило три варианта объезда перекрытого участка дороги на проспекте Генерала Острякова, где упали обломки сбитой ночью ракеты... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T12:35
2024-08-02T12:35
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
ограничение движения
логистика
атаки всу на крым
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя предложило три варианта объезда перекрытого участка дороги на проспекте Генерала Острякова, где упали обломки сбитой ночью ракеты ATACMS.После ночной атаки ВСУ в Севастополе на месте падения части сбитой ракеты и рассыпавшихся суббоеприпасов перекрыли движение на проспекте Генерала Острякова. На въезде в город образовались заторы.Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города предложил три альтернативных маршрута для въезда в город.Один из них – паромное сообщение. Через бухту курсируют два парома с интервалом движения 30 минут.Кроме того, объехать перекрытый участок можно через Максимову дачу (улицы Второй Обороны, Генерала Мельника - Героев Севастополя).В дептрансе также указали, что на заторовых участках работают сотрудники ГИБДД для регулирования дорожного движения.В ночь на пятницу, 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. В 1.26 мск была объявлена воздушная тревога, а затем и угроза баллистики. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили четыре воздушные цели.Информации о пострадавших не поступало. При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города, - на проспекте Генерала Острякова, а также в районе улицы Симонка и в поселке Учкуевка.Жильцов четырех многоэтажных домов эвакуировали на время уничтожения части сбитой ракеты.
https://crimea.ria.ru/20240802/raketnaya-ataka-na-sevastopol-atacms-2-avgusta---dannye-k-etomu-chasu-1139309339.html
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, ограничение движения, логистика, атаки всу на крым, новости крыма, крым
Падение обломков ракеты в Севастополе: схема объезда перекрытого участка

Схема объезда участка дороги в зоне падения ракеты ATACMS в Севастополе

12:35 02.08.2024
 
© Правительство СевастополяСпецслужбы работают на месте падения осколков сбитой ракеты ATACMS в Севастополе
Спецслужбы работают на месте падения осколков сбитой ракеты ATACMS в Севастополе
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя предложило три варианта объезда перекрытого участка дороги на проспекте Генерала Острякова, где упали обломки сбитой ночью ракеты ATACMS.
После ночной атаки ВСУ в Севастополе на месте падения части сбитой ракеты и рассыпавшихся суббоеприпасов перекрыли движение на проспекте Генерала Острякова. На въезде в город образовались заторы.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города предложил три альтернативных маршрута для въезда в город.
Один из них – паромное сообщение. Через бухту курсируют два парома с интервалом движения 30 минут.
Также можно проехать вдоль железнодорожных путей от улицы Дениса Ракицкого (вдоль садовых товарищество "Медик-3", "Медик-3а", "Весна", "Овощевод") и далее – на Монастырское шоссе.
Кроме того, объехать перекрытый участок можно через Максимову дачу (улицы Второй Обороны, Генерала Мельника - Героев Севастополя).
© Правительство СевастополяСхема объезда участка дороги в зоне падения ракеты ATACMS в Севастополе
Схема объезда участка дороги в зоне падения ракеты ATACMS в Севастополе
© Правительство Севастополя
В дептрансе также указали, что на заторовых участках работают сотрудники ГИБДД для регулирования дорожного движения.
В ночь на пятницу, 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. В 1.26 мск была объявлена воздушная тревога, а затем и угроза баллистики. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили четыре воздушные цели.
Информации о пострадавших не поступало. При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города, - на проспекте Генерала Острякова, а также в районе улицы Симонка и в поселке Учкуевка.
Жильцов четырех многоэтажных домов эвакуировали на время уничтожения части сбитой ракеты.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
08:35
Ракетная атака на Севастополь ATACMS 2 августа - данные к этому часу
 
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