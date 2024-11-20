Рейтинг@Mail.ru
"Пожарный вынес меня на руках": очевидцы о ЧП с пятиэтажкой Севастополя - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241120/pozharnyy-vynes-menya-na-rukakh-ochevidtsy-o-chp-s-pyatietazhkoy-sevastopolya-1141999139.html
"Пожарный вынес меня на руках": очевидцы о ЧП с пятиэтажкой Севастополя
"Пожарный вынес меня на руках": очевидцы о ЧП с пятиэтажкой Севастополя - РИА Новости Крым, 20.11.2024
"Пожарный вынес меня на руках": очевидцы о ЧП с пятиэтажкой Севастополя
Жильцы севастопольской пятиэтажки, в которой в среду утром произошел серьезный пожар, прибывают в пункт временного размещения в кинотеатре "Москва". Здесь для... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T14:35
2024-11-20T14:38
крым
севастополь
происшествия
пожар
пожар в многоэтажке в севастополе
михаил развожаев
новости крыма
риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1141995999_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1ae654880080915df349875d4f437d2d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Жильцы севастопольской пятиэтажки, в которой в среду утром произошел серьезный пожар, прибывают в пункт временного размещения в кинотеатре "Москва". Здесь для них организован перекус, а также при необходимости оказывается психологическая помощь, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.О том, что это пункт временного размещения, сообщает табличка на входных дверях. Один за другим сюда стекаются люди – кто-то успел прихватить хоть какие-то вещи, кто-то просто в куртке и с пустыми руками, кто-то с собакой. Тут же находятся сотрудники правоохранительных органов, которые опрашивают жильцов пострадавших квартир и выясняют, какая им помощь нужна.Многие еще не отошли от пережитого стресса, но стараются держаться. Сейчас, говорят, "не время раскисать, надо писать заявление и решать вопросы". Как рассказала РИА Новости Крым одна из жильцов дома, спасатели оперативно помогали людям эвакуироваться. Одну из пожилых женщин пожарные вынесли на руках.У некоторых квартиры пострадали настолько, что вернуться туда в ближайшее время не получится. Им предлагают временно переехать в общежитие, на улице, подчеркивают местные власти, никого не оставят.В холле кинотеатра работают психологи и волонтеры. Для людей организованы чай, вода и перекус.По словам губернатора города Михаила Развожаева, в ближайшее время в правительстве Севастополя пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, чтобы определить меры поддержки пострадавшим от пожара. По его поручению профильные службы уже организовали работу по восстановлению документов.ЧП произошло в среду около 7 утра. Изначально сообщалось о том, что горят балконы со второго по четвертый этажи, затем пожар охватил балконы на пятом этаже. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали жильцов, в том числе с помощью пожарных лестниц. Всего вывели из горящего здания 78 человек. Огонь повредил семь квартир и чердак. В результате происшествия погиб мужчина, еще одна женщина госпитализирована.Пожар в многоэтажке в Севастополе&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1141995999_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2de3acbcda88b5080b02cc745faa4853.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, происшествия, пожар, пожар в многоэтажке в севастополе, михаил развожаев, новости крыма, риа новости крым
"Пожарный вынес меня на руках": очевидцы о ЧП с пятиэтажкой Севастополя

Жильцов сгоревших квартир в пятиэтажке Севастополя разместили в ПВР

14:35 20.11.2024 (обновлено: 14:38 20.11.2024)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Жильцы севастопольской пятиэтажки, в которой в среду утром произошел серьезный пожар, прибывают в пункт временного размещения в кинотеатре "Москва". Здесь для них организован перекус, а также при необходимости оказывается психологическая помощь, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.
© РИА Новости КрымЖильцов сгоревших в Севастопольской многоэтажке квартир разместили в пункте временного размещения
Жильцов сгоревших в Севастопольской многоэтажке квартир разместили в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости Крым
Жильцов сгоревших в Севастопольской многоэтажке квартир разместили в пункте временного размещения
О том, что это пункт временного размещения, сообщает табличка на входных дверях. Один за другим сюда стекаются люди – кто-то успел прихватить хоть какие-то вещи, кто-то просто в куртке и с пустыми руками, кто-то с собакой. Тут же находятся сотрудники правоохранительных органов, которые опрашивают жильцов пострадавших квартир и выясняют, какая им помощь нужна.
Многие еще не отошли от пережитого стресса, но стараются держаться. Сейчас, говорят, "не время раскисать, надо писать заявление и решать вопросы".
Как рассказала РИА Новости Крым одна из жильцов дома, спасатели оперативно помогали людям эвакуироваться. Одну из пожилых женщин пожарные вынесли на руках.

"Дом в ужасном состоянии, это кошмар. Меня спас пожарный, он на руках меня вынес. Я задыхалась. У нас спросили наши координаты, что пострадало. Сейчас в квартиру зайти невозможно, мы пока здесь", – рассказала жительница дома Светлана.

© РИА Новости КрымЖильцов сгоревших в Севастопольской многоэтажке квартир разместили в пункте временного размещения
Жильцов сгоревших в Севастопольской многоэтажке квартир разместили в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости Крым
Жильцов сгоревших в Севастопольской многоэтажке квартир разместили в пункте временного размещения
У некоторых квартиры пострадали настолько, что вернуться туда в ближайшее время не получится. Им предлагают временно переехать в общежитие, на улице, подчеркивают местные власти, никого не оставят.
В холле кинотеатра работают психологи и волонтеры. Для людей организованы чай, вода и перекус.

"Мы помогаем людям, пострадавшим при пожаре. С едой, с напитками – стараемся оказать любую посильную помощь", – говорит волонтер Марина Лохматова.

© РИА Новости КрымЖильцов сгоревших в Севастопольской многоэтажке квартир разместили в пункте временного размещения
Жильцов сгоревших в Севастопольской многоэтажке квартир разместили в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости Крым
Жильцов сгоревших в Севастопольской многоэтажке квартир разместили в пункте временного размещения
По словам губернатора города Михаила Развожаева, в ближайшее время в правительстве Севастополя пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, чтобы определить меры поддержки пострадавшим от пожара. По его поручению профильные службы уже организовали работу по восстановлению документов.

"Как только спецслужбы закончат работы, поручил сегодня приступить к восстановлению теплового контура дома, чтобы можно было возобновить подачу энергоресурсов", – подытожил он.

ЧП произошло в среду около 7 утра. Изначально сообщалось о том, что горят балконы со второго по четвертый этажи, затем пожар охватил балконы на пятом этаже. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали жильцов, в том числе с помощью пожарных лестниц. Всего вывели из горящего здания 78 человек. Огонь повредил семь квартир и чердак. В результате происшествия погиб мужчина, еще одна женщина госпитализирована.
Пожар в многоэтажке в Севастополе>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСевастопольПроисшествияПожарПожар в многоэтажке в СевастополеМихаил РазвожаевНовости КрымаРИА Новости Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:49Крымский мост открыт
15:47Ракеты ATACMS: насколько эффективна против них российская ПВО
15:46В Севастополе открыли рейд
15:37В Севастополе остановили морской транспорт
15:34Сомнительная мотивация: эксперт оценил призыв Залужного к военным ВСУ
15:22Награжден Орденом Мужества посмертно: в Керчи простились с героем СВО
15:04Актуальные данные Минобороны о боях в Курской области
14:44Крымский мост закрыт
14:37В Крыму горит крыша строящегося детсада
14:35"Пожарный вынес меня на руках": очевидцы о ЧП с пятиэтажкой Севастополя
14:28Бухту Севастополя закроют защитными бонами
14:05Доходы иноагентов будут зачислять на специальный рублевый счет
13:56Уничтожена заблокированная группировка ВСУ в Курской области
13:52Новости СВО: ликвидированы свыше 1600 украинских боевиков за сутки
13:35Эрдоган раскритиковал Байдена за разрешение бить ракетами вглубь России
13:24Обломки беспилотника с боезарядом нашли на улице в Севастополе
12:56Еще два мобильных оператора отключат роуминг в Крыму
12:40В Крыму установят систему видеонаблюдения на основе ИИ
12:28Российская армия освободила Ильинку на Кураховском направлении в Донбассе
12:18Пожар в многоэтажке Севастополя полностью потушили
Лента новостейМолния