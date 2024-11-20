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В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 20.11.2024
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T15:46
2024-11-20T15:48
транспорт
морской транспорт
новости крыма
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Морское сообщение в городе было остановлено в среду в 15:25. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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транспорт, морской транспорт, новости крыма, севастополь
В Севастополе открыли рейд

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановлено

15:46 20.11.2024 (обновлено: 15:48 20.11.2024)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Морское сообщение в городе было остановлено в среду в 15:25. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сказано в сообщении.
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ТранспортМорской транспортНовости КрымаСевастополь
 
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