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В Крыму большегрузы пустят в обход населенных пунктов - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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В Крыму большегрузы пустят в обход населенных пунктов
В Крыму большегрузы пустят в обход населенных пунктов - РИА Новости Крым, 20.11.2024
В Крыму большегрузы пустят в обход населенных пунктов
В городах Крыма разработают объездные маршруты для проезда многотонных грузовиков. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T17:51
2024-11-20T17:51
сергей аксенов
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новости крыма
ремонт дорог
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В городах Крыма разработают объездные маршруты для проезда многотонных грузовиков. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в Белогорский район, где жители жалуются на разбитое дорожное покрытие, шум и пыль из-за проезда большегрузов.Для этих целей, по мнению главы региона, необходимо профилировать и отсыпать щебнем грунтовые дороги, ведущие в обход населенных пунктов.Также он поручил руководителям поселений активнее использовать личные страницы в социальных сетях, чтобы быть в курсе всех проблемных вопросов, решать их оперативно и своими силами, не вынуждая граждан обращаться в вышестоящие органы власти.До конца года в Крыму отремонтируют подъездные дороги и внутриквартальные проезды к многоквартирным домам, сообщала ранее заместитель министра транспорта республики Людмила Олейник на расширенном заседании коллегии ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму после обрушения моста обновляют объездной маршрутХорошая тенденция: в Сакском районе ремонтируют дороги и улицыСколько дорог подготовили к асфальтированию в Симферополе и районе
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, крым, новости крыма, ремонт дорог, логистика, транспорт
В Крыму большегрузы пустят в обход населенных пунктов

Аксенов поручил разработать объездные маршруты для грузовиков в городах Крыма

17:51 20.11.2024
 
© РИА Новости КрымКолёса грузовика
Колёса грузовика - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В городах Крыма разработают объездные маршруты для проезда многотонных грузовиков. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в Белогорский район, где жители жалуются на разбитое дорожное покрытие, шум и пыль из-за проезда большегрузов.
"Поручил главам всех администраций проработать с собственниками большегрузных автомобилей маршруты движения транспортных средств. Проезд должен осуществляться не по улицам поселений, а в объезд", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Для этих целей, по мнению главы региона, необходимо профилировать и отсыпать щебнем грунтовые дороги, ведущие в обход населенных пунктов.
Также он поручил руководителям поселений активнее использовать личные страницы в социальных сетях, чтобы быть в курсе всех проблемных вопросов, решать их оперативно и своими силами, не вынуждая граждан обращаться в вышестоящие органы власти.
До конца года в Крыму отремонтируют подъездные дороги и внутриквартальные проезды к многоквартирным домам, сообщала ранее заместитель министра транспорта республики Людмила Олейник на расширенном заседании коллегии ведомства.
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