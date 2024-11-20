https://crimea.ria.ru/20241120/konkurs-eskizov-pamyatnika-geroyam-svo-zapuskaet-fond-zaschitniki-otechestva-1142007215.html

Конкурс эскизов памятника героям СВО запускает фонд "Защитники Отечества"

Конкурс эскизов памятника героям СВО запускает фонд "Защитники Отечества" - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Конкурс эскизов памятника героям СВО запускает фонд "Защитники Отечества"

В России стартует конкурс эскизов памятника, посвященного героям специальной военной операции, сообщает официальный Telegram-канал госфонда "Защитники... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T20:33

2024-11-20T20:33

2024-11-20T20:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В России стартует конкурс эскизов памятника, посвященного героям специальной военной операции, сообщает официальный Telegram-канал госфонда "Защитники Отечества".Запускают всероссийский конкурс, который проведут совместно с Федеральным казначейством, Министерством науки и высшего образования России, Министерством просвещения России и Федеральной службой по финансовому мониторингу, фонд "Защитники Отечества" и Московский финансово-юридический университет (МФЮА).Прием заявок будет осуществляться до 28 февраля 2025 года."Фонд "Защитники Отечества" уделяет особое внимание увековечению памяти героев СВО. Большой запрос на это поступает от самих ветеранов – и мы не можем остаться в стороне. Примеры мужества, героизма, безграничной любви к Родине, которые демонстрируют наши защитники, должны остаться в памяти страны. Проект памятника – важная инициатива, которую мы должны воплотить в жизнь", – подчеркнула председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.В конкурсе могут участвовать не только профессиональные архитекторы, но и все заинтересованные люди. Принимаются как индивидуальные, так и групповые работы.Условия конкурса будут размещены официальном сайте Федерального казначействаРанее в Минобороны сообщали, что с 1 ноября в России ввели систему бездокументационного подтверждения статуса участника СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Получившим инвалидность бойцам СВО увеличили единовременную выплатуГде в Крыму найти работу инвалидам – участникам спецоперацииТеннисист из Крыма стал победителем "Кубка Защитников Отечества"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, фонд "защитники отечества", россия, памятники, герои сво, общество, анна цивилева, министерство обороны рф