https://crimea.ria.ru/20241120/v-sevastopole-otkryli-reyd-1142001636.html

В Севастополе открыли рейд

В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 20.11.2024

В Севастополе открыли рейд

В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T15:46

2024-11-20T15:46

2024-11-20T15:48

транспорт

морской транспорт

новости крыма

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378188_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ddadfd1aa57d67920d7f1e04a304b38a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Морское сообщение в городе было остановлено в среду в 15:25. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, морской транспорт, новости крыма, севастополь