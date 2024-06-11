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Ремонт Екатерининского сада в Симферополе: на что потратят 100 миллионов - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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Ремонт Екатерининского сада в Симферополе: на что потратят 100 миллионов
Ремонт Екатерининского сада в Симферополе: на что потратят 100 миллионов - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Ремонт Екатерининского сада в Симферополе: на что потратят 100 миллионов
В симферопольском парке культуры и отдыха "Екатерининский сад" меняют плитку, инженерные сети, а также проводят работы по озеленению территории. Работы... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T18:48
2024-06-11T18:48
симферополь
нацпроекты в крыму
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В симферопольском парке культуры и отдыха "Екатерининский сад" меняют плитку, инженерные сети, а также проводят работы по озеленению территории. Работы планируется завершить к 1 августа.Работы по благоустройству продолжаются в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". По словам начальника отдела сопровождения строительства объектов благоустройства управления капстроительства администрации Симферополя Андрея Древича, в Екатерининском саду заменят плиточное покрытие и инженерные сети, установят малые архитектурные формы и уличную мебель, проведут работы по озеленению и облицовке прудов. В парке также появятся камеры видеонаблюдения.Кроме того, в парке завершается ремонт трибун спортивной площадки (игрового поля), проведены работы по установке бордюров более, чем на 90%. Муниципальный контракт заключен на сумму 109 миллионов рублей. Работы планируется завершить к 1 августа 2024 года, уточнил Древич.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма направят 1,5 млрд рублей на ремонт школ и дворовРеализация нацпроектов в Крыму: что будет сделано в этом годуБотаническому саду КФУ – 20 лет: что изменилось
https://crimea.ria.ru/20240606/v-parkakh-simferopolya-poyavitsya-okhrana-1137875901.html
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симферополь, благоустройство, новости крыма, крым, городская среда, администрация симферополя, департамент капстроительства администрации симферополя
Ремонт Екатерининского сада в Симферополе: на что потратят 100 миллионов

Более 100 миллионов рублей выделено на благоустройство Екатерининского сада в Симферополе

18:48 11.06.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В симферопольском парке культуры и отдыха "Екатерининский сад" меняют плитку, инженерные сети, а также проводят работы по озеленению территории. Работы планируется завершить к 1 августа.
Работы по благоустройству продолжаются в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". По словам начальника отдела сопровождения строительства объектов благоустройства управления капстроительства администрации Симферополя Андрея Древича, в Екатерининском саду заменят плиточное покрытие и инженерные сети, установят малые архитектурные формы и уличную мебель, проведут работы по озеленению и облицовке прудов. В парке также появятся камеры видеонаблюдения.

"В настоящее время подрядной организацией выполнены работы по перекладке и укладке нового плиточного мощения на площади около 5000 квадратных метров, ремонт всех пешеходных лестниц, ведутся работы по устройству новой ротонды, которая будет состоять из восьми колонн высотой 3,3 метра с диаметром купола 4,8 метра", – рассказал Древич журналистам.

Кроме того, в парке завершается ремонт трибун спортивной площадки (игрового поля), проведены работы по установке бордюров более, чем на 90%. Муниципальный контракт заключен на сумму 109 миллионов рублей. Работы планируется завершить к 1 августа 2024 года, уточнил Древич.
© РИА Новости КрымБлагоустройство Екатерининского сада в Симферополе
Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе
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Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе
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© РИА Новости КрымБлагоустройство Екатерининского сада в Симферополе
Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе
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© РИА Новости КрымБлагоустройство Екатерининского сада в Симферополе
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Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе
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© РИА Новости КрымБлагоустройство Екатерининского сада в Симферополе
Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе
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Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымБлагоустройство Екатерининского сада в Симферополе
Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе
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Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымБлагоустройство Екатерининского сада в Симферополе
Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе
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Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе
© РИА Новости Крым
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Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе
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© РИА Новости Крым
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