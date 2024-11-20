https://crimea.ria.ru/20241120/nagrazhden-ordenom-muzhestva-posmertno-v-kerchi-prostilis-s-geroem-svo-1141998479.html
Награжден Орденом Мужества посмертно: в Керчи простились с героем СВО
Награжден Орденом Мужества посмертно: в Керчи простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Награжден Орденом Мужества посмертно: в Керчи простились с героем СВО
В Керчи состоялась церемония прощания с Иваном Ходаковским, погибшего в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T15:22
2024-11-20T15:22
2024-11-20T15:22
керчь
новости сво
олег каторгин
утраты
память
герои сво
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1141998560_0:89:727:498_1920x0_80_0_0_946996e3e4cbda049117f0397f3b5cfb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи состоялась церемония прощания с Иваном Ходаковским, погибшего в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Иван Ходаковский родился в Керчи, после окончания школы №17 учился в Керченском политехническом колледже на повара-кондитера.Иван был очень добрым, позитивным, отзывчивым человеком. Он был неравнодушен к несправедливости, боролся за правду, рассказал глава администрации.
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1141998560_0:87:727:633_1920x0_80_0_0_196aa76a35547954dacbfd762be6b566.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, новости сво, олег каторгин, утраты, память, герои сво, новости крыма
Награжден Орденом Мужества посмертно: в Керчи простились с героем СВО
В Керчи проводили в последний путь героя спецоперации Ивана Ходаковского
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи состоялась церемония прощания с Иваном Ходаковским, погибшего в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
Иван Ходаковский родился в Керчи, после окончания школы №17 учился в Керченском политехническом колледже на повара-кондитера.
Иван был очень добрым, позитивным, отзывчивым человеком. Он был неравнодушен к несправедливости, боролся за правду, рассказал глава администрации.
"Приняв решение встать на защиту Родины, Иван Денисович заключил контракт на военную службу и после подготовки отправился в зону проведения СВО. Погиб воин при выполнении боевых задач в Кураховском районе ДНР. Иван Ходаковский посмертно удостоен Ордена Мужества", – написал Олег Каторгин в своем Telegram-канале.