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Сомнительная мотивация: эксперт оценил призыв Залужного к военным ВСУ

Сомнительная мотивация: эксперт оценил призыв Залужного к военным ВСУ - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Сомнительная мотивация: эксперт оценил призыв Залужного к военным ВСУ

Призыв экс-главкома ВСУ Валерия Залужного к украинским военнослужащим морально готовиться к гибели на поле боя подтверждает отношение Запада и киевского режима... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T15:34

2024-11-20T15:34

2024-11-20T15:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Призыв экс-главкома ВСУ Валерия Залужного к украинским военнослужащим морально готовиться к гибели на поле боя подтверждает отношение Запада и киевского режима к украинцам как к расходному материалу. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.Ранее британская газета The Sun привела фрагмент обращения украинского посла в Лондоне Залужного к украинским военнослужащим, проходящим подготовку на одной из британских военных баз перед отправкой на передовую. В частности, экс-главком ВСУ сказал военным, что шансов выжить на поле боя против российской армии у них практически нет, и призвал их "научиться не бояться смерти"."Сколько бы там ни говорили, что Украина якобы воюет с Россией на равных, очевидно, что воюет она с нами во многом числом, а не умением. Потери у ВСУ колоссальные, и мы видим, что украинская и западная элита рассматривают украинских граждан чисто как расходный материал", - сказал Шатилов.По словам политолога, Залужный, судя по его заявлению, окончательно встроился в западную политическую линию и ему уже абсолютно не жалко своих соотечественников, которые играют роль "пушечного мяса в интересах заграничных боссов". Шатилов не исключил, что бывший главком готов жертвовать "солдатской серой массой" ради собственных властных амбиций и возможных статусных перспектив."Не исключаю, что в какой-то момент действительно его могут поставить в качестве военного диктатора Украины, отстранив Владимира Зеленского, который явно не справляется со своими обязанностями. Хотя Залужный на поле боя много чего проиграл, отношение к нему на Украине лучше, чем к Зеленскому, и репутация у него как у человека, более адекватного для военных условий, чем у Зеленского", – пояснил аналитик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Заморозка" конфликта на Украине по линии фронта неприемлема – КремльУдары вглубь России - как это изменит ход спецоперацииЗеленский сделал жесткое заявление о мобилизации на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий залужный, всу (вооруженные силы украины), коллективный запад, новости сво, украина, в мире, политика, мнения, александр шатилов