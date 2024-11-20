https://crimea.ria.ru/20241120/v-krymu-bolshegruzy-pustyat-v-obkhod-naselennykh-punktov-1142006844.html

В Крыму большегрузы пустят в обход населенных пунктов

В Крыму большегрузы пустят в обход населенных пунктов - РИА Новости Крым, 20.11.2024

В Крыму большегрузы пустят в обход населенных пунктов

В городах Крыма разработают объездные маршруты для проезда многотонных грузовиков. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T17:51

2024-11-20T17:51

2024-11-20T17:51

сергей аксенов

крым

новости крыма

ремонт дорог

логистика

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В городах Крыма разработают объездные маршруты для проезда многотонных грузовиков. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в Белогорский район, где жители жалуются на разбитое дорожное покрытие, шум и пыль из-за проезда большегрузов.Для этих целей, по мнению главы региона, необходимо профилировать и отсыпать щебнем грунтовые дороги, ведущие в обход населенных пунктов.Также он поручил руководителям поселений активнее использовать личные страницы в социальных сетях, чтобы быть в курсе всех проблемных вопросов, решать их оперативно и своими силами, не вынуждая граждан обращаться в вышестоящие органы власти.До конца года в Крыму отремонтируют подъездные дороги и внутриквартальные проезды к многоквартирным домам, сообщала ранее заместитель министра транспорта республики Людмила Олейник на расширенном заседании коллегии ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму после обрушения моста обновляют объездной маршрутХорошая тенденция: в Сакском районе ремонтируют дороги и улицыСколько дорог подготовили к асфальтированию в Симферополе и районе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, ремонт дорог, логистика, транспорт