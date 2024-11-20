https://crimea.ria.ru/20241120/aktualnye-dannye-minoborony-o-boyakh-v-kurskoy-oblasti-1142000500.html

Актуальные данные Минобороны о боях в Курской области

Актуальные данные Минобороны о боях в Курской области - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Актуальные данные Минобороны о боях в Курской области

За сутки боев в Курской области уничтожено еще более 400 боевиков ВСУ, а также военная техника врага, в том числе западного производства. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T15:04

2024-11-20T15:04

2024-11-20T15:04

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. За сутки боев в Курской области уничтожено еще более 400 боевиков ВСУ, а также военная техника врага, в том числе западного производства. Об этом сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям врага в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово.Кроме того, ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Агроном, Александрия, Гуево, Зазулевка, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Меловой, Мирный, Нижний Клин, Николаевка, Никольский, Новоивановка, Плехово, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Павловка и Юнаковка в Сумской области."За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка "Богдана", самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, станция радиоэлектронной борьбы и 20 автомобилей. 11 военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказано в сообщении военного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34390 военнослужащих, 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1190 боевых бронированных машин, 988 автомобилей, 296 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 68 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: ликвидированы свыше 1600 украинских боевиков за суткиВСУ потеряли больше 32 тысяч боевиков в Курской областиВ Курской области отражено 11 контратак ВСУ – наступление продолжается

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу