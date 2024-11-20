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Ситуация на Крымском мосту после возобновления движения - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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Ситуация на Крымском мосту после возобновления движения
Ситуация на Крымском мосту после возобновления движения - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Ситуация на Крымском мосту после возобновления движения
После возобновления движения транспорта по Крымскому мосту перед досмотровыми пунктами с обеих сторон скопились автомобильные очереди. Об этом свидетельствуют... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T16:07
2024-11-20T16:08
ситуация на дорогах крыма
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транспорт
крымский мост
логистика
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тамань
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. После возобновления движения транспорта по Крымскому мосту перед досмотровыми пунктами с обеих сторон скопились автомобильные очереди. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост был закрыт в среду в течение часа. Крымский мост – стратегический объект, где в целях безопасности проводится обязательный досмотр. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Время от времени Крымский мост закрывают целях безопасности.Движение по транспортному переходу через пролив открыто только для автомобилей массой до 3,5 тонны, а также для пассажирских автобусов. Грузовики направляются из порта Крым в порт Кавказ паромами. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, транспорт, крымский мост, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Ситуация на Крымском мосту после возобновления движения

На Крымском мосту после открытия проезда скопилось 270 машин с двух сторон

16:07 20.11.2024 (обновлено: 16:08 20.11.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. После возобновления движения транспорта по Крымскому мосту перед досмотровыми пунктами с обеих сторон скопились автомобильные очереди. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств. Со стороны Керчи проезда ожидают 150 автомобилей", - сказано в сообщении.
Крымский мост был закрыт в среду в течение часа.
Крымский мост – стратегический объект, где в целях безопасности проводится обязательный досмотр. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Время от времени Крымский мост закрывают целях безопасности.
Движение по транспортному переходу через пролив открыто только для автомобилей массой до 3,5 тонны, а также для пассажирских автобусов. Грузовики направляются из порта Крым в порт Кавказ паромами. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.
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