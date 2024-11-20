https://crimea.ria.ru/20241120/situatsiya-na-krymskom-mostu-posle-vozobnovleniya-dvizheniya-1142002609.html

Ситуация на Крымском мосту после возобновления движения

Ситуация на Крымском мосту после возобновления движения - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Ситуация на Крымском мосту после возобновления движения

После возобновления движения транспорта по Крымскому мосту перед досмотровыми пунктами с обеих сторон скопились автомобильные очереди. Об этом свидетельствуют... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T16:07

2024-11-20T16:07

2024-11-20T16:08

ситуация на дорогах крыма

крым

транспорт

крымский мост

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тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. После возобновления движения транспорта по Крымскому мосту перед досмотровыми пунктами с обеих сторон скопились автомобильные очереди. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост был закрыт в среду в течение часа. Крымский мост – стратегический объект, где в целях безопасности проводится обязательный досмотр. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Время от времени Крымский мост закрывают целях безопасности.Движение по транспортному переходу через пролив открыто только для автомобилей массой до 3,5 тонны, а также для пассажирских автобусов. Грузовики направляются из порта Крым в порт Кавказ паромами. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, крымский мост, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма