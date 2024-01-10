https://crimea.ria.ru/20240110/kak-otrazitsya-na-kryme-defitsit-federalnogo-byudzheta-1134084750.html

Как отразится на Крыме дефицит федерального бюджета

Как отразится на Крыме дефицит федерального бюджета - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Как отразится на Крыме дефицит федерального бюджета

Дефицит федерального бюджета 2024-2026 годов повлечет определенные финансовые ограничения, но Крым практически этого не почувствует благодаря стопроцентному... РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T14:23

2024-01-10T14:23

2024-01-10T14:23

крым

россия

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бюджет

крымский бюджет

федеральный бюджет

деньги

экономика

константин бахарев

госпрограмма социально-экономического развития крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Дефицит федерального бюджета 2024-2026 годов повлечет определенные финансовые ограничения, но Крым практически этого не почувствует благодаря стопроцентному финансированию госпрограммы социально-экономического развития РК и Севастополя. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев в пресс-центре РИА Новости Крым.Он напомнил, что в ближайшие три года в рамках этой программы республика и Севастополь получат порядка 321 миллиарда рублей.Помимо госпрограммы социально-экономического развития, Крым и Севастополь финансируются по ряду отраслевых программ, в частности, в здравоохранении, газификации, дорожном строительстве."Если суммировать все эти программы, получатся очень серьезные объемы финансирования, которые Крым получит в ближайшие три года. Наша главная задача – чтобы каждый бюджетный рубль был израсходован с максимальной эффективностью", - добавил Бахарев.Депутат также отметил, что доходная и расходная части бюджета на 2024 год выросли практически на 30% по сравнению с прошлогодним показателем. Это говорит о том, что экономика растет, и западные санкции не достигают своих целей.Приоритетами федерального бюджета на 2024 год являются укрепление национальной обороны и безопасности, выполнение социальных обязательств перед гражданами, а также защита экономики, поддержка бизнеса и обеспечение технологического суверенитета России.Закон о федеральном бюджете принят исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2024 году в размере 179 956 миллиардов рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,5%. Общий объем доходов прогнозируется на уровне 35 065,3 млрд рублей, расходов – 36 660,7 млрд рублей.Таким образом, дефицит бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. составляет 1595,4 млрд рублей. При этом для сбалансированности федерального бюджета в 2024 году будут использованы средства Фонда национального благосостояния в размере 1,3 трлн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоги и тренды: как будет развиваться экономика России в 2024 годуКрым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФНа благоустройство сельских территорий добавят денег

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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