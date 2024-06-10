https://crimea.ria.ru/20240610/vlasti-kryma-napravyat-15-mlrd-rubley-na-remont-shkol-i-dvorov-1137998945.html

Власти Крыма направят 1,5 млрд рублей на ремонт школ и дворов

Власти Крыма направят 1,5 млрд рублей на ремонт школ и дворов - РИА Новости Крым, 10.06.2024

Власти Крыма направят 1,5 млрд рублей на ремонт школ и дворов

Крым перевыполнил план по бюджетным доходам и направит 1,5 млрд рублей на реконструкцию, строительство и ремонт школ, стадионов и дворов. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T16:01

2024-06-10T16:01

2024-06-10T16:01

крым

сергей аксенов

бюджет

крымский бюджет

благоустройство

капремонт школ

городская среда

спорт

новости крыма

экономика крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0f/1120875640_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_9cf83c5ccbaeea19f4c67f60c287e349.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Крым перевыполнил план по бюджетным доходам и направит 1,5 млрд рублей на реконструкцию, строительство и ремонт школ, стадионов и дворов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."В связи с перевыполнением доходной части бюджета Республики Крым за первое полугодие 2024 года правительство республики направит 1 млрд 586 млн рублей на строительство, ремонт и реконструкцию крупных социальных объектов и придомовых территорий", - написал он.В частности, за эти деньги заменят окна в 46 школах Евпатории, Феодосии, Керчи, Ялты, Кировского, Нижнегорского и Красногвардейском районов, отремонтируют кровли в школах Симферополя, Феодосии, Сакского, Бахчисарайского, Первомайского, Красноперекопского районов, оборудуют систему отопления 22 объектов клубной системы, отметил глава республики.Кроме того, в этом году начнется капремонт стадионов в Керчи, Феодосии, Армянске. До конца июня завершится ремонт тротуаров в Евпатории, далее их будут восстанавливать в Феодосии и Керчи. Также Аксенов анонсировал модернизацию инженерных сетей и обновление придомовых территорий. План всех работ можно будет увидеть на сайтах профильных министерств и ведомств, уточнил он.Ежегодный рост доходов бюджета Республики Крым фиксируется при сохранении низких ставок налогообложения. Это указывает на максимально сбалансированную налоговую политику региона, поясняла ранее председатель комитета Госсовета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике республики Ольга Виноградова.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько денег вложили в экономику Крыма за 10 летСколько заработал Крым от продажи имущества украинских олигарховКак отразится на Крыме дефицит федерального бюджета

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, бюджет, крымский бюджет, благоустройство, капремонт школ, городская среда, спорт, новости крыма, экономика крыма