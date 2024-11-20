https://crimea.ria.ru/20241120/nagrazhden-ordenom-muzhestva-posmertno-v-kerchi-prostilis-s-geroem-svo-1141998479.html

Награжден Орденом Мужества посмертно: в Керчи простились с героем СВО

Награжден Орденом Мужества посмертно: в Керчи простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Награжден Орденом Мужества посмертно: в Керчи простились с героем СВО

В Керчи состоялась церемония прощания с Иваном Ходаковским, погибшего в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T15:22

2024-11-20T15:22

2024-11-20T15:22

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи состоялась церемония прощания с Иваном Ходаковским, погибшего в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Иван Ходаковский родился в Керчи, после окончания школы №17 учился в Керченском политехническом колледже на повара-кондитера.Иван был очень добрым, позитивным, отзывчивым человеком. Он был неравнодушен к несправедливости, боролся за правду, рассказал глава администрации.

керчь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, новости сво, олег каторгин, утраты, память, герои сво, новости крыма