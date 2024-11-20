https://crimea.ria.ru/20241120/pozhar-v-zdanii-nedostroennogo-detsada-v-sakakh---podrobnosti-ot-sk-1142003600.html

Пожар в здании недостроенного детсада в Саках - подробности от СК

Пожар в здании недостроенного детсада в Саках - подробности от СК - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Пожар в здании недостроенного детсада в Саках - подробности от СК

Пострадавших на пожаре в строящемся детсаду в Саках нет, сейчас возгорание ливкидировано. Как сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, по факту... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T16:36

2024-11-20T16:36

2024-11-20T16:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Пострадавших на пожаре в строящемся детсаду в Саках нет, сейчас возгорание ливкидировано. Как сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, по факту происшествия начата проверка.Пожар на кровле строящегося здания в крымском городе Саки вспыхнул в среду днем. На месте работали 16 человек и четыре единицы техники.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, к настоящему времени возгорание на кровле здания потушено силами МЧС.По факту происшествия организована процессуальная проверка, в рамках которой следствие оценит действия ответственных лиц на предмет нарушений правил безопасности при ведении строительных работ. Обстоятельства возгорания также проверит прокуратура Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе горит склад с автозапчастями"Пожарный вынес меня на руках": очевидцы о ЧП с пятиэтажкой СевастополяМать и двое детей погибли в горящем доме в Брянской области

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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