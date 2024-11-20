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Конкурс эскизов памятника героям СВО запускает фонд "Защитники Отечества" - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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Конкурс эскизов памятника героям СВО запускает фонд "Защитники Отечества"
Конкурс эскизов памятника героям СВО запускает фонд "Защитники Отечества" - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Конкурс эскизов памятника героям СВО запускает фонд "Защитники Отечества"
В России стартует конкурс эскизов памятника, посвященного героям специальной военной операции, сообщает официальный Telegram-канал госфонда "Защитники... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T20:33
2024-11-20T20:33
новости
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россия
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герои сво
общество
анна цивилева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В России стартует конкурс эскизов памятника, посвященного героям специальной военной операции, сообщает официальный Telegram-канал госфонда "Защитники Отечества".Запускают всероссийский конкурс, который проведут совместно с Федеральным казначейством, Министерством науки и высшего образования России, Министерством просвещения России и Федеральной службой по финансовому мониторингу, фонд "Защитники Отечества" и Московский финансово-юридический университет (МФЮА).Прием заявок будет осуществляться до 28 февраля 2025 года."Фонд "Защитники Отечества" уделяет особое внимание увековечению памяти героев СВО. Большой запрос на это поступает от самих ветеранов – и мы не можем остаться в стороне. Примеры мужества, героизма, безграничной любви к Родине, которые демонстрируют наши защитники, должны остаться в памяти страны. Проект памятника – важная инициатива, которую мы должны воплотить в жизнь", – подчеркнула председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.В конкурсе могут участвовать не только профессиональные архитекторы, но и все заинтересованные люди. Принимаются как индивидуальные, так и групповые работы.Условия конкурса будут размещены официальном сайте Федерального казначействаРанее в Минобороны сообщали, что с 1 ноября в России ввели систему бездокументационного подтверждения статуса участника СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Получившим инвалидность бойцам СВО увеличили единовременную выплатуГде в Крыму найти работу инвалидам – участникам спецоперацииТеннисист из Крыма стал победителем "Кубка Защитников Отечества"
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новости, фонд "защитники отечества", россия, памятники, герои сво, общество, анна цивилева, министерство обороны рф
Конкурс эскизов памятника героям СВО запускает фонд "Защитники Отечества"

Фонд "Защитники Отечества" объявил о начале конкурса эскизов памятника героям спецоперации

20:33 20.11.2024
 
© Фонд "Защитники отечества"Фонд "Защитники Отечества" запускает конкурс эскизов памятника героям СВО
Фонд Защитники Отечества запускает конкурс эскизов памятника героям СВО
© Фонд "Защитники отечества"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В России стартует конкурс эскизов памятника, посвященного героям специальной военной операции, сообщает официальный Telegram-канал госфонда "Защитники Отечества".
Запускают всероссийский конкурс, который проведут совместно с Федеральным казначейством, Министерством науки и высшего образования России, Министерством просвещения России и Федеральной службой по финансовому мониторингу, фонд "Защитники Отечества" и Московский финансово-юридический университет (МФЮА).
Прием заявок будет осуществляться до 28 февраля 2025 года.
"Фонд "Защитники Отечества" уделяет особое внимание увековечению памяти героев СВО. Большой запрос на это поступает от самих ветеранов – и мы не можем остаться в стороне. Примеры мужества, героизма, безграничной любви к Родине, которые демонстрируют наши защитники, должны остаться в памяти страны. Проект памятника – важная инициатива, которую мы должны воплотить в жизнь", – подчеркнула председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
В конкурсе могут участвовать не только профессиональные архитекторы, но и все заинтересованные люди. Принимаются как индивидуальные, так и групповые работы.
Условия конкурса будут размещены официальном сайте Федерального казначейства
Ранее в Минобороны сообщали, что с 1 ноября в России ввели систему бездокументационного подтверждения статуса участника СВО.
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НовостиФонд "Защитники Отечества"РоссияПамятникиГерои СВООбществоАнна ЦивилеваМинистерство обороны РФ
 
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