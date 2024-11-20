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В Крыму установят систему видеонаблюдения на основе ИИ - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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В Крыму установят систему видеонаблюдения на основе ИИ
В Крыму установят систему видеонаблюдения на основе ИИ - РИА Новости Крым, 20.11.2024
В Крыму установят систему видеонаблюдения на основе ИИ
До конца 2025 года в Симферополе установят систему видеонаблюдения, работающую на основе искусственного интеллекта (ИИ). Она будет не только фиксировать... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T12:40
2024-11-20T12:40
безопасность республики крым и севастополя
мининформ крыма
симферополь
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. До конца 2025 года в Симферополе установят систему видеонаблюдения, работающую на основе искусственного интеллекта (ИИ). Она будет не только фиксировать происходящее, но и анализировать контент, уведомляя о правонарушениях экстренные службы. Презентация новой система прошла в Совете министров на заседании коллегии Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.Интеллектуальная система видеонаблюдения будет оснащена передовыми алгоритмами искусственного интеллекта, который обеспечит автоматическое распознавание лиц, анализ ситуации и выбор оптимального алгоритма действий."Современные технологии позволяют минимизировать ложные срабатывания и гарантировать точность данных. Система легко интегрируется с существующими системами безопасности и управления, мгновенно фиксирует происшествие, распознает проблемы и автоматически уведомляет службы экстренной помощи", - говорится в видеопрезентации.Искусственный интеллект будет реагировать на оставленные в общественных местах предметы, чтобы предотвратить террористические акты. Система также будет фиксировать подозрительное поведение граждан возле магазинов и памятников, предотвращая кражи и акты вандализма.Алгоритмы также будут оперативно выявлять задымления и пожары, подозрительные либо находящиеся в розыске транспортные средства. Предусмотрен мониторинг происходящего возле стратегически важных объектов.После внедрения в крымской столице система интеллектуального видеонаблюдения будет установлена в других городах Крыма.Существующие камеры видеонаблюдения будут интегрированы в эту систему. В частности, камеры видеонаблюдения были установлены при реконструкции парка культуры и отдыха "Екатерининский сад" в Симферополе. Видеонаблюдение также было установлено в Евпатории на пешеходном маршруте "Малый Иерусалим".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь вошел в тройку самых "умных" крупных городов РоссииВидеофиксация и наблюдатели: как в Крыму обеспечат прозрачность выборовНа железнодорожных переездах появится больше видеокамер
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безопасность республики крым и севастополя, мининформ крыма, симферополь, крым, новости крыма, видеонаблюдение
В Крыму установят систему видеонаблюдения на основе ИИ

В Крыму система видеонаблюдения на основе ИИ будет сама вызывать экстренные службы

12:40 20.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКамера видеонаблюдения. Архивное фото
Камера видеонаблюдения. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. До конца 2025 года в Симферополе установят систему видеонаблюдения, работающую на основе искусственного интеллекта (ИИ). Она будет не только фиксировать происходящее, но и анализировать контент, уведомляя о правонарушениях экстренные службы. Презентация новой система прошла в Совете министров на заседании коллегии Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.

"Там будут заданы определенные алгоритмы, на которые будет реагировать программа, начиная от лиц, которые находятся в розыске, заканчивая любыми ситуациями, которые будут прописаны в алгоритме этой программы. Это причинение вреда имуществу или людям, антитеррористическая безопасность и так далее", - рассказал журналистам глава ведомства Альберт Куршутов.

Интеллектуальная система видеонаблюдения будет оснащена передовыми алгоритмами искусственного интеллекта, который обеспечит автоматическое распознавание лиц, анализ ситуации и выбор оптимального алгоритма действий.
"Современные технологии позволяют минимизировать ложные срабатывания и гарантировать точность данных. Система легко интегрируется с существующими системами безопасности и управления, мгновенно фиксирует происшествие, распознает проблемы и автоматически уведомляет службы экстренной помощи", - говорится в видеопрезентации.
Искусственный интеллект будет реагировать на оставленные в общественных местах предметы, чтобы предотвратить террористические акты. Система также будет фиксировать подозрительное поведение граждан возле магазинов и памятников, предотвращая кражи и акты вандализма.
Кроме того, камеры будут фиксировать подозрительных лиц в толпе, обнаруживать драки, реагировать на скопления людей, сигнализируя о несанкционированных акциях, агрессивном поведении и возможном начале массовых беспорядков.
Алгоритмы также будут оперативно выявлять задымления и пожары, подозрительные либо находящиеся в розыске транспортные средства. Предусмотрен мониторинг происходящего возле стратегически важных объектов.
После внедрения в крымской столице система интеллектуального видеонаблюдения будет установлена в других городах Крыма.
Существующие камеры видеонаблюдения будут интегрированы в эту систему. В частности, камеры видеонаблюдения были установлены при реконструкции парка культуры и отдыха "Екатерининский сад" в Симферополе. Видеонаблюдение также было установлено в Евпатории на пешеходном маршруте "Малый Иерусалим".
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