Ремонт Екатерининского сада в Симферополе: на что потратят 100 миллионов
Более 100 миллионов рублей выделено на благоустройство Екатерининского сада в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В симферопольском парке культуры и отдыха "Екатерининский сад" меняют плитку, инженерные сети, а также проводят работы по озеленению территории. Работы планируется завершить к 1 августа.
Работы по благоустройству продолжаются в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". По словам начальника отдела сопровождения строительства объектов благоустройства управления капстроительства администрации Симферополя Андрея Древича, в Екатерининском саду заменят плиточное покрытие и инженерные сети, установят малые архитектурные формы и уличную мебель, проведут работы по озеленению и облицовке прудов. В парке также появятся камеры видеонаблюдения.
"В настоящее время подрядной организацией выполнены работы по перекладке и укладке нового плиточного мощения на площади около 5000 квадратных метров, ремонт всех пешеходных лестниц, ведутся работы по устройству новой ротонды, которая будет состоять из восьми колонн высотой 3,3 метра с диаметром купола 4,8 метра", – рассказал Древич журналистам.
Кроме того, в парке завершается ремонт трибун спортивной площадки (игрового поля), проведены работы по установке бордюров более, чем на 90%. Муниципальный контракт заключен на сумму 109 миллионов рублей. Работы планируется завершить к 1 августа 2024 года, уточнил Древич.
© РИА Новости КрымБлагоустройство Екатерининского сада в Симферополе
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Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымБлагоустройство Екатерининского сада в Симферополе
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Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымБлагоустройство Екатерининского сада в Симферополе
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© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымБлагоустройство Екатерининского сада в Симферополе
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© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымБлагоустройство Екатерининского сада в Симферополе
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Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе
© РИА Новости Крым
1 из 7
Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе
© РИА Новости Крым
2 из 7
Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе
© РИА Новости Крым
3 из 7
Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе
© РИА Новости Крым
4 из 7
Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе
© РИА Новости Крым
5 из 7
Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе
© РИА Новости Крым
6 из 7
Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе
© РИА Новости Крым
7 из 7
Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе
© РИА Новости Крым
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