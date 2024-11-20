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Эрдоган раскритиковал Байдена за разрешение бить ракетами вглубь России - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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Эрдоган раскритиковал Байдена за разрешение бить ракетами вглубь России
Эрдоган раскритиковал Байдена за разрешение бить ракетами вглубь России - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Эрдоган раскритиковал Байдена за разрешение бить ракетами вглубь России
Решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву бить американскими ракетами вглубь России направлено на дальнейшее разжигание конфликта на Украине. Анкара не РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T13:35
2024-11-20T13:37
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву бить американскими ракетами вглубь России направлено на дальнейшее разжигание конфликта на Украине. Анкара не считает это правильным. Об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Он напомнил, что накануне президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину, в соответствии с которой Москва может пойти на применение ядерного оружия, в том числе если поступает достоверная информация, что для атаки на РФ или ее союзников запущены баллистические ракеты."Все это может поставить регион и весь мир на грань новой масштабной войны", - добавил Эрдоган. Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника. Под ним понимаются отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие Россию в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения. Подробнее здесь &gt;&gt;По словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, расширение перечня оснований применения Россией ядерного оружия фактически исключает возможность победы над ВС РФ на поле боя.В Минобороны России сообщили, что в ночь на 19 ноября вооруженные силы Украины нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области. Пять ракет сбиты, одна была повреждена. Фрагменты поврежденной ракеты упали на техническую территорию объекта, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На что готов пойти Запад ради нанесения поражения РоссииУдары ракетами ATACMS по Брянской области – комментарий ЛавроваКогда Россия может применить ядерное оружие – ответ Кремля
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удары дальнобойными ракетами вглубь россии, реджеп тайип эрдоган, новости, турция, политика, сша, россия, украина, оружие
Эрдоган раскритиковал Байдена за разрешение бить ракетами вглубь России

Эрдоган выступил против разрешения Киеву бить ракетами вглубь России

13:35 20.11.2024 (обновлено: 13:37 20.11.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву бить американскими ракетами вглубь России направлено на дальнейшее разжигание конфликта на Украине. Анкара не считает это правильным. Об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Сейчас господин (Джо) Байден предпринял шаг, который можно расценить как шаг, направленный на разжигание войны, на то, чтобы она никогда не закончилась и даже разрасталась. Этот шаг господина Байдена, помимо эскалации конфликта, приведет к еще большей реакции со стороны России", - приводит слова Эрдогана РИА Новости.
Он напомнил, что накануне президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину, в соответствии с которой Москва может пойти на применение ядерного оружия, в том числе если поступает достоверная информация, что для атаки на РФ или ее союзников запущены баллистические ракеты.
"Все это может поставить регион и весь мир на грань новой масштабной войны", - добавил Эрдоган.
"Мы не считаем правильным это решение и не поощряем его", - подчеркнул турецкий лидер.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника. Под ним понимаются отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие Россию в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения. Подробнее здесь >>
По словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, расширение перечня оснований применения Россией ядерного оружия фактически исключает возможность победы над ВС РФ на поле боя.
В Минобороны России сообщили, что в ночь на 19 ноября вооруженные силы Украины нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области. Пять ракет сбиты, одна была повреждена. Фрагменты поврежденной ракеты упали на техническую территорию объекта, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
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Удары дальнобойными ракетами вглубь РоссииРеджеп Тайип ЭрдоганНовостиТурцияПолитикаСШАРоссияУкраинаОружие
 
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