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"Пожарный вынес меня на руках": очевидцы о ЧП с пятиэтажкой Севастополя

"Пожарный вынес меня на руках": очевидцы о ЧП с пятиэтажкой Севастополя - РИА Новости Крым, 20.11.2024

"Пожарный вынес меня на руках": очевидцы о ЧП с пятиэтажкой Севастополя

Жильцы севастопольской пятиэтажки, в которой в среду утром произошел серьезный пожар, прибывают в пункт временного размещения в кинотеатре "Москва". Здесь для... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T14:35

2024-11-20T14:35

2024-11-20T14:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Жильцы севастопольской пятиэтажки, в которой в среду утром произошел серьезный пожар, прибывают в пункт временного размещения в кинотеатре "Москва". Здесь для них организован перекус, а также при необходимости оказывается психологическая помощь, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.О том, что это пункт временного размещения, сообщает табличка на входных дверях. Один за другим сюда стекаются люди – кто-то успел прихватить хоть какие-то вещи, кто-то просто в куртке и с пустыми руками, кто-то с собакой. Тут же находятся сотрудники правоохранительных органов, которые опрашивают жильцов пострадавших квартир и выясняют, какая им помощь нужна.Многие еще не отошли от пережитого стресса, но стараются держаться. Сейчас, говорят, "не время раскисать, надо писать заявление и решать вопросы". Как рассказала РИА Новости Крым одна из жильцов дома, спасатели оперативно помогали людям эвакуироваться. Одну из пожилых женщин пожарные вынесли на руках.У некоторых квартиры пострадали настолько, что вернуться туда в ближайшее время не получится. Им предлагают временно переехать в общежитие, на улице, подчеркивают местные власти, никого не оставят.В холле кинотеатра работают психологи и волонтеры. Для людей организованы чай, вода и перекус.По словам губернатора города Михаила Развожаева, в ближайшее время в правительстве Севастополя пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, чтобы определить меры поддержки пострадавшим от пожара. По его поручению профильные службы уже организовали работу по восстановлению документов.ЧП произошло в среду около 7 утра. Изначально сообщалось о том, что горят балконы со второго по четвертый этажи, затем пожар охватил балконы на пятом этаже. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали жильцов, в том числе с помощью пожарных лестниц. Всего вывели из горящего здания 78 человек. Огонь повредил семь квартир и чердак. В результате происшествия погиб мужчина, еще одна женщина госпитализирована.Пожар в многоэтажке в Севастополе>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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