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Сомнительная мотивация: эксперт оценил призыв Залужного к военным ВСУ
Сомнительная мотивация: эксперт оценил призыв Залужного к военным ВСУ - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Сомнительная мотивация: эксперт оценил призыв Залужного к военным ВСУ
Призыв экс-главкома ВСУ Валерия Залужного к украинским военнослужащим морально готовиться к гибели на поле боя подтверждает отношение Запада и киевского режима... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T15:34
2024-11-20T15:34
2024-11-20T15:34
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валерий залужный
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Призыв экс-главкома ВСУ Валерия Залужного к украинским военнослужащим морально готовиться к гибели на поле боя подтверждает отношение Запада и киевского режима к украинцам как к расходному материалу. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.Ранее британская газета The Sun привела фрагмент обращения украинского посла в Лондоне Залужного к украинским военнослужащим, проходящим подготовку на одной из британских военных баз перед отправкой на передовую. В частности, экс-главком ВСУ сказал военным, что шансов выжить на поле боя против российской армии у них практически нет, и призвал их "научиться не бояться смерти"."Сколько бы там ни говорили, что Украина якобы воюет с Россией на равных, очевидно, что воюет она с нами во многом числом, а не умением. Потери у ВСУ колоссальные, и мы видим, что украинская и западная элита рассматривают украинских граждан чисто как расходный материал", - сказал Шатилов.По словам политолога, Залужный, судя по его заявлению, окончательно встроился в западную политическую линию и ему уже абсолютно не жалко своих соотечественников, которые играют роль "пушечного мяса в интересах заграничных боссов". Шатилов не исключил, что бывший главком готов жертвовать "солдатской серой массой" ради собственных властных амбиций и возможных статусных перспектив."Не исключаю, что в какой-то момент действительно его могут поставить в качестве военного диктатора Украины, отстранив Владимира Зеленского, который явно не справляется со своими обязанностями. Хотя Залужный на поле боя много чего проиграл, отношение к нему на Украине лучше, чем к Зеленскому, и репутация у него как у человека, более адекватного для военных условий, чем у Зеленского", – пояснил аналитик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Заморозка" конфликта на Украине по линии фронта неприемлема – КремльУдары вглубь России - как это изменит ход спецоперацииЗеленский сделал жесткое заявление о мобилизации на Украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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валерий залужный, всу (вооруженные силы украины), коллективный запад, новости сво, украина, в мире, политика, мнения, александр шатилов
Сомнительная мотивация: эксперт оценил призыв Залужного к военным ВСУ
Политолог оценил призыв Залужного к боевикам ВСУ готовиться к смерти
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. Призыв экс-главкома ВСУ Валерия Залужного к украинским военнослужащим морально готовиться к гибели на поле боя подтверждает отношение Запада и киевского режима к украинцам как к расходному материалу. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.
Ранее британская газета The Sun привела фрагмент обращения украинского посла в Лондоне Залужного к украинским военнослужащим, проходящим подготовку на одной из британских военных баз перед отправкой на передовую. В частности, экс-главком ВСУ сказал военным, что шансов выжить на поле боя против российской армии у них практически нет, и призвал их "научиться не бояться смерти".
"Сколько бы там ни говорили, что Украина якобы воюет с Россией на равных, очевидно, что воюет она с нами во многом числом, а не умением. Потери у ВСУ колоссальные, и мы видим, что украинская и западная элита рассматривают украинских граждан чисто как расходный материал", - сказал Шатилов.
По словам политолога, Залужный, судя по его заявлению, окончательно встроился в западную политическую линию и ему уже абсолютно не жалко своих соотечественников, которые играют роль "пушечного мяса в интересах заграничных боссов".
"Наконец, призыв к солдатам, отправляющимся на фронт, готовиться к смерти – довольно сомнительная мотивация", - добавил эксперт.
Шатилов не исключил, что бывший главком готов жертвовать "солдатской серой массой" ради собственных властных амбиций и возможных статусных перспектив.
"Не исключаю, что в какой-то момент действительно его могут поставить в качестве военного диктатора Украины, отстранив Владимира Зеленского, который явно не справляется со своими обязанностями. Хотя Залужный на поле боя много чего проиграл, отношение к нему на Украине лучше, чем к Зеленскому, и репутация у него как у человека, более адекватного для военных условий, чем у Зеленского", – пояснил аналитик.
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