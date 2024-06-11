https://crimea.ria.ru/20240611/remont-ekaterininskogo-sada-v-simferopole-na-chto-potratyat-100-millionov-1138037563.html

Ремонт Екатерининского сада в Симферополе: на что потратят 100 миллионов

Ремонт Екатерининского сада в Симферополе: на что потратят 100 миллионов - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Ремонт Екатерининского сада в Симферополе: на что потратят 100 миллионов

В симферопольском парке культуры и отдыха "Екатерининский сад" меняют плитку, инженерные сети, а также проводят работы по озеленению территории. Работы... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T18:48

2024-06-11T18:48

2024-06-11T18:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В симферопольском парке культуры и отдыха "Екатерининский сад" меняют плитку, инженерные сети, а также проводят работы по озеленению территории. Работы планируется завершить к 1 августа.Работы по благоустройству продолжаются в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". По словам начальника отдела сопровождения строительства объектов благоустройства управления капстроительства администрации Симферополя Андрея Древича, в Екатерининском саду заменят плиточное покрытие и инженерные сети, установят малые архитектурные формы и уличную мебель, проведут работы по озеленению и облицовке прудов. В парке также появятся камеры видеонаблюдения.Кроме того, в парке завершается ремонт трибун спортивной площадки (игрового поля), проведены работы по установке бордюров более, чем на 90%. Муниципальный контракт заключен на сумму 109 миллионов рублей. Работы планируется завершить к 1 августа 2024 года, уточнил Древич.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма направят 1,5 млрд рублей на ремонт школ и дворовРеализация нацпроектов в Крыму: что будет сделано в этом годуБотаническому саду КФУ – 20 лет: что изменилось

https://crimea.ria.ru/20240606/v-parkakh-simferopolya-poyavitsya-okhrana-1137875901.html

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симферополь, благоустройство, новости крыма, крым, городская среда, администрация симферополя, департамент капстроительства администрации симферополя