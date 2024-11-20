Рейтинг@Mail.ru
Награжден Орденом Мужества посмертно: в Керчи простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241120/nagrazhden-ordenom-muzhestva-posmertno-v-kerchi-prostilis-s-geroem-svo-1141998479.html
Награжден Орденом Мужества посмертно: в Керчи простились с героем СВО
Награжден Орденом Мужества посмертно: в Керчи простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Награжден Орденом Мужества посмертно: в Керчи простились с героем СВО
В Керчи состоялась церемония прощания с Иваном Ходаковским, погибшего в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T15:22
2024-11-20T15:22
керчь
новости сво
олег каторгин
утраты
память
герои сво
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1141998560_0:89:727:498_1920x0_80_0_0_946996e3e4cbda049117f0397f3b5cfb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи состоялась церемония прощания с Иваном Ходаковским, погибшего в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Иван Ходаковский родился в Керчи, после окончания школы №17 учился в Керченском политехническом колледже на повара-кондитера.Иван был очень добрым, позитивным, отзывчивым человеком. Он был неравнодушен к несправедливости, боролся за правду, рассказал глава администрации.
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1141998560_0:87:727:633_1920x0_80_0_0_196aa76a35547954dacbfd762be6b566.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, новости сво, олег каторгин, утраты, память, герои сво, новости крыма
Награжден Орденом Мужества посмертно: в Керчи простились с героем СВО

В Керчи проводили в последний путь героя спецоперации Ивана Ходаковского

15:22 20.11.2024
 
© Официальный канал главы администрации города КерчиИван Ходаковский
Иван Ходаковский
© Официальный канал главы администрации города Керчи
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи состоялась церемония прощания с Иваном Ходаковским, погибшего в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
Иван Ходаковский родился в Керчи, после окончания школы №17 учился в Керченском политехническом колледже на повара-кондитера.
Иван был очень добрым, позитивным, отзывчивым человеком. Он был неравнодушен к несправедливости, боролся за правду, рассказал глава администрации.

"Приняв решение встать на защиту Родины, Иван Денисович заключил контракт на военную службу и после подготовки отправился в зону проведения СВО. Погиб воин при выполнении боевых задач в Кураховском районе ДНР. Иван Ходаковский посмертно удостоен Ордена Мужества", – написал Олег Каторгин в своем Telegram-канале.

КерчьНовости СВООлег КаторгинУтратыПамятьГерои СВОНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:49Крымский мост открыт
15:47Ракеты ATACMS: насколько эффективна против них российская ПВО
15:46В Севастополе открыли рейд
15:37В Севастополе остановили морской транспорт
15:34Сомнительная мотивация: эксперт оценил призыв Залужного к военным ВСУ
15:22Награжден Орденом Мужества посмертно: в Керчи простились с героем СВО
15:04Актуальные данные Минобороны о боях в Курской области
14:44Крымский мост закрыт
14:37В Крыму горит крыша строящегося детсада
14:35"Пожарный вынес меня на руках": очевидцы о ЧП с пятиэтажкой Севастополя
14:28Бухту Севастополя закроют защитными бонами
14:05Доходы иноагентов будут зачислять на специальный рублевый счет
13:56Уничтожена заблокированная группировка ВСУ в Курской области
13:52Новости СВО: ликвидированы свыше 1600 украинских боевиков за сутки
13:35Эрдоган раскритиковал Байдена за разрешение бить ракетами вглубь России
13:24Обломки беспилотника с боезарядом нашли на улице в Севастополе
12:56Еще два мобильных оператора отключат роуминг в Крыму
12:40В Крыму установят систему видеонаблюдения на основе ИИ
12:28Российская армия освободила Ильинку на Кураховском направлении в Донбассе
12:18Пожар в многоэтажке Севастополя полностью потушили
Лента новостейМолния