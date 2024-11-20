https://crimea.ria.ru/20241120/novosti-svo-likvidirovany-svyshe-1600-ukrainskikh-boevikov-za-sutki-1141997333.html

Новости СВО: ликвидированы свыше 1600 украинских боевиков за сутки

Новости СВО: ликвидированы свыше 1600 украинских боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Новости СВО: ликвидированы свыше 1600 украинских боевиков за сутки

Армия России за прошедшие сутки в зоне спецоперации заняла более выгодные рубежи, отразила 22 вражеские контратаки, уничтожила 11 складов – с боеприпасами,... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T13:52

2024-11-20T13:52

2024-11-20T13:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Армия России за прошедшие сутки в зоне спецоперации заняла более выгодные рубежи, отразила 22 вражеские контратаки, уничтожила 11 складов – с боеприпасами, дронами и военно-техническим имуществом ВСУ. Противник потерял более 1 600 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.Бойцы группировки "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение врагу возле Липцев, Борщевой, Черноглазовки и Волчанска, и отразили контратаку 92-й штурмовой бригады ВСУ.На этом участке фронта противник потерял свыше 105 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, БМП, два автомобиля и орудие Д-20, уточнили в Минобороны.На западной линии фронта российские войска улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Лозовой, Петропавловки, Зеленого Гай, Изюмского, Новоегоровки, Загрызово, Купянска Харьковской области, а также в районе Торского, Ивановка ДНР и Надии ЛНР, а также Серебрянского лесничества.Бойцы группировки "Запад" отразили пять вражеских контратак. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 420 боевиков. Кроме того, уничтожены пять единиц военной техники, в том числе – американский бронетранспортер, сожжена гаубица М198 и 105-мм орудие М119. Уничтожены четыре склада с боеприпасами и склад беспилотных летательных аппаратов.На южном участке ведения боевых действий ВС РФ еще больше продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Зализнянское, Николаевка, Анновка, Часов Яр, Улаклы, Миньковка, Сухие Ялы, Курахово и Северск ДНР."Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й бригады теробороны. Потери противника составили до 500 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", четыре пикапа, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119 производства США и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и пять складов боеприпасов", – говорится в сводке Минобороны.Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Дружбы, Щербиновки, Дзержинска, Зари и Сухой Балки ДНР.Российские военные отразили 12 вражеских контратак. Противник потерял до 390 военнослужащих, боевую бронемашину "Казак", два автомобиля, 155-мм американскую гаубицу М777, три 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм орудие Д-20 и 152-мм гаубицу "Мста-Б", перечислили в военном ведомстве.Военнослужащие группировки войск "Восток" также улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение украинским формированиям неподалеку от Разлива, Великой Новоселки и Октябрь ДНР.Российские войска отразили две контратаки ВСУ и вывели из строя до 115 военнослужащих ВСУ, а также танк, американский бронетранспортер М113, два автомобиля, 155-мм САУ "Богдана", две 155-мм гаубицы М198 производства США. Кроме того, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение врагу в районах населенных пунктов Новопавловка, Малая Токмачка Запорожской области, Днепровское, Никольское и Казацкое Херсонской области."Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и станция радиоэлектронной разведки "Пластун". Уничтожен склад военно-технического имущества", – говорится в сообщении.За минувшие сутки нанесены авиационные и артиллерийские удары по инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам беспилотников, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах, уточнили в пресс-службе.Кроме того, силы ПВО сбили четыре французские авиабомбы "Hammer", реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, поставленный киевскому режиму из США, ликвидирован также 141 вражеский беспилотник.Ранее в среду в Минобороны России сообщили, что под контроль российских военных перешел населенный пункт Ильинка в ДНР.Накануне стало известно, что российские войска в зоне спецоперации заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение на ряде направлений, потери ВСУ за сутки составили порядка 1 710 военнослужащих убитыми и ранеными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Заморозка" конфликта на Украине по линии фронта неприемлема – КремльПутин поручил принять все меры для безопасности Крымского мостаБои в Курской области – актуальные данные Минобороны

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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу