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Власти Крыма направят 1,5 млрд рублей на ремонт школ и дворов
Власти Крыма направят 1,5 млрд рублей на ремонт школ и дворов - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Власти Крыма направят 1,5 млрд рублей на ремонт школ и дворов
Крым перевыполнил план по бюджетным доходам и направит 1,5 млрд рублей на реконструкцию, строительство и ремонт школ, стадионов и дворов. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T16:01
2024-06-10T16:01
2024-06-10T16:01
крым
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Крым перевыполнил план по бюджетным доходам и направит 1,5 млрд рублей на реконструкцию, строительство и ремонт школ, стадионов и дворов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."В связи с перевыполнением доходной части бюджета Республики Крым за первое полугодие 2024 года правительство республики направит 1 млрд 586 млн рублей на строительство, ремонт и реконструкцию крупных социальных объектов и придомовых территорий", - написал он.В частности, за эти деньги заменят окна в 46 школах Евпатории, Феодосии, Керчи, Ялты, Кировского, Нижнегорского и Красногвардейском районов, отремонтируют кровли в школах Симферополя, Феодосии, Сакского, Бахчисарайского, Первомайского, Красноперекопского районов, оборудуют систему отопления 22 объектов клубной системы, отметил глава республики.Кроме того, в этом году начнется капремонт стадионов в Керчи, Феодосии, Армянске. До конца июня завершится ремонт тротуаров в Евпатории, далее их будут восстанавливать в Феодосии и Керчи. Также Аксенов анонсировал модернизацию инженерных сетей и обновление придомовых территорий. План всех работ можно будет увидеть на сайтах профильных министерств и ведомств, уточнил он.Ежегодный рост доходов бюджета Республики Крым фиксируется при сохранении низких ставок налогообложения. Это указывает на максимально сбалансированную налоговую политику региона, поясняла ранее председатель комитета Госсовета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике республики Ольга Виноградова.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько денег вложили в экономику Крыма за 10 летСколько заработал Крым от продажи имущества украинских олигарховКак отразится на Крыме дефицит федерального бюджета
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крым, сергей аксенов, бюджет, крымский бюджет, благоустройство, капремонт школ, городская среда, спорт, новости крыма, экономика крыма
Власти Крыма направят 1,5 млрд рублей на ремонт школ и дворов
Крым перевыполнил план по доходам и потратит деньги на ремонт соцобъектов – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Крым перевыполнил план по бюджетным доходам и направит 1,5 млрд рублей на реконструкцию, строительство и ремонт школ, стадионов и дворов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"В связи с перевыполнением доходной части бюджета Республики Крым за первое полугодие 2024 года правительство республики направит 1 млрд 586 млн рублей на строительство, ремонт и реконструкцию крупных социальных объектов и придомовых территорий", - написал он.
В частности, за эти деньги заменят окна в 46 школах Евпатории, Феодосии, Керчи, Ялты, Кировского, Нижнегорского и Красногвардейском районов, отремонтируют кровли в школах Симферополя, Феодосии, Сакского, Бахчисарайского, Первомайского, Красноперекопского районов, оборудуют систему отопления 22 объектов клубной системы, отметил глава республики.
Кроме того, в этом году начнется капремонт стадионов в Керчи, Феодосии, Армянске. До конца июня завершится ремонт тротуаров в Евпатории, далее их будут восстанавливать в Феодосии и Керчи. Также Аксенов анонсировал модернизацию инженерных сетей и обновление придомовых территорий. План всех работ можно будет увидеть на сайтах профильных министерств и ведомств, уточнил он.
Ежегодный рост доходов бюджета Республики Крым фиксируется при сохранении низких ставок налогообложения. Это указывает на максимально сбалансированную налоговую политику
региона, поясняла ранее председатель комитета Госсовета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике республики Ольга Виноградова.
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