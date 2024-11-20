"Пожарный вынес меня на руках": очевидцы о ЧП с пятиэтажкой Севастополя
Жильцов сгоревших квартир в пятиэтажке Севастополя разместили в ПВР
14:35 20.11.2024 (обновлено: 14:38 20.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Жильцы севастопольской пятиэтажки, в которой в среду утром произошел серьезный пожар, прибывают в пункт временного размещения в кинотеатре "Москва". Здесь для них организован перекус, а также при необходимости оказывается психологическая помощь, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.
© РИА Новости КрымЖильцов сгоревших в Севастопольской многоэтажке квартир разместили в пункте временного размещения
© РИА Новости Крым
Жильцов сгоревших в Севастопольской многоэтажке квартир разместили в пункте временного размещения
О том, что это пункт временного размещения, сообщает табличка на входных дверях. Один за другим сюда стекаются люди – кто-то успел прихватить хоть какие-то вещи, кто-то просто в куртке и с пустыми руками, кто-то с собакой. Тут же находятся сотрудники правоохранительных органов, которые опрашивают жильцов пострадавших квартир и выясняют, какая им помощь нужна.
Многие еще не отошли от пережитого стресса, но стараются держаться. Сейчас, говорят, "не время раскисать, надо писать заявление и решать вопросы".
Как рассказала РИА Новости Крым одна из жильцов дома, спасатели оперативно помогали людям эвакуироваться. Одну из пожилых женщин пожарные вынесли на руках.
"Дом в ужасном состоянии, это кошмар. Меня спас пожарный, он на руках меня вынес. Я задыхалась. У нас спросили наши координаты, что пострадало. Сейчас в квартиру зайти невозможно, мы пока здесь", – рассказала жительница дома Светлана.
© РИА Новости КрымЖильцов сгоревших в Севастопольской многоэтажке квартир разместили в пункте временного размещения
© РИА Новости Крым
Жильцов сгоревших в Севастопольской многоэтажке квартир разместили в пункте временного размещения
У некоторых квартиры пострадали настолько, что вернуться туда в ближайшее время не получится. Им предлагают временно переехать в общежитие, на улице, подчеркивают местные власти, никого не оставят.
В холле кинотеатра работают психологи и волонтеры. Для людей организованы чай, вода и перекус.
"Мы помогаем людям, пострадавшим при пожаре. С едой, с напитками – стараемся оказать любую посильную помощь", – говорит волонтер Марина Лохматова.
© РИА Новости КрымЖильцов сгоревших в Севастопольской многоэтажке квартир разместили в пункте временного размещения
© РИА Новости Крым
Жильцов сгоревших в Севастопольской многоэтажке квартир разместили в пункте временного размещения
По словам губернатора города Михаила Развожаева, в ближайшее время в правительстве Севастополя пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, чтобы определить меры поддержки пострадавшим от пожара. По его поручению профильные службы уже организовали работу по восстановлению документов.
"Как только спецслужбы закончат работы, поручил сегодня приступить к восстановлению теплового контура дома, чтобы можно было возобновить подачу энергоресурсов", – подытожил он.
ЧП произошло в среду около 7 утра. Изначально сообщалось о том, что горят балконы со второго по четвертый этажи, затем пожар охватил балконы на пятом этаже. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали жильцов, в том числе с помощью пожарных лестниц. Всего вывели из горящего здания 78 человек. Огонь повредил семь квартир и чердак. В результате происшествия погиб мужчина, еще одна женщина госпитализирована.
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