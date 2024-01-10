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Как отразится на Крыме дефицит федерального бюджета - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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Как отразится на Крыме дефицит федерального бюджета
Как отразится на Крыме дефицит федерального бюджета - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Как отразится на Крыме дефицит федерального бюджета
Дефицит федерального бюджета 2024-2026 годов повлечет определенные финансовые ограничения, но Крым практически этого не почувствует благодаря стопроцентному... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T14:23
2024-01-10T14:23
крым
россия
севастополь
бюджет
крымский бюджет
федеральный бюджет
деньги
экономика
константин бахарев
госпрограмма социально-экономического развития крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Дефицит федерального бюджета 2024-2026 годов повлечет определенные финансовые ограничения, но Крым практически этого не почувствует благодаря стопроцентному финансированию госпрограммы социально-экономического развития РК и Севастополя. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев в пресс-центре РИА Новости Крым.Он напомнил, что в ближайшие три года в рамках этой программы республика и Севастополь получат порядка 321 миллиарда рублей.Помимо госпрограммы социально-экономического развития, Крым и Севастополь финансируются по ряду отраслевых программ, в частности, в здравоохранении, газификации, дорожном строительстве."Если суммировать все эти программы, получатся очень серьезные объемы финансирования, которые Крым получит в ближайшие три года. Наша главная задача – чтобы каждый бюджетный рубль был израсходован с максимальной эффективностью", - добавил Бахарев.Депутат также отметил, что доходная и расходная части бюджета на 2024 год выросли практически на 30% по сравнению с прошлогодним показателем. Это говорит о том, что экономика растет, и западные санкции не достигают своих целей.Приоритетами федерального бюджета на 2024 год являются укрепление национальной обороны и безопасности, выполнение социальных обязательств перед гражданами, а также защита экономики, поддержка бизнеса и обеспечение технологического суверенитета России.Закон о федеральном бюджете принят исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2024 году в размере 179 956 миллиардов рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,5%. Общий объем доходов прогнозируется на уровне 35 065,3 млрд рублей, расходов – 36 660,7 млрд рублей.Таким образом, дефицит бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. составляет 1595,4 млрд рублей. При этом для сбалансированности федерального бюджета в 2024 году будут использованы средства Фонда национального благосостояния в размере 1,3 трлн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоги и тренды: как будет развиваться экономика России в 2024 годуКрым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФНа благоустройство сельских территорий добавят денег
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Как отразится на Крыме дефицит федерального бюджета

Крым практически не почувствует ограничений из-за дефицита бюджета РФ – депутат Госдумы

14:23 10.01.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Дефицит федерального бюджета 2024-2026 годов повлечет определенные финансовые ограничения, но Крым практически этого не почувствует благодаря стопроцентному финансированию госпрограммы социально-экономического развития РК и Севастополя. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Бюджет на протяжении всех трех лет будет оставаться дефицитным, а это значит, что мы будем чувствовать на себе определенные финансовые ограничения. Крым почувствует на себе эти ограничения в меньшей степени. У нас есть наша государственная программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которая будет профинансирована в полном объеме", - сказал парламентарий.
Он напомнил, что в ближайшие три года в рамках этой программы республика и Севастополь получат порядка 321 миллиарда рублей.
Помимо госпрограммы социально-экономического развития, Крым и Севастополь финансируются по ряду отраслевых программ, в частности, в здравоохранении, газификации, дорожном строительстве.
"Если суммировать все эти программы, получатся очень серьезные объемы финансирования, которые Крым получит в ближайшие три года. Наша главная задача – чтобы каждый бюджетный рубль был израсходован с максимальной эффективностью", - добавил Бахарев.
Депутат также отметил, что доходная и расходная части бюджета на 2024 год выросли практически на 30% по сравнению с прошлогодним показателем. Это говорит о том, что экономика растет, и западные санкции не достигают своих целей.
Приоритетами федерального бюджета на 2024 год являются укрепление национальной обороны и безопасности, выполнение социальных обязательств перед гражданами, а также защита экономики, поддержка бизнеса и обеспечение технологического суверенитета России.
Закон о федеральном бюджете принят исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2024 году в размере 179 956 миллиардов рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,5%. Общий объем доходов прогнозируется на уровне 35 065,3 млрд рублей, расходов – 36 660,7 млрд рублей.
Таким образом, дефицит бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. составляет 1595,4 млрд рублей. При этом для сбалансированности федерального бюджета в 2024 году будут использованы средства Фонда национального благосостояния в размере 1,3 трлн рублей.
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